Элемент ГК - НИИМА Прогресс - ПРОГЕО - ПРО-ГЕО - ПроГеоСеть - ПроГеоМобайл - геодезический комплекс

«ПроГеоМобайл» – это полевое программное обеспечение, которое помогает проводить настройки и управлять спутниковыми приемниками для определения географических координат местоположения (ГНСС-приемником, в первую очередь ПРО-ГЕО) и проведения геодезических работ. Программа позволяет настраивать приемник в полевых условиях и выполнять простые съемочные и разбивочные работы. «ПроГеоМобайл» интегрируется с сервисом ПроГеоСеть, который является частью системы ПРО-ГЕО, таким образом данные собираются со спутниковых систем, загружаются в базу облачного пространства и на их основе ведется контроль положения базовых станций, биллинг подключений.