Элемент ГК НИИМА Прогресс ПРОГЕО ПРО-ГЕО ПроГеоСеть ПроГеоМобайл геодезический комплекс

Элемент ГК - НИИМА Прогресс - ПРОГЕО - ПРО-ГЕО - ПроГеоСеть - ПроГеоМобайл - геодезический комплекс

«ПроГеоМобайл» – это полевое программное обеспечение, которое помогает проводить настройки и управлять спутниковыми приемниками для определения географических координат местоположения (ГНСС-приемником, в первую очередь ПРО-ГЕО) и проведения геодезических работ. Программа позволяет настраивать приемник в полевых условиях и выполнять простые съемочные и разбивочные работы. «ПроГеоМобайл» интегрируется с сервисом ПроГеоСеть, который является частью системы ПРО-ГЕО, таким образом данные собираются со спутниковых систем, загружаются в базу облачного пространства и на их основе ведется контроль положения базовых станций, биллинг подключений.

01.11.2025 НИИМА «Прогресс» тестирует ПО для позиционирования объектов с миллиметровой точностью 1
09.10.2025 Решение «ПроГеоМобайл» от НИИМА «Прогресс» внесено в реестр отечественного ПО 2
29.01.2024 Российским геодезистам представили новое программное обеспечение 2

Элемент ГК - Elementec - ELMT 147 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12733 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1270 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 622 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27009 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25489 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7158 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12917 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2942 1
Google Android 14597 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 157 1
Разумовский Алексей 4 1
Куренщиков Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155448 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45432 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2011 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 18 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 669 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Чиркейское водохранилище - Сулак река 15 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск 19 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10092 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54617 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6255 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 63 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398198, в очереди разбора - 732314.
Создано именных указателей - 185360.
