РС-20 советский стратегический ракетный комплекс третьего


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


17.10.2022 Программное обеспечение для платформы РС-20 внесено в Единый реестр российского ПО

ные в Реестр программные продукты рассматриваются, как иностранные, и их запрещено закупать и использовать. Эксперты Минцифры России по итогам всесторонней проверки программного обеспечения платформы РС-20 подтвердили, что для всех его компонентов отсутствуют ограничения по распространению и использованию на территории страны, сумма лицензионных платежей в пользу иностранных поставщиков не

21.06.2010 Ракета РС-20 утилизирована методом пуска с попутным выведением КА TanDEM-X

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, сегодня в 6 часов 14 минут из шахтной установки площадки 109 космодрома Байконур осуществлён успешный пуск ракеты РС-20 с немецким космическим аппаратом «TanDEM-X».тЧерез 14 минут космический аппарат отделился от разгонного блока. Данный пуск проведён с целью реализации программы Российской Федерации по ут
30.12.2009 На Байконур доставлена ракета РС-20

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 30 декабря 2009 года на станцию Тюра-Там прибыл железнодорожный состав, который доставил на космодром Байконур ракету РС-20 (15А18). РС-20 является межконтинентальной баллистической ракетой, стоящей на боевом дежурстве. В рамках программы продления ресурса ракет ежегодно проводятся их квалификационные п
31.07.2009 Минобороны РФ: запаса ракет РС-20 для конверсионных запусков хватит на 20 лет

аппаратов: DubaiSat-1 (ОАЭ), Deimos 1 (Испания), UK-DMC 2 (Великобритания), Nanosat 1B (Испания), AprizeSat 3 и AprizeSat 4 (США). Программа по использованию снимаемых с боевого дежурства ракет типа РС-20 для запусков космических аппаратов, носящая название «Днепр», была начата по инициативе президентов России и Украины в середине 90-х годов прошлого столетия. Правительства России и Украин
30.07.2009 Состоялся конверсионный запуск РС-20 с попутным выведением 6 космических аппаратов

29 июля в 22:46 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся конверсионный запуск ракеты РС-20, которая вывела на орбиту шесть космических аппаратов в интересах зарубежных заказчиков, сообщает пресс-сллужба Роскосмоса. РС-20 успешно вывела на заданные орбиты космические аппа
29.07.2009 На Байконуре сегодня состоится конверсионный запуск ракеты РС-20

На космодроме Байконур 29 июля стартовый день: в 22:46 по московскому времени планируется конверсионный запуск (утилизация) межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 методом пуска с попутным выведением на орбиты шести космических аппаратов, сообщает пресс-служба Роскосмоса. На площадке 109 космодрома Байконур, где находится шахтная пусковая установка

05.08.2008 Готовится очередной ликвидационный пуск ракеты РС-20

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, из позиционного района «Домбаровский» (Восточное Оренбуржье) запланирован пуск ракеты РС-20 с попутным выведением на околоземную орбиту спутника «Теос». Пуск будет проведен в целях ликвидации межконтинентальных баллистических ракет(МБР) методом пуска, а также по реализации прогр
04.05.2008 Испытательный пуск ракеты РС-20 намечен на конец июня 2008 года

дить по два испытательных пуска в год, при этом будет использоваться территория Каракиянского района для падения 1-ой ступени. Как отметил Е. Корниенко, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-20 - самая тяжелая и эффективная в мире среди межконтинентальных баллистических ракет. Имеет особое значение в обороноспособности стран содружества. В течение 15 лет было запущено 167 ракет.
09.08.2006 В России создана комиссия по расследованию аварии РС-20 "Днепр"

26 июля ракета-носитель РС-20 «Днепр» упала в 190 км от стартовой площадки и в 35 км от поселка Жанакала Кызылординской области. На месте падения ракеты работают экологи, в Казахстане создан штаб по ликвидации последс
09.08.2006 В России создана комиссия по расследованию аварии РС-20 "Днепр"

26 июля ракета-носитель РС-20 «Днепр» упала в 190 км от стартовой площадки и в 35 км от поселка Жанакала Кызылординской области. На месте падения ракеты работают экологи, в Казахстане создан штаб по ликвидации последс
02.08.2006 Старты ракет типа РС-20 с космодрома Байконур временно прекращаются

Использование ракет типа РС-20 на космодроме Байконур временно приостановлено из-за аварии ракеты-носителя «Днепр» 27 июля. "Вступила в действие статья 5 соглашения между правительством РФ и правительством РК от 1995 г
02.08.2006 Старты ракет типа РС-20 с космодрома Байконур временно прекращаются

Использование ракет типа РС-20 на космодроме Байконур временно приостановлено из-за аварии ракеты-носителя «Днепр» 27 июля. "Вступила в действие статья 5 соглашения между правительством РФ и правительством РК от 1995 г
31.07.2006 В Казахстане создается штаб по ликвидации последствий аварии РС-20

26 июля 2006 года в 23 часа 43 минуты по московскому времени c космодрома Байконур осуществлен испытательный запуск ракеты РС-20 «Днепр» с группой космических аппаратов на борту. Нештатная ситуация привела к аварийному прекращению полета – ракета упала сразу после взлета. Ракета-носитель «Днепр» была обнаружена 28

31.07.2006 В Казахстане создается штаб по ликвидации последствий аварии РС-20

26 июля 2006 года в 23 часа 43 минуты по московскому времени c космодрома Байконур осуществлен испытательный запуск ракеты РС-20 «Днепр» с группой космических аппаратов на борту. Нештатная ситуация привела к аварийному прекращению полета – ракета упала сразу после взлета. Ракета-носитель «Днепр» была обнаружена 28


Публикаций - 57, упоминаний - 60

