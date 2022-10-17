Получите все материалы CNews по ключевому слову
РС-20 советский стратегический ракетный комплекс третьего
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|17.10.2022
|
Программное обеспечение для платформы РС-20 внесено в Единый реестр российского ПО
ные в Реестр программные продукты рассматриваются, как иностранные, и их запрещено закупать и использовать. Эксперты Минцифры России по итогам всесторонней проверки программного обеспечения платформы РС-20 подтвердили, что для всех его компонентов отсутствуют ограничения по распространению и использованию на территории страны, сумма лицензионных платежей в пользу иностранных поставщиков не
|21.06.2010
|
Ракета РС-20 утилизирована методом пуска с попутным выведением КА TanDEM-X
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, сегодня в 6 часов 14 минут из шахтной установки площадки 109 космодрома Байконур осуществлён успешный пуск ракеты РС-20 с немецким космическим аппаратом «TanDEM-X».тЧерез 14 минут космический аппарат отделился от разгонного блока. Данный пуск проведён с целью реализации программы Российской Федерации по ут
|30.12.2009
|
На Байконур доставлена ракета РС-20
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 30 декабря 2009 года на станцию Тюра-Там прибыл железнодорожный состав, который доставил на космодром Байконур ракету РС-20 (15А18). РС-20 является межконтинентальной баллистической ракетой, стоящей на боевом дежурстве. В рамках программы продления ресурса ракет ежегодно проводятся их квалификационные п
|31.07.2009
|
Минобороны РФ: запаса ракет РС-20 для конверсионных запусков хватит на 20 лет
аппаратов: DubaiSat-1 (ОАЭ), Deimos 1 (Испания), UK-DMC 2 (Великобритания), Nanosat 1B (Испания), AprizeSat 3 и AprizeSat 4 (США). Программа по использованию снимаемых с боевого дежурства ракет типа РС-20 для запусков космических аппаратов, носящая название «Днепр», была начата по инициативе президентов России и Украины в середине 90-х годов прошлого столетия. Правительства России и Украин
|30.07.2009
|
Состоялся конверсионный запуск РС-20 с попутным выведением 6 космических аппаратов
29 июля в 22:46 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся конверсионный запуск ракеты РС-20, которая вывела на орбиту шесть космических аппаратов в интересах зарубежных заказчиков, сообщает пресс-сллужба Роскосмоса. РС-20 успешно вывела на заданные орбиты космические аппа
|29.07.2009
|
На Байконуре сегодня состоится конверсионный запуск ракеты РС-20
На космодроме Байконур 29 июля стартовый день: в 22:46 по московскому времени планируется конверсионный запуск (утилизация) межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 методом пуска с попутным выведением на орбиты шести космических аппаратов, сообщает пресс-служба Роскосмоса. На площадке 109 космодрома Байконур, где находится шахтная пусковая установка
|05.08.2008
|
Готовится очередной ликвидационный пуск ракеты РС-20
Как сообщает служба информации Минобороны РФ, из позиционного района «Домбаровский» (Восточное Оренбуржье) запланирован пуск ракеты РС-20 с попутным выведением на околоземную орбиту спутника «Теос». Пуск будет проведен в целях ликвидации межконтинентальных баллистических ракет(МБР) методом пуска, а также по реализации прогр
|04.05.2008
|
Испытательный пуск ракеты РС-20 намечен на конец июня 2008 года
дить по два испытательных пуска в год, при этом будет использоваться территория Каракиянского района для падения 1-ой ступени. Как отметил Е. Корниенко, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-20 - самая тяжелая и эффективная в мире среди межконтинентальных баллистических ракет. Имеет особое значение в обороноспособности стран содружества. В течение 15 лет было запущено 167 ракет.
|09.08.2006
|
В России создана комиссия по расследованию аварии РС-20 "Днепр"
26 июля ракета-носитель РС-20 «Днепр» упала в 190 км от стартовой площадки и в 35 км от поселка Жанакала Кызылординской области. На месте падения ракеты работают экологи, в Казахстане создан штаб по ликвидации последс
|09.08.2006
|
В России создана комиссия по расследованию аварии РС-20 "Днепр"
26 июля ракета-носитель РС-20 «Днепр» упала в 190 км от стартовой площадки и в 35 км от поселка Жанакала Кызылординской области. На месте падения ракеты работают экологи, в Казахстане создан штаб по ликвидации последс
|02.08.2006
|
Старты ракет типа РС-20 с космодрома Байконур временно прекращаются
Использование ракет типа РС-20 на космодроме Байконур временно приостановлено из-за аварии ракеты-носителя «Днепр» 27 июля. "Вступила в действие статья 5 соглашения между правительством РФ и правительством РК от 1995 г
|02.08.2006
|
Старты ракет типа РС-20 с космодрома Байконур временно прекращаются
Использование ракет типа РС-20 на космодроме Байконур временно приостановлено из-за аварии ракеты-носителя «Днепр» 27 июля. "Вступила в действие статья 5 соглашения между правительством РФ и правительством РК от 1995 г
|31.07.2006
|
В Казахстане создается штаб по ликвидации последствий аварии РС-20
26 июля 2006 года в 23 часа 43 минуты по московскому времени c космодрома Байконур осуществлен испытательный запуск ракеты РС-20 «Днепр» с группой космических аппаратов на борту. Нештатная ситуация привела к аварийному прекращению полета – ракета упала сразу после взлета. Ракета-носитель «Днепр» была обнаружена 28
|31.07.2006
|
В Казахстане создается штаб по ликвидации последствий аварии РС-20
26 июля 2006 года в 23 часа 43 минуты по московскому времени c космодрома Байконур осуществлен испытательный запуск ракеты РС-20 «Днепр» с группой космических аппаратов на борту. Нештатная ситуация привела к аварийному прекращению полета – ракета упала сразу после взлета. Ракета-носитель «Днепр» была обнаружена 28
РС-20 и организации, системы, технологии, персоны:
|Фрадков Михаил 160 6
|Bigelow Robert - Биглоу Роберт 7 2
|Гагарин Владимир 3 2
|Абдымомунов Азамат 2 2
|Шереметцев Эдуард 7 2
|Соловцов Николай 5 2
|Иванов Сергей 398 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Кравченко Константин 99 2
|Макриденко Леонид 5 1
|Вовк Александр 1 1
|Путин Владимир 3363 1
|Корниенко Евгений 2 1
|Шаенко Александр 1 1
|Мишустин Михаил 741 1
|Рюмин Андрей 3 1
|Соломонов Юрий 11 1
|Шадаев Максут 1153 1
|Емельченков Сергей 141 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 4
|New Scientist 1448 4
|Казахстан Сегодня 309 4
|Военно-промышленный курьер 88 2
|NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
|NEWSru.com 229 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.