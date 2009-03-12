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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Казахстан Сегодня
Публикаций - 296, упоминаний - 297
Казахстан Сегодня упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 148 6
|Назарбаев Нурсултан 57 8
|Путин Владимир 2325 3
|Волков Сергей 46 3
|Корниенко Михаил 10 2
|Кононенко Олег 13 2
|Янукович Виктор 27 2
|Иванов Сергей 328 1
|Циолковский Константин 7 1
|Петров Валерий 4 1
|Келимбетов Кайрат 2 1
|Bush George - Буш Джордж 266 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru