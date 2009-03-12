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Казахстан Сегодня



12.03.09 Казахстан планирует произвести запуск спутника KazSat-2 в 2011 году 1
04.03.09 Cтраны СНГ проведут совместные учения "Боевое содружество 2009" 1
04.03.09 Казахстан покупает у России ЗРК С-300ПС 1
26.02.09 На Байконуре сегодня запланирован запуск американского спутника связи Telstar-11N 1
24.02.09 На Байконуре начались работы первого стартового дня по запуску Telstar-11N 1
20.02.09 Продолжается подготовка к запуску военного спутника серии "Космос" 1
12.02.09 На Байконуре продолжается подготовка пилотируемого корабля "Союз ТМА-14" 1
06.02.09 Президент Казахстана попросил российскую сторону повысить надежность спутника КаzSат-2 1
22.01.09 Готовится запуск Telstar-11N 1
20.01.09 На Байконуре проверяют на герметичность корабль "Прогресс М-66" 1
16.01.09 На Байконур доставлена ракета "Зенит-3SLБ" для запуска спутника "Спектр-Р" 1
14.01.09 Центр ядерной медицины и биофизики начнет функционировать в Алматы в 2011 году 1
14.01.09 Сумма выплаты за неисправный спутник "Казсат" пока не определена 1
14.01.09 На Байконуре готовится к запуску российский спутник "Экспресс-МД1" 1
13.01.09 Казахские министры станут блоггерами 1
30.12.08 2008: Стихия унесла $200 млрд. 1
29.12.08 На границе Афганистана и Таджикистана произошло землетрясение 1
29.12.08 Создается Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) 1
22.12.08 Ракета-носитель "Протон-М" установлена на стартовом комплексе 1
17.12.08 На Байконур доставлены ракеты "Союз" для запусков кораблей "Прогресс М-66" и "Союз ТМА-14" 1
09.12.08 На Байконуре сегодня третий стартовый день подготовки запуска спутника Ciel-2 1
05.12.08 На Байконур доставлен третий спутник "Глонасс-М" 1
03.12.08 Спутник KazSat-1 полностью потерял свою работоспособность 1
03.12.08 В Кыргызстане произошло землетрясение 1
28.11.08 На Байконуре продолжается подготовка запусков спутников "Глонасс-М" и Ciel-2 1
28.11.08 На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 4,5 балла 1
26.11.08 С космодрома Байконур сегодня стартует грузовой корабль "Прогресс М-01М" 1
12.11.08 На Байконуре продолжается подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс М-01М" 1
11.11.08 На Байконуре началась подготовка к запуску канадского спутника Ciel-2 1
05.11.08 На Байконуре сегодня запускается ракета "Протон-М" со спутником Astra-1M 1
01.11.08 На Байконуре началась заправка РБ "Бриз-М" для вывода на орбиту Astra-1M 1
31.10.08 На Байконуре началась подготовка к запуску американского спутника Telstar-11N 1
30.10.08 Утвержден план запусков с Байконура космических аппаратов в ноябре-декабре 2008 года 1
28.10.08 Запуск с Байконура люксембургского спутника Astra-1M перенесен на 5 ноября 1
23.10.08 На Байконуре продолжаются автономные испытания "Прогрессов" 1
22.10.08 Пуск МБР РС-18 отложен по техническим причинам 1
22.10.08 Запланирован пуск МБР РС-18 с Байконура 1
09.10.08 На Байконуре проводится общая сборка РН "Союз-ФГ" 1
08.10.08 На Байконуре готовится к запуску люксембургский спутник Astra-1M 1
07.10.08 Раскопки могильников в Казахстане позволят восстановить хронологию бронзового века Евразии 1

Публикаций - 296, упоминаний - 297

Казахстан Сегодня упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Globalstar - Глобалстар 155 6
Inmarsat - Инмарсат 95 2
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 15 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7431 1
Telenor 687 1
Казахтелеком 304 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 171 1
GM - Hughes - DirecTV 79 1
Галактика - Корпорация 636 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 380 14
Банк Зенит 188 4
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 17 4
Boeing 771 2
Восточный Банк 123 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 438 2
Казатомпром НАК 18 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 7 2
Звезда НПП им. Г. И. Северина 6 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 157 1
Родник 49 1
МКС - Международная космическая станция 1078 46
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1327 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1543 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1094 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 843 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 330 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 63 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 160 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 3 1
Правительство Республики Казахстан 11 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 32 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 108 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7249 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 861 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 680 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1857 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 148 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11997 2
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 151 1
Космодром Байконур 939 141
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 360 68
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 182 25
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 121 19
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1960 13
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 353 3
ВКС РФ Космодром Плесецк 186 1
Союз - ракета-носитель среднего класса 11 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 21 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 108 1
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 78 1
Назарбаев Нурсултан 57 8
Путин Владимир 2325 3
Волков Сергей 46 3
Корниенко Михаил 10 2
Кононенко Олег 13 2
Янукович Виктор 27 2
Иванов Сергей 328 1
Циолковский Константин 7 1
Петров Валерий 4 1
Келимбетов Кайрат 2 1
Bush George - Буш Джордж 266 1
Казахстан - Республика 4066 99
Россия - Российская федерация - РФ 80604 40
Казахстан - Нур-Султан - Астана 314 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 20
Земля - планета Солнечной системы 5114 15
Казахстан - Алматы 456 10
Япония 7660 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10547 8
Южная Корея - Республика 3176 8
Северная Америка 2463 7
Европа 7060 7
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 27 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9016 6
Ближний Восток 2434 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 897 6
Украина 5443 6
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 236 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11268 5
Малайзия 724 5
Африка - Африканский регион 2545 5
Люксембург Великое Герцогство 352 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11425 4
Южная Америка 638 4
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 10 3
Германия - Федеративная Республика 7512 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 384 3
Израиль 1550 3
Австралия - Австралийский Союз 2323 3
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 22 3
Финляндия - Финляндская Республика 1494 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 3
Россия - Средний Урал 49 2
Африка Северная 170 2
Россия - СФО - Новосибирск 2880 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 538 2
Иран - Исламская Республика Иран 850 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 787 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 393 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 617 2
Латвия - Латвийская Республика 636 2
Bloomberg 934 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 814 1
РАН - Российская академия наук 846 1
ТГУ - Томский государственный университет 83 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
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