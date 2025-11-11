Разделы

ERG Казхром ТНК ДГОК Донской ГОК Донской горно-обогатительный комбинат


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.11.2025 Maintex FabricaONE.AI завершила пилотный проект по управлению остановочными ремонтами в ERG Kazakhstan 1
26.03.2021 Партнер «Сименс» в Казахстане проведет модернизацию Донского горно-обогатительного комбината 2
18.08.2011 «Ай-Теко» создала систему управления ИТ-процессами для ТНК «Казхром» 4
14.02.2007 Казахстан увеличивает добычу хромовой руды 2

Публикаций - 4, упоминаний - 9

ERG и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33669 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2624 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 81 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56582 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1516 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14717 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72338 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2646 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 823 1
HPE Service Manager - HPSM 45 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 26 1
Siemens - Simatic PCS 3 1
Трапезин Владимир 30 1
Заславский Алексей 13 1
Казахстан - Республика 5775 3
Казахстан - Актюбинская область - Хромтау 3 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 582 1
Европа 24595 1
Россия - РФ - Российская федерация 155557 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53317 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18068 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 918 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3688 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8201 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 686 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5813 1
Казахстан Сегодня 309 1
