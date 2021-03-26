Спецпроекты

Партнер «Сименс» в Казахстане проведет модернизацию Донского горно-обогатительного комбината

Интеграция Инфраструктура

«Сименс» приступила с помощью партнера к реализации проекта на Донском горно-обогатительном комбинате – предприятии по добыче хромовой руды. В рамках партнерства «Сименс» в Казахстане поставит оборудование для обновления системы автоматизации комплекса УПО-1, а также проведет переход на новую версию системы управления непрерывными процессами SIMATIC PCS7 V9.0. – ранее на предприятии использовалась версия 6.0.

Реализация масштабного проекта по обновлению позволит Донскому горно-обогатительному комбинату перейти на новый уровень автоматизации производства. Кроме того, внедрение новых решений станет важным шагом на пути цифровизации и может послужить базой для создания цифровых двойников предприятия в дальнейшей перспективе. Этому способствуют возможности системы SIMATIC PCS7 версии V9.0, которая повышает эффективность инженерного управления и совершенствует процессы обработки и интеграции данных. Это решение дает максимальную гибкость при масштабировании предприятия или модернизации его отдельных направлений.

Донской горно-обогатительный комбинат, расположенный в городе Хромтау (Казахстан) – второй по величие в мире по объему подтвержденных запасов: залежи хромовой руды в составе основного месторождения обладают протяженностью около 22 км в длину и 7 км в ширину. С точки зрения качества добываемая и перерабатываемая им руда не имеет мировых аналогов. Она отличается высоким содержанием хрома (до 62% Cr2O3) и применяется для выплавки ферросплавов в металлургии, изготовления огнеупоров и в химической промышленности для производства хромовых соединений. Это одно из важнейших предприятий Казахстана, и его цифровизация важна не только для самого комбината, но и для экономики всей страны



Другие материалы рубрики

Продажи серверов в России показали бурный рост

ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования

Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Техноблог

LPDDR5 и LPDDR4X — в чем отличия и что лучше?

Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота