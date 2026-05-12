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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Казахстана Министерство обороны Казахстана

Правительство Казахстана - Министерство обороны Казахстана

СОБЫТИЯ


12.05.2026 NGENIX расширил зарубежное присутствие с запуском нового узла в Казахстане 1
01.06.2016 ОПК выводит на экспорт комплекс РЭБ «Инфауна» 1
29.09.2009 Завершается активная фаза оперативно-стратегического учения "Запад-2009" 1
04.03.2009 Казахстан покупает у России ЗРК С-300ПС 1
13.09.2007 Беларусь и Казахстан будут модернизировать МиГи 1
22.08.2007 "МАКС-2007": продолжается заключение крупных сделок 1
22.08.2007 Корпорация "МиГ": первые контракты на "МАКС-2007" 1
22.06.2007 В Казахстане внедрят единую АСУ вооруженных сил 1
13.06.2007 Казахстан отказывается от аэрокосмического проекта "Ишим" 1
11.04.2007 Казахстан и Турция создадут военно-технологическое СП 1
06.04.2007 Главы военных ведомств России и Казахстана встретились в Москве 1
19.02.2007 Причиной крушения "Миг-31" стали технические неполадки 1
30.10.2006 Казахстан усиливает мощь регионального командования "Запад" 1
30.10.2006 Казахстан усиливает мощь регионального командования "Запад" 1
31.08.2004 Oracle СНГ сменил ответственного за продажи E-Business Suite 1
19.02.2001 Корпорация "Галактика" подвела итоги деятельности за 2000 год 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Правительство Казахстана и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 348 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Oracle Corporation 7074 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Unisys - Unify Square 118 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 5
Мотор Сич 10 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Правительство Польши - органы государственной власти 32 2
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
IBM Informix СУБД 135 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 1
Ахметов Даниал 48 5
Алтынбаев Мухтар 6 3
Сердюков Анатолий 84 1
Черных Дмитрий 16 1
Панкратов Валерий 34 1
Скоков Сергей 26 1
Мусабаев Талгат 19 1
Драченко Андрей 6 1
Криков Дмитрий 5 1
Мальцев Леонид 5 1
Казахстан - Республика 6048 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Европа 24964 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Индия - Bharat 5870 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Украина 7928 1
Великобритания - Шотландия 341 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 82 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 80 1
Казахстан - Абайская область - Семипалатинск 17 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 2
Образование в России 2893 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
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Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Казахстан Сегодня 310 5
Казинформ 30 2
Хабар 10 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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