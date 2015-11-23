Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей

ОПК поставит для ВВС Китая передовую технику наземной и воздушной связи ции (ПАК ДА). Су-35 - многофункциональный истребитель поколения 4++, глубокая модернизация самолета Су-27 с элементами бортового оборудования боевой авиации пятого поколения. О своем интересе к

Завершаются предварительные испытания многофункционального истребителя Су-35 Как сообщает пресс-служба компании "Сухой", завершаются предварительные испытания многофункционального истребителя Су-35. Самолет полностью подтверждает установленные характеристики комплекса бортового оборудования и характеристики сверхманевренности. Достигнутая максимальная скорость у земли составляет 140

Су-27: четверть века на защите Отечества али много лет назад в Рижское военное авиационное училище в качестве учебного пособия. К разработке Су-27 ОКБ Сухого приступило в 1969 году. В мае 1977 года летчик-испытатель Владимир Илюшин со

Су-27 в Кубинке угодил в придорожную канаву Как сообщает Информационный портал города Кубинка, вечером 10 июня 2010 года, около 20-21 часа по московскому времени Су-27 пилотажной группы "Русские витязи" с бортовым номером 25 выехал при посадке за пределы ВПП. Затем он пробил ограждение лётного поля, затем пересёк без происшествий проезжую часть дороги и

"Сухой" представит на авиакосмическом салоне в Чили истребители Су-35 и Су-30МК2 й". На стенде холдинга будут представлены многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения «4++» Су-35, продвигаемый компанией «Сухой» в страны региона Латинской Америки совместно с ФГУП «Ро

Минобороны РФ приостановило полеты Су-27 Как сообщает РБК со ссылкой на МО РФ, Министерство обороны РФ приостановило полеты Су-27 до выяснения причин катастрофы в Хабаровском крае. 16 января 2010 года в Хабаровском крае было обнаружено тело пилота самолета Су-27, потерпевшего крушение 14 января. Одна из основ

Обнаружено место падения самолета Су-27 В Хабаровском крае сегодня утром было обнаружено место падения самолета Су-27. Самолет упал недалеко от поселка Галечное в 20 км от Комсомольска-на-Амуре. Сейчас на месте падения работают наземные группы поиска и спасения Министерства обороны и Военно-воздушных сил

В Хабаровском крае пропал с радаров истребитель Су-27 В Хабаровском крае сегодня в 9:27 по московскому времени с экранов радаров пропал самолет Су-27 Дальневосточного объединения Военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны РФ, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Самолет выполнял плановый полет с аэродрома

ВВС Индии приостановили полеты истребителей Су-30МКИ Военно-воздушные силы Индии приостановили полеты всех истребителей Су-30МКИ в связи с недавней катастрофой одного из таких самолетов. Индийский флот истребителей Су-30МКИ поставлен на прикол в качестве меры предосторожности на период расследования инцид

Президент Индии Пратибха Патил совершила полет на истребителе Су-30МКИ 25 ноября 2009 года президент Индии Пратибха Патил совершила полет на самом современном самолете национальных ВВС – многофункциональном истребителе Су-30МКИ производства Корпорации «Иркут», сообщает пресс-служба Корпорации. После полета 74-летняя глава государства, являющаяся также верховным главнокомандующим вооруженных сил Индии, заявила

Очередной Су-27 разбился на авиашоу Пилоты белорусского самолета Су-27, разбившегося на авиашоу в польском городе Радом 31 августа 2009 года, могли катапультироваться, но в этом случае самолет упал бы на жилые дома, сообщает РБК со ссылкой на "Голос России".

Китаец пытался вывезти из России детали от Су-27 В Забайкальском крае на международном пункте автомобильного пропуска "Забайкальск-Маньчжурия" задержан гражданин Китая, пытавшийся под видом насоса вывезти из России запчасть к истребителю Су-27, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Забайкальской таможни. Обнаруженная в багажнике автомобиля иностранного гражданина деталь используется для обеспечения электропитанием военных сам

Факт аварии Су-35 на земле подтверждается евого истребителя Су-35БМ. Инцидент произошел около 7 часов вечера по местному времени в воскресенье, 26 апреля 2009 года, на аэродроме "Дземги" при "рулежке и не скоростной пробежке опытного изделия Су-35". Почему испытания проводились в столь позднее время и в воскресенье, не сообщается. Сообщается, что лётчик покинул горящий самолёт при помощи катапульты и не пострадал, других жертв и ра

Согласно предварительной информации, разбился истребитель Су-35 Согласно предварительной информации, появившейся на ряде форумов, в Комсомольске-на-Амуре потерпел катастрофу лётный экземпляр истребителя Су-35 (экземпляр "4", третий лётный экземпляр нового истребителя промежуточного поколения "4+" Су-35БМ). Сообщается, что пилот - жив. Из имеющейся информации не вполне понятно, потерпел ли само

AERO INDIA 2009: программа Су-30МКИ признана лучшей В ходе работы международной авиационной выставки AERO INDIA 2009 журнал «FORCE» вручил приз корпорации «Иркут», как головному исполнителю и координатору программы Су-30МКИ - лучшей программы военно-технического сотрудничества Индии с иностранными государствами в сфере боевой авиации, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут". Генеральный директор ОАО «Ком

На авиасалоне "Аэро Индия-2009" будет представлен российский авиалайнер МС-21 Индия-2009», открывающемся в г. Бангалор 11 февраля с.г., Корпорация «Иркут» демонстрирует свою военную и гражданскую продукцию. Почетное место в экспозиции компании отводится многоцелевым самолетам Су-30МКИ, созданными по заказу ВВС Индии, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут". Программа производства истребителя Су-30МКИ для ВВС Индии и его модификаций для других стран стала осн

СУ-30МКИ признан лучшим в мире ми самолетами ВВС США и Франции, приняли участие в международных учениях «Красный флаг» (Red Flag), проводившихся в американском штате Невада. Индийские летчики в ходе учений пилотировали истребители Су-30МКИ производства ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Результаты учений широко обсуждаются в мировой авиационной прессе. В ноябре 2008 г. авторитетный британский журнал «Flight

ВВС России получают на вооружение многоцелевые самолеты Су-34 Как сообщает служба информации Минобороны РФ, один из авиационных полков 16-й воздушной армии до конца года получит на вооружение многоцелевые ударные самолеты Су-34. По словам командующего армией Александра Белевича, новая авиатехника до конца года поступит еще в два авиаполка 16-й воздушной армии. Многоцелевые ударные самолеты Су-34 серийно с

Завершены испытания двигателя для Су-35 . По словам заместителя генерального конструктора - директора программы изделия 117С Евгения Марчукова, в части двигателя на сегодняшний день нет никаких препятствий к началу летных испытаний первого Су-35. Двигатель 117С представляет собой глубокую модернизацию АЛ-31Ф, имеет тягу 14,5 тонны, что на 2 тонны превышает показатели базового двигателя. Комплекс испытаний успешно прошла вся опытн

Сегодня ВВС России получили свой первый Су-34 Как сообщила пресс-служба ВВС РФ, сегодня, 3 августа 2007 года, в 12 часов 40 минут московского времени на аэродроме Липецкого авиацентра боевого применения ВВС совершил посадку Су-34 - первый строевой самолет из партии закупленных Военно-воздушными силами бомбардировщиков подобного класса. Самолет самостоятельно выполнил перелет с авиационного завода в Новосибирске. Н

Индия получит новые Су-30МКИ в обмен на Су-30К "Рособоронэкспорт" подписал контракт на поставку Индии 18 истребителей Су-30МКИ. Как сообщает "Военно-промышленный курьер", сумма сделки может составить $700 млн. При этом поставка истребителей будет осуществлена в обмен на эксплуатирующиеся в Индии 18 истребителе

Мексика отказалась от планов закупки Су-27 Как сообщает пресс-служба военно-морских сил Мексики, военное руководство страны отказалось от планов закупки российских истребителей Су-27 для обороны нефтепромыслов.

ВВС России получат первые два многофункциональных авиакомплекса Су-34 15 декабря 2006 года на «Новосибирском авиационном производственном объединении им. В.П.Чкалова» состоится передача двух ударных самолетов Су-34 в состав ВВС, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Впервые в истории российской военной авиации разработан и принят на вооружение боевой многофункциональный авиационный комплекс Су-34<

ВВС России получат первые два многофункциональных авиакомплекса Су-34 15 декабря 2006 года на «Новосибирском авиационном производственном объединении им. В.П.Чкалова» состоится передача двух ударных самолетов Су-34 в состав ВВС, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Впервые в истории российской военной авиации разработан и принят на вооружение боевой многофункциональный авиационный комплекс Су-34<

Россия начала производство перспективного бомбардировщика бре 1993 года. Последующее десятилетие этот проект, ввиду отсутствия финансирования, «теплился» на НАПО им. В. П. Чкалова в режиме доводки, пока Главком ВВС Владимир Михайлов, наконец, не заявил, что Су-34 в ближайшие годы должен составить основу ударной мощи фронтовой авиации. В 2005 году министр обороны Сергей Иванов посетил Новосибирск и сформулировал перед авиастроителями конкретную зад

Россия начала производство перспективного бомбардировщика бре 1993 года. Последующее десятилетие этот проект, ввиду отсутствия финансирования, «теплился» на НАПО им. В. П. Чкалова в режиме доводки, пока Главком ВВС Владимир Михайлов, наконец, не заявил, что Су-34 в ближайшие годы должен составить основу ударной мощи фронтовой авиации. В 2005 году министр обороны Сергей Иванов посетил Новосибирск и сформулировал перед авиастроителями конкретную зад

Индия закажет еще 18 Су-30МКИ Как сообщает «Военно-промышленный курьер» корпорация "Иркут" намерена подписать в июле 2006 г. контракт на поставку 18 самолетов Су-30МКИ в Индию, сообщил генеральный директор "Иркута" Олег Демченко. Также руководство компании рассчитывает, что в течение текущего года будет подписано межправительственное соглашение между

Индия закажет еще 18 Су-30МКИ Как сообщает «Военно-промышленный курьер» корпорация "Иркут" намерена подписать в июле 2006 г. контракт на поставку 18 самолетов Су-30МКИ в Индию, сообщил генеральный директор "Иркута" Олег Демченко. Также руководство компании рассчитывает, что в течение текущего года будет подписано межправительственное соглашение между

Уго Чавес оскорбил американский авиапром льный сверхманеврениый истребитель для завоевания господства в воздухе, также выполненный на основе Су-27. Оснащен двигателями с изменяемым вектором тяги. Серийно не производится.

Уго Чавес оскорбил американский авиапром льный сверхманеврениый истребитель для завоевания господства в воздухе, также выполненный на основе Су-27. Оснащен двигателями с изменяемым вектором тяги. Серийно не производится.

Китай отказывается от производства Су-27 считан. В стремлении поддержать интерес перспективного заказчика к своей авиатехнике, Россия представила на выставке самолет Су-27СКМ, представляющий собой очередную «глубокую модернизацию» серийного Су-27, уже второй десяток лет стоящих на вооружении ВВС Китая. Модернизированный "Сухой" удовлетворяет требованиям китайской стороны. Правда, перспективы его продажи нашему восточному соседу ос