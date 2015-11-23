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Ростех ОАК Сухой Су серия многоцелевых истребителей

Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей

СОБЫТИЯ

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23.11.2015 ОПК поставит для ВВС Китая передовую технику наземной и воздушной связи

ции (ПАК ДА). Су-35 - многофункциональный истребитель поколения 4++, глубокая модернизация самолета Су-27 с элементами бортового оборудования боевой авиации пятого поколения. О своем интересе к
21.07.2010 Завершаются предварительные испытания многофункционального истребителя Су-35

Как сообщает пресс-служба компании "Сухой", завершаются предварительные испытания многофункционального истребителя Су-35. Самолет полностью подтверждает установленные характеристики комплекса бортового оборудования и характеристики сверхманевренности. Достигнутая максимальная скорость у земли составляет 140
05.07.2010 Су-27: четверть века на защите Отечества

али много лет назад в Рижское военное авиационное училище в качестве учебного пособия. К разработке Су-27 ОКБ Сухого приступило в 1969 году. В мае 1977 года летчик-испытатель Владимир Илюшин со
11.06.2010 Су-27 в Кубинке угодил в придорожную канаву

Как сообщает Информационный портал города Кубинка, вечером 10 июня 2010 года, около 20-21 часа по московскому времени Су-27 пилотажной группы "Русские витязи" с бортовым номером 25 выехал при посадке за пределы ВПП. Затем он пробил ограждение лётного поля, затем пересёк без происшествий проезжую часть дороги и
19.03.2010 "Сухой" представит на авиакосмическом салоне в Чили истребители Су-35 и Су-30МК2

й". На стенде холдинга будут представлены многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения «4++» Су-35, продвигаемый компанией «Сухой» в страны региона Латинской Америки совместно с ФГУП «Ро
18.01.2010 Минобороны РФ приостановило полеты Су-27

Как сообщает РБК со ссылкой на МО РФ, Министерство обороны РФ приостановило полеты Су-27 до выяснения причин катастрофы в Хабаровском крае. 16 января 2010 года в Хабаровском крае было обнаружено тело пилота самолета Су-27, потерпевшего крушение 14 января. Одна из основ
15.01.2010 Обнаружено место падения самолета Су-27

В Хабаровском крае сегодня утром было обнаружено место падения самолета Су-27. Самолет упал недалеко от поселка Галечное в 20 км от Комсомольска-на-Амуре. Сейчас на месте падения работают наземные группы поиска и спасения Министерства обороны и Военно-воздушных сил
14.01.2010 В Хабаровском крае пропал с радаров истребитель Су-27

В Хабаровском крае сегодня в 9:27 по московскому времени с экранов радаров пропал самолет Су-27 Дальневосточного объединения Военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны РФ, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Самолет выполнял плановый полет с аэродрома
02.12.2009 ВВС Индии приостановили полеты истребителей Су-30МКИ

Военно-воздушные силы Индии приостановили полеты всех истребителей Су-30МКИ в связи с недавней катастрофой одного из таких самолетов. Индийский флот истребителей Су-30МКИ поставлен на прикол в качестве меры предосторожности на период расследования инцид
25.11.2009 Президент Индии Пратибха Патил совершила полет на истребителе Су-30МКИ

25 ноября 2009 года президент Индии Пратибха Патил совершила полет на самом современном самолете национальных ВВС – многофункциональном истребителе Су-30МКИ производства Корпорации «Иркут», сообщает пресс-служба Корпорации. После полета 74-летняя глава государства, являющаяся также верховным главнокомандующим вооруженных сил Индии, заявила
31.08.2009 Очередной Су-27 разбился на авиашоу

Пилоты белорусского самолета Су-27, разбившегося на авиашоу в польском городе Радом 31 августа 2009 года, могли катапультироваться, но в этом случае самолет упал бы на жилые дома, сообщает РБК со ссылкой на "Голос России".
28.07.2009 Китаец пытался вывезти из России детали от Су-27

В Забайкальском крае на международном пункте автомобильного пропуска "Забайкальск-Маньчжурия" задержан гражданин Китая, пытавшийся под видом насоса вывезти из России запчасть к истребителю Су-27, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Забайкальской таможни. Обнаруженная в багажнике автомобиля иностранного гражданина деталь используется для обеспечения электропитанием военных сам
27.04.2009 Факт аварии Су-35 на земле подтверждается

евого истребителя Су-35БМ. Инцидент произошел около 7 часов вечера по местному времени в воскресенье, 26 апреля 2009 года, на аэродроме "Дземги" при "рулежке и не скоростной пробежке опытного изделия Су-35". Почему испытания проводились в столь позднее время и в воскресенье, не сообщается. Сообщается, что лётчик покинул горящий самолёт при помощи катапульты и не пострадал, других жертв и ра
27.04.2009 Согласно предварительной информации, разбился истребитель Су-35

Согласно предварительной информации, появившейся на ряде форумов, в Комсомольске-на-Амуре потерпел катастрофу лётный экземпляр истребителя Су-35 (экземпляр "4", третий лётный экземпляр нового истребителя промежуточного поколения "4+" Су-35БМ). Сообщается, что пилот - жив. Из имеющейся информации не вполне понятно, потерпел ли само
12.02.2009 AERO INDIA 2009: программа Су-30МКИ признана лучшей

В ходе работы международной авиационной выставки AERO INDIA 2009 журнал «FORCE» вручил приз корпорации «Иркут», как головному исполнителю и координатору программы Су-30МКИ - лучшей программы военно-технического сотрудничества Индии с иностранными государствами в сфере боевой авиации, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут". Генеральный директор ОАО «Ком
09.02.2009 На авиасалоне "Аэро Индия-2009" будет представлен российский авиалайнер МС-21

Индия-2009», открывающемся в г. Бангалор 11 февраля с.г., Корпорация «Иркут» демонстрирует свою военную и гражданскую продукцию. Почетное место в экспозиции компании отводится многоцелевым самолетам Су-30МКИ, созданными по заказу ВВС Индии, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут". Программа производства истребителя Су-30МКИ для ВВС Индии и его модификаций для других стран стала осн
05.12.2008 СУ-30МКИ признан лучшим в мире

ми самолетами ВВС США и Франции, приняли участие в международных учениях «Красный флаг» (Red Flag), проводившихся в американском штате Невада. Индийские летчики в ходе учений пилотировали истребители Су-30МКИ производства ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Результаты учений широко обсуждаются в мировой авиационной прессе. В ноябре 2008 г. авторитетный британский журнал «Flight
14.04.2008 ВВС России получают на вооружение многоцелевые самолеты Су-34

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, один из авиационных полков 16-й воздушной армии до конца года получит на вооружение многоцелевые ударные самолеты Су-34. По словам командующего армией Александра Белевича, новая авиатехника до конца года поступит еще в два авиаполка 16-й воздушной армии. Многоцелевые ударные самолеты Су-34 серийно с
12.02.2008 Завершены испытания двигателя для Су-35

. По словам заместителя генерального конструктора - директора программы изделия 117С Евгения Марчукова, в части двигателя на сегодняшний день нет никаких препятствий к началу летных испытаний первого Су-35. Двигатель 117С представляет собой глубокую модернизацию АЛ-31Ф, имеет тягу 14,5 тонны, что на 2 тонны превышает показатели базового двигателя. Комплекс испытаний успешно прошла вся опытн
03.08.2007 Сегодня ВВС России получили свой первый Су-34

Как сообщила пресс-служба ВВС РФ, сегодня, 3 августа 2007 года, в 12 часов 40 минут московского времени на аэродроме Липецкого авиацентра боевого применения ВВС совершил посадку Су-34 - первый строевой самолет из партии закупленных Военно-воздушными силами бомбардировщиков подобного класса. Самолет самостоятельно выполнил перелет с авиационного завода в Новосибирске. Н
17.04.2007 Индия получит новые Су-30МКИ в обмен на Су-30К

"Рособоронэкспорт" подписал контракт на поставку Индии 18 истребителей Су-30МКИ. Как сообщает "Военно-промышленный курьер", сумма сделки может составить $700 млн. При этом поставка истребителей будет осуществлена в обмен на эксплуатирующиеся в Индии 18 истребителе
13.03.2007 Мексика отказалась от планов закупки Су-27

Как сообщает пресс-служба военно-морских сил Мексики, военное руководство страны отказалось от планов закупки российских истребителей Су-27 для обороны нефтепромыслов.
14.12.2006 ВВС России получат первые два многофункциональных авиакомплекса Су-34

15 декабря 2006 года на «Новосибирском авиационном производственном объединении им. В.П.Чкалова» состоится передача двух ударных самолетов Су-34 в состав ВВС, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Впервые в истории российской военной авиации разработан и принят на вооружение боевой многофункциональный авиационный комплекс Су-34<
14.12.2006 ВВС России получат первые два многофункциональных авиакомплекса Су-34

15 декабря 2006 года на «Новосибирском авиационном производственном объединении им. В.П.Чкалова» состоится передача двух ударных самолетов Су-34 в состав ВВС, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Впервые в истории российской военной авиации разработан и принят на вооружение боевой многофункциональный авиационный комплекс Су-34<
29.06.2006 Россия начала производство перспективного бомбардировщика

бре 1993 года. Последующее десятилетие этот проект, ввиду отсутствия финансирования, «теплился» на НАПО им. В. П. Чкалова в режиме доводки, пока Главком ВВС Владимир Михайлов, наконец, не заявил, что Су-34 в ближайшие годы должен составить основу ударной мощи фронтовой авиации. В 2005 году министр обороны Сергей Иванов посетил Новосибирск и сформулировал перед авиастроителями конкретную зад
29.06.2006 Россия начала производство перспективного бомбардировщика

бре 1993 года. Последующее десятилетие этот проект, ввиду отсутствия финансирования, «теплился» на НАПО им. В. П. Чкалова в режиме доводки, пока Главком ВВС Владимир Михайлов, наконец, не заявил, что Су-34 в ближайшие годы должен составить основу ударной мощи фронтовой авиации. В 2005 году министр обороны Сергей Иванов посетил Новосибирск и сформулировал перед авиастроителями конкретную зад
21.06.2006 Индия закажет еще 18 Су-30МКИ

Как сообщает «Военно-промышленный курьер» корпорация "Иркут" намерена подписать в июле 2006 г. контракт на поставку 18 самолетов Су-30МКИ в Индию, сообщил генеральный директор "Иркута" Олег Демченко. Также руководство компании рассчитывает, что в течение текущего года будет подписано межправительственное соглашение между
21.06.2006 Индия закажет еще 18 Су-30МКИ

Как сообщает «Военно-промышленный курьер» корпорация "Иркут" намерена подписать в июле 2006 г. контракт на поставку 18 самолетов Су-30МКИ в Индию, сообщил генеральный директор "Иркута" Олег Демченко. Также руководство компании рассчитывает, что в течение текущего года будет подписано межправительственное соглашение между
22.05.2006 Уго Чавес оскорбил американский авиапром

льный сверхманеврениый истребитель для завоевания господства в воздухе, также выполненный на основе Су-27. Оснащен двигателями с изменяемым вектором тяги. Серийно не производится.
22.05.2006 Уго Чавес оскорбил американский авиапром

льный сверхманеврениый истребитель для завоевания господства в воздухе, также выполненный на основе Су-27. Оснащен двигателями с изменяемым вектором тяги. Серийно не производится.
04.11.2004 Китай отказывается от производства Су-27

считан. В стремлении поддержать интерес перспективного заказчика к своей авиатехнике, Россия представила на выставке самолет Су-27СКМ, представляющий собой очередную «глубокую модернизацию» серийного Су-27, уже второй десяток лет стоящих на вооружении ВВС Китая. Модернизированный "Сухой" удовлетворяет требованиям китайской стороны. Правда, перспективы его продажи нашему восточному соседу ос
04.11.2004 Китай отказывается от производства Су-27

считан. В стремлении поддержать интерес перспективного заказчика к своей авиатехнике, Россия представила на выставке самолет Су-27СКМ, представляющий собой очередную «глубокую модернизацию» серийного Су-27, уже второй десяток лет стоящих на вооружении ВВС Китая. Модернизированный "Сухой" удовлетворяет требованиям китайской стороны. Правда, перспективы его продажи нашему восточному соседу ос

Публикаций - 132, упоминаний - 154

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3474 9
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 5
Apple Inc 13275 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 336 3
Powercom - Пауэрком 154 3
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 3
Eagle Dynamics 7 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1276 2
Технологии Будущего 170 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1145 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 1
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 1
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 1
Кулон НИИ ГУП - Кулон Научно-исследовательский институт - СКБ-885 - Кулон МКБ 9 1
Беспилотные авиационные системы 97 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 20 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1847 1
Cisco Systems 5380 1
X Corp - Twitter 2942 1
Microsoft Corporation 25861 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
9691 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 235 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 519 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1129 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 1
Этлас Софт - Atlas Soft 138 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 647 1
Avilex - Авилекс 10 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 1
Google LLC 12782 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 52 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 24
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 14
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 11
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 11
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 264 8
Lockheed Martin 778 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 6
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 4
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 28 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 2
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 2
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 2
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 2
Ростех - КРЭТ - УКБП - Ульяновское конструкторское бюро приборостроения 5 2
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 2
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 11 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
ЭСВО 2 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp - Ryan Aeronautical 240 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Русская Авионика ОКБ 2 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
Ростех - ОДК УМПО - ЛМЗ - Лыткаринский машиностроительный завод 1 1
Kempinski - Кемпински 34 1
Укроборонпром - Ивченко-Прогресс - Запорожское машиностроительное конструкторское бюро „Прогресс“ имени академика А.Г. Ивченко 2 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Международный аэропорт Жуковский 9 1
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Мотор Сич 10 1
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 25 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1156 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 32
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3216 31
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 17
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 131 10
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 6
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4006 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 4
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 278 4
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 120 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3599 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6675 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 3
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Соколы России - авиационная группа высшего пилотажа 3 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2895 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 345 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6010 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 1
Правительство Казахстана - Министерство обороны Казахстана 16 1
Минобороны РФ - ВКС РФ 185 ЦБП и БПр - Ашулук - 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС 5 1
Правительство Тайваня 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3682 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3722 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1368 26
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10292 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14133 12
РЛС - Радиолокационная станция - Радар-детектор - радарные системы (комплексы) - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - радиопеленг - Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения 459 11
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2443 6
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2855 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35737 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3220 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16635 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2627 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26292 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3751 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26535 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4916 3
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 148 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5532 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1716 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5346 3
Stealth - Стелс-технология 205 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10341 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4461 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7742 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1232 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4695 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 448 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23151 2
Стандартизация - Standardization 2352 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1511 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 289 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1335 2
Авиационная промышленность - ЭСДУ - Электродистанционная система управления - Fly-by-Wire flight control system 10 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10029 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7992 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27118 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 39
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 14
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 13
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-28Н Ночной охотник - ударный вертолёт 25 13
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 13
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 11
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 10
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-24 ударный вертолёт 27 10
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 8
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-26 тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт 17 8
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 7
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 6
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ка-50 - Чёрная акула 15 6
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 6
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 6
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 5
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 5
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 5
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 5
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 4
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 4
Ростех - Калашников ГК - Автомат Калашникова - АК - Пулеметы Калашникова 81 4
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-112В - российский перспективный лёгкий военно-транспортный самолёт 6 3
Eurofighter GmbH - Eurofighter Typhoon - Еврофайтер Тайфун 29 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5271 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 3
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 2
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-35 ударный вертолёт 10 2
Google Android 15353 2
Apple iOS 8644 2
Linux OS 11641 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 2
Microsoft Dynamics 1198 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 2
Путин Владимир 3470 7
Иванов Сергей 406 6
Михайлов Владимир 40 5
Демченко Олег 29 4
Погосян Михаил 22 4
Комяков Алексей 6 2
Коптев Юрий 30 2
Миллер Сергей 43 2
Пинков Андрей 2 2
Kalam Abdul - Калам Абдул 11 2
Греф Герман 491 2
Гагарин Юрий 98 2
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Скоков Сергей 26 1
Артяков Владимир 8 1
Павлов Александр 123 1
Алкснис Виктор 70 1
Филатов Валерий 11 1
Аммосов Юрий 46 1
Поносов Александр 69 1
Ахметов Даниал 48 1
Церенов Церен 47 1
Христенко Виктор 44 1
Кондратьев Юрий 1 1
Гершензон Владимир 23 1
Зелин Александр 32 1
Поповкин Владимир 23 1
Рамендик Михаил 19 1
Зеленков Юрий 44 1
Воеводин Владимир 19 1
Толоконский Виктор 8 1
Введенский Андрей 10 1
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 1
Карпушин Николай 6 1
Стрелец Михаил 2 1
Тюлькин Виталий 1 1
Даниловский Юрий 1 1
Калиновский Андрей 1 1
Полещук Сергей 1 1
Журавлевич Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 32
Индия - Bharat 5906 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47998 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 14
Россия - СФО - Новосибирск 4929 13
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 228 13
Земля - планета Солнечной системы 10901 12
Франция - Французская Республика 8199 11
Малайзия 927 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 8
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 730 8
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 7
Венесуэла - Боливарианская Республика 323 7
Беларусь - Белоруссия 6346 5
Израиль 2870 5
Бельгия - Королевство 1200 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3234 5
Украина 7953 5
Грузия 1339 5
Индия - Пенджаб 17 4
Венесуэла - Каракас 22 4
Казахстан - Республика 6105 4
Япония 13846 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19735 4
Польша - Республика 2037 4
Китай - Тайвань 4285 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14854 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2907 4
США - Колумбия - Вашингтон 1508 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 1109 4
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 4
Европа 25019 3
Южная Корея - Республика 7098 3
Армения - Республика 2469 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8671 3
Индонезия - Республика 1071 3
Нидерланды 3766 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1333 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6217 112
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9151 71
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11751 9
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 532 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21971 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4034 8
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1928 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6856 7
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1353 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5813 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3419 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18355 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3226 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5565 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1926 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 4
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7579 3
Число Маха - скорость 61 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2736 3
ОПК - ВВС - Военно-воздушные силы - Воздушные сражения - бомбардировка, бомбометание - воздушный налёт, авианалёт 42 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1017 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7684 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 43
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11591 28
Военно-промышленный курьер 88 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 3
SpaceDaily - Space Daily 187 2
NEWSru.com 229 2
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Times 668 2
Defense Talk 40 2
Новосибирск ИА МКУ - Новосибирское информационное агентство 7 2
Jane’s Defense Weekly 4 2
Times of India 40 2
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China Daily 72 2
Flight International 64 1
Хабар 10 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
Wikipedia - Википедия 655 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1290 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
NYT - The New York Times 1104 1
Ars Technica 451 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Российская газета 300 1
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Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 127 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 72 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1742 1
РАН - Российская академия наук 2139 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 173 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 183 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 76 1
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Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
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