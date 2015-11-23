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Ростех ОАК Сухой Су серия многоцелевых истребителей



23.11.2015 ОПК поставит для ВВС Китая передовую технику наземной и воздушной связи
21.07.2010 Завершаются предварительные испытания многофункционального истребителя Су-35
05.07.2010 Су-27: четверть века на защите Отечества
11.06.2010 Су-27 в Кубинке угодил в придорожную канаву
19.03.2010 "Сухой" представит на авиакосмическом салоне в Чили истребители Су-35 и Су-30МК2
18.01.2010 Минобороны РФ приостановило полеты Су-27
15.01.2010 Обнаружено место падения самолета Су-27
14.01.2010 В Хабаровском крае пропал с радаров истребитель Су-27
02.12.2009 ВВС Индии приостановили полеты истребителей Су-30МКИ
25.11.2009 Президент Индии Пратибха Патил совершила полет на истребителе Су-30МКИ
31.08.2009 Очередной Су-27 разбился на авиашоу
28.07.2009 Китаец пытался вывезти из России детали от Су-27
27.04.2009 Факт аварии Су-35 на земле подтверждается
27.04.2009 Согласно предварительной информации, разбился истребитель Су-35
12.02.2009 AERO INDIA 2009: программа Су-30МКИ признана лучшей
09.02.2009 На авиасалоне "Аэро Индия-2009" будет представлен российский авиалайнер МС-21
05.12.2008 СУ-30МКИ признан лучшим в мире
14.04.2008 ВВС России получают на вооружение многоцелевые самолеты Су-34
12.02.2008 Завершены испытания двигателя для Су-35
03.08.2007 Сегодня ВВС России получили свой первый Су-34
17.04.2007 Индия получит новые Су-30МКИ в обмен на Су-30К
13.03.2007 Мексика отказалась от планов закупки Су-27
14.12.2006 ВВС России получат первые два многофункциональных авиакомплекса Су-34
14.12.2006 ВВС России получат первые два многофункциональных авиакомплекса Су-34
29.06.2006 Россия начала производство перспективного бомбардировщика
29.06.2006 Россия начала производство перспективного бомбардировщика
21.06.2006 Индия закажет еще 18 Су-30МКИ
21.06.2006 Индия закажет еще 18 Су-30МКИ
04.11.2004 Китай отказывается от производства Су-27
04.11.2004 Китай отказывается от производства Су-27

Публикаций - 120, упоминаний - 246

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2532 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 3
Eagle Dynamics 6 2
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие 16 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 75 1
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 23 1
Scanex - Сканэкс 239 1
Технологии Будущего 123 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1102 1
Safran - Sagem 169 1
1С-Битрикс - Bitrix 443 1
Программный продукт ГК 3960 1
1С-ИжТиСи 5461 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 1
Avilex - Авилекс 9 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 1
Apple Inc 10683 1
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 1
Microsoft Corporation 22497 1
6072 1
Google LLC 10352 1
Этлас Софт - Atlas Soft 87 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 29
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 87 17
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 11
Lockheed Martin 730 6
ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 24 6
Самолёт ГК 216 6
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 5
Airbus Group - Airbus Industries 204 3
ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 19 2
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 14 2
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 12 2
АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 15 2
Аэрофлот 648 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 2
Jaguar Cars 115 2
ЭСВО 1 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 33 1
Русская Авионика ОКБ 2 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 1
Northrop Grumman 200 1
Boeing 957 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
РПКБ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 8 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 1
Восточный Банк 232 1
Газпром ПАО 1008 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 24
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 15
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
Правительство РФ 8292 4
Ростех - Рособоронэкспорт 107 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 102 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Администрация Президента РФ 904 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 57 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 86 1
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 67 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ГИС-Ассоциация 231 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 945 12
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 2
Сервер - Серверные платформы 10956 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 1
Число Маха - скорость 49 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 1
Панорамная фотография и видеосъёмка 123 1
ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 196 1
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VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 1
НИР - Научно-исследовательская работа 442 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 1
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 432 1
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 16 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 1
Big Data - Большие данные 3520 1
МПС - Международные платежные системы 100 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 28
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 13
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 10
Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 8
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 59 7
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 7
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 48 6
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 57 5
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 71 5
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 3
ОКБ О.К. Антонова - АН-124 Руслан 41 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
Microsoft Dynamics 893 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 153 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 11 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 72 1
Apple Локатор 46 1
Infor ERP LN 180 1
ОКБ О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 23 1
Linux - Debian GNU 339 1
ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 5 1
Infor Baan ERP 5 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 1
Google Android 11959 1
Microsoft Windows 10 11713 1
Apple iOS 6422 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 1
Ростелеком ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 46 1
Google Android Contact Tracing API 1 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
Этлас ЭДО 103 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 23 1
Linux OS 7669 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
Microsoft Office 3247 1
Microsoft Windows XP 2291 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 1
Путин Владимир 2542 7
Иванов Сергей 360 6
Михайлов Владимир 30 5
Погосян Михаил 20 4
Демченко Олег 23 3
Миллер Сергей 43 2
Коптев Юрий 27 2
Греф Герман 345 2
Аммосов Юрий 45 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Зеленков Юрий 21 1
Воеводин Владимир 14 1
Стрелец Михаил 1 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Артяков Владимир 4 1
Комяков Алексей 3 1
Даниловский Юрий 1 1
Кондратьев Юрий 1 1
Толоконский Виктор 8 1
Введенский Андрей 8 1
Карпушин Николай 4 1
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 1
Тюлькин Виталий 1 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 11 1
Рамендик Михаил 19 1
Новодворский Алексей 104 1
Зелин Александр 28 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 1
Гершензон Владимир 19 1
Христенко Виктор 41 1
Медведев Дмитрий 1604 1
Церенов Церен 45 1
Ахметов Даниал 47 1
Поносов Александр 69 1
Алкснис Виктор 66 1
Скоков Сергей 26 1
Якунин Александр 48 1
Борисов Владимир 10 1
Добровольский Дмитрий 7 1
Кудрин Алексей 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 70
Индия - Республика 4263 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 12
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 161 12
Россия - СФО - Новосибирск 3269 11
Франция - Французская Республика 5665 8
Малайзия 744 7
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 199 7
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 6
Венесуэла - Боливарианская Республика 267 5
Грузия 1064 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Израиль 1756 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Япония 10069 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 654 4
Казахстан - Республика 4467 4
США - Колумбия - Вашингтон 1169 4
Россия - Сибирь 1579 4
Бельгия - Королевство 851 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 3
Бахрейн - Королевство 107 3
Южная Корея - Республика 4394 3
Нидерланды 2197 3
Армения - Республика 1112 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 76 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 408 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Украина 6212 3
Китай - Тайвань 2115 3
Индонезия - Республика 789 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 3
Финляндия - Финляндская Республика 1816 2
Абхазия - Республика 129 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 443 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 4
Холодная война между США и СССР 170 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР 200 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 102 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
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ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 1
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Alpine - множественное значение 30 1
КПД - Коэффициент полезного действия 245 1
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Физика - область естествознания 889 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 27
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 23
CNews RND - R&D.CNews 2112 5
Россия 24 - телеканал 98 3
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F-16.net 121 2
NEWSru.com 221 2
Wikipedia - Википедия 413 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Российская газета 228 1
Flight International 64 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 10
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 127 2
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 21 1
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