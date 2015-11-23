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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех ОАК Сухой Су серия многоцелевых истребителей
Публикаций - 120, упоминаний - 246
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИС-Ассоциация 231 2
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
|Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
|Путин Владимир 2542 7
|Иванов Сергей 360 6
|Михайлов Владимир 30 5
|Погосян Михаил 20 4
|Демченко Олег 23 3
|Миллер Сергей 43 2
|Коптев Юрий 27 2
|Греф Герман 345 2
|Аммосов Юрий 45 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Зеленков Юрий 21 1
|Воеводин Владимир 14 1
|Стрелец Михаил 1 1
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
|Артяков Владимир 4 1
|Комяков Алексей 3 1
|Даниловский Юрий 1 1
|Кондратьев Юрий 1 1
|Толоконский Виктор 8 1
|Введенский Андрей 8 1
|Карпушин Николай 4 1
|Wright (brothers) - Райт (братья) 32 1
|Тюлькин Виталий 1 1
|Perens Bruce - Перенс Брюс 11 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Новодворский Алексей 104 1
|Зелин Александр 28 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 1
|Гершензон Владимир 19 1
|Христенко Виктор 41 1
|Медведев Дмитрий 1604 1
|Церенов Церен 45 1
|Ахметов Даниал 47 1
|Поносов Александр 69 1
|Алкснис Виктор 66 1
|Скоков Сергей 26 1
|Якунин Александр 48 1
|Борисов Владимир 10 1
|Добровольский Дмитрий 7 1
|Кудрин Алексей 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184637, в очереди разбора - 961342.
Создано именных указателей - 78302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184637, в очереди разбора - 961342.
Создано именных указателей - 78302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru