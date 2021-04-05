Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря

Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм."