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Стихийные бедствия Тропический циклон Tropical Cyclone Ураган, Hurricane Тайфун, Typhoon Смерч, Торнадо, Tornado Буря

Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря

Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм." Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм."
Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн. Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн.
Тайфун Трами над Японией. Тайфун Трами над Японией.


05.04.2021 Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?
02.02.2015 Ураганы станут мощнее
29.10.2014 Предприятия «Росэлектроники» разработали новое поколение военно-морской системы связи «Ураган-Н»
11.01.2013 "Карта погоды" коричневого карлика: только ураган
23.08.2012 Облака укротят ураганы
22.07.2010 Ураган обрушил 10 тонн металла на московский дата-центр. ФОТО
01.07.2010 Ураган "Алекс" усилился до второй категории интенсивности
30.06.2010 На США и Мексику надвигается ураган "Алекс"
25.06.2010 Ураган "Селия" в Тихом океане достиг наивысшей категории
13.11.2009 Ураган "Ида" достиг атлантического побережья США, погибли 3 человека
10.11.2009 Ураган "Ида" принёс новые жертвы
09.11.2009 США ожидают ураган "Ида" в режиме ЧП
06.11.2009 На Никарагуа обрушился ураган "Ида"
05.11.2009 Никарагуа и Колумбии угрожает ураган
19.10.2009 Ураган "Рик" усилился до четвертой степени
02.09.2009 Ураган "Химена" обрушился на Мексику
31.08.2009 Ураган "Химена" набирает силу
19.08.2009 Атлантический ураган "Билл" усилился до четвертой категории
19.08.2009 В Атлантике образовался самый сильный в этом году ураган
17.08.2009 Тропический шторм "Билл" перерос в ураган
06.08.2009 Ураган "Фелиция" крепчает
10.11.2008 Ураган "Палома" обрушился на Кубу
13.10.2008 Ураган "Норберт" ослабел до шторма
07.10.2008 У побережья Мексики сформировался ураган "Норберт"
08.09.2008 Ураган "Айк" обрушился на Кубу
01.09.2008 Ураган "Густав" может оказаться опаснее "Катрины"
28.08.2008 Ураган "Густав" унес жизни 22 человек
08.08.2008 Тропический шторм Эрнан в Тихом океане может перерасти в ураган
07.07.2008 В Атлантическом океане зафиксирован первый в сезоне ураган
25.06.2008 Ураган "Фэншэнь" достиг южного побережья Китая
19.05.2008 На Филиппины обрушился ураган "Халонг"
29.04.2008 На восток США обрушился ураган
02.11.2007 "Ноэль" развился в опустошительный тропический ураган
14.09.2007 Ураган в США оставил без света 100 тыс. человек
14.09.2007 Ураган "Умберто" стал тропическим штормом
05.09.2007 Ураган "Феликс" потерял силу
03.09.2007 Ураган "Феликс" достиг наивысшей категории опасности
30.08.2007 Ураган Dean помог сделать открытие в археологии
23.08.2007 Ураган Dean снова стал тропическим штормом
21.08.2007 Урагану Dean присвоена высшая пятая категория опасности

Публикаций - 416, упоминаний - 563
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