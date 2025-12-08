Разделы

Пропавший без вести Поиск пропавших людей


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Бесследно и таинственно пропал активист борьбы с ИИ 1
26.09.2025 На втором в мире медном руднике катастрофа. На рынке цветмета паника, производители электроники в тревоге 1
18.11.2024 «Авито» поможет «ЛизаАлерт» быть на связи в отдаленных районах 1
13.09.2024 МТС поможет Службе спасения Якутии находить потерявшихся в тайге людей 1
02.02.2024 Сервис видеовстреч SberJazz помогает «ЛизаАлерт» дистанционно обучать добровольцев по всей России 1
04.01.2024 Виртуальные «самопохищения» - новая форма вымогательств в США: Жертву нашли в горах живой, но очень замерзшей и напуганной 1
30.11.2022 «Авито» запустил интерактивную карту актуальных поисков для поисково-спасательного отряда «Лизаалерт» 1
18.07.2022 «билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год 1
23.06.2022 «Лизаалерт», «Вконтакте» и «Билайн» объединяют усилия для развития поисково-спасательной деятельности 2
17.12.2021 Компания Huawei объявляет о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro 1
08.06.2021 Нейросеть «Билайн» для поиска людей и команда студентов ВШЭ получили американскую премию в области устойчивого развития 1
04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда 3
26.06.2020 «Швабе» разработал лазерный дальномер для квадрокоптеров 1
24.10.2019 Александр Шведов, «ВымпелКом»: Цифра сокращает расстояние между людьми и государством 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
16.08.2019 Умные технологии «Билайн» помогут «Лиза Алерт» быстрее находить пропавших людей 1
18.06.2019 Большие данные «Мегафона» помогают находить пропавших людей 2
12.12.2016 Пропал экс-сотрудник ДИТ Москвы 1
19.12.2012 Пропавший в Москве топ-менеджер Hitachi найден мертвым 1
19.07.2010 Тайфун "Консон" обрушился на север Вьетнама 1
31.05.2010 Шторм "Агата" открыл сезон ураганов 1
23.03.2010 Талые воды испытывают инфраструктуру России 1
01.03.2010 Число жертв урагана "Ксинтия" в Европе достигло 51 человека 1
22.01.2010 В Испании разбился вертолет береговой охраны 1
13.11.2009 Ураган "Ида" достиг атлантического побережья США, погибли 3 человека 1
10.11.2009 Ураган "Ида" принёс новые жертвы 1
02.11.2009 На Филиппины обрушился тайфун "Мирина", 14 человек погибли 1
28.09.2009 Число жертв тропического урагана "Кетсала" на Филиппинах превысило 140 человек 1
21.08.2009 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: 47 погибших, 28 пропавших без вести 1
19.08.2009 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: хроника 19 августа 1
17.08.2009 Число погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС увеличилось до 10 человек 1
11.08.2009 Тайфун "Моракот" нанес Китаю и Тайваню существенный ущерб 1
05.06.2009 В крушении самолета Air France виноват компьютер? 1
06.04.2009 В Италии произошло землетрясение силой 6,7 баллов 1
24.11.2008 Число жертв извержения вулкана Невадо дель Уила возросло до 10 человек 1
13.09.2008 "Санитары подземелий 2": Видео 1
11.09.2008 На юге Ирана произошло новое землетрясение 1
28.08.2008 Взрыв на химзаводе в Китае, возможно, не ухудшит экологию региона 1
25.08.2008 Крупнейшая утечка в Ирландии: потеряны сведения 380 тыс. человек 1
29.07.2008 Жертвами тайфуна Fung Wong стали 5 человек 1

Публикаций - 64, упоминаний - 69

