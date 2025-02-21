Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169213
ИКТ 13207
Организации 10352
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25146
Персоны 72235
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Шведов Александр



21.02.2025 Команда «Билайна» по работе с большими данными и ИИ внедрила «Единого Кардиолога» в Кировской области 1
22.07.2024 билайн и Всероссийский проект «Менделеевская карта» заключили соглашение о сотрудничестве 1
15.06.2023 «Вымпелком» и АО «ГЛОНАСС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и развития элементов «Умного города» 1
30.01.2023 билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» ЦКАД 1
23.08.2022 «билайн бизнес» в кратчайшие сроки «решил непростую задачу» 1
17.06.2022 «билайн» и главы регионов объединили усилия в развитии цифровой среды 1
17.06.2022 «Билайн» и правительство Чувашской Республики объединят усилия для развития цифровой экономики 1
16.06.2022 «Билайн» и Правительство Удмуртской Республики объединят усилия для развития цифровой экономики 1
14.06.2022 Студенты скачали 9 петабайт через Wi-Fi в вузовских общежитиях Москвы 1
05.07.2021 «Билайн» поможет Росстату провести перепись населения страны 1
04.06.2021 «Билайн» в Ярославской области инвестирует в развитие телекоммуникационной инфраструктуры 2
23.12.2020 Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации 1
12.11.2020 «Билайн Бизнес» сделал бесплатными для россиян звонки в отделения ПФР 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
03.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
28.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
25.05.2020 ФАС России перенесла данные и ИТ-системы в виртуальную сеть «Билайн бизнес» 1
04.03.2020 «Билайн» поможет создать умную городскую среду на базе больших данных и ИИ в Ставропольском крае 1
24.10.2019 Александр Шведов, «ВымпелКом»: Цифра сокращает расстояние между людьми и государством 1
11.10.2019 «Билайн» цифровизирует городскую инфраструктуру в Саратовской области 1
29.08.2019 «Билайн» предоставит технологии для развития инфраструктуры Санкт-Петербурга 1
29.08.2019 «Билайн» займется созданием цифровой экономики Санкт-Петербурга 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Шведов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8772 27
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 8
Directum - Директум 1100 5
ОТР ГК - ОТР 2000 214 5
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 4
VK - Mail.ru Group 3458 4
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 2
Программный продукт ГК 63 2
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 2
Ростелеком 9748 1
Microsoft Corporation 24667 1
InfoWatch - Инфовотч 1020 1
Oracle Corporation 6707 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1925 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Галактика - Корпорация 1469 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 1
Beorg - Биорг 112 1
ИИ-Технологии 113 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1012 1
ГЛОНАСС АО 194 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 84 1
Маяк НПП 2 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 7
Федеральное казначейство России 1783 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2902 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2877 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 588 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 4
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 4
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 238 4
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 4
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 4
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2521 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4992 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 2
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 141 2
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 253 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4536 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 5
ГосИнформСистемы 128 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 10
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2155 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 8
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1320 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2155 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2150 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12590 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25511 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 277 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 4
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 508 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7788 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8277 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15812 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 887 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6732 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2189 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24267 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11673 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1212 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12572 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1570 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16015 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5333 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 133 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 971 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 707 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1430 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Directum Ario 43 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
Цифровой инспектор 9 1
Atos AntiCOVID 3 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 96 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 6 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 136 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 1
ВымпелКом - Билайн Мед - BeelineMED 2 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Linux OS 10019 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1117 1
Apple iPhone 13 145 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 250 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3244 1
Apple iPhone 6 4862 1
БИТ - РИСППР - Интеллектуальная Система Поддержки Принятия Решений Регионального уровня 1 1
Microsoft Windows 15722 1
Beorg Smart Vision 34 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2766 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 50 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 474 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
Казарин Станислав 175 7
Лысенко Эдуард 308 6
Разумовский Дмитрий 121 6
Ципорин Павел 102 5
Иванов Дмитрий 88 5
Печенин Алексей 18 5
Рудзевич Мария 36 5
Малахов Александр 20 5
Шевяхов Евгений 7 5
Злобин Виталий 12 5
Кирюшин Сергей 83 4
Терещенко Денис 88 4
Паршин Максим 316 4
Хайруллин Айрат 104 4
Рымар Максим 50 4
Кудрин Алексей 124 4
Семенов Алексей 82 4
Албычев Александр 151 4
Симаков Олег 113 4
Малков Павел 51 4
Песчанских Георгий 38 4
Катамадзе Анна 101 4
Власов Сергей 98 4
Петрушин Андрей 110 4
Меджитов Тимур 85 4
Егоров Максим 32 4
Осипов Владимир 21 4
Швиндт Антоний 13 4
Мартынова Елена 87 4
Геллер Анатолий 12 4
Копырин Федор 11 4
Кулешов Василий 11 4
Наволоцкий Евгений 11 4
Панов Евгений 16 4
Христенко Павел 15 4
Соломин Никита 8 4
Якубовский Михаил 8 4
Бочков Евгений 8 4
Сорокин Даниил 33 4
Гоцуцов Сергей 17 4
Россия - РФ - Российская федерация 145379 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 9
Россия - ЦФО - Калужская область 986 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 825 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2927 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7499 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1209 5
Россия - УФО - Тюменская область 1164 5
Швеция - Королевство 3625 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3125 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1678 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 936 2
Москва - ЮВАО - Марьино 67 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 857 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 705 2
Япония 13307 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2437 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 1
Турция - Турецкая республика 2369 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1576 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 873 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - ПФО - Саратовская область 734 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 651 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 33 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1529 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 1
Земля - планета Солнечной системы 10401 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 585 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 670 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 644 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 331 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3672 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3573 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 5
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1221 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6298 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4020 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8761 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 373 2
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 78 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 2
Цифровой регион - Федеральный проект 99 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9888 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 2
Национальный проект 308 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 817 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2322 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 14 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5456 1
Золотое кольцо России 41 1
Всероссийская перепись населения 175 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11002 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7649 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 790 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2765 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1793 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 73 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 83 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2021 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 4
Петербургский Цифровой Форум 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2442 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342195, в очереди разбора - 766958.
Создано именных указателей - 169213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще