«Вымпелком» и АО «ГЛОНАСС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и развития элементов «Умного города»

На Петербургском международном экономическом форуме президент «Вымпелкома» Рашид Исмаилов и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению новых цифровых технологий на территории России и развития элементов «Умного города» с использованием госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Документ также предполагает проведение совместных пилотных проектов, разработку решений на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта, создание сервисов в сферах интернета вещей, М2М-связи, облачных технологий и кибербезопасности.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками компании «Вымпелком», сказал: «Мы рады подписанию этого соглашения, оно открывает новые горизонты для развития отечественных цифровых технологий на территории России. Партнерство с «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит нам нарастить экспертизу в крайне интересных ПАО «Вымпелкому» областях, таких как «Умный город» и интернет вещей. Грядущие проекты в этих сферах будут направлены на улучшение жизни граждан и повышение эффективности городской инфраструктуры»

Алексей Райкевич отметил, что интеграция с госинформсистемой «ЭРА-ГЛОНАСС» открывает новые возможности для коммерческих сервисов «Вымпелкома», а совместные проекты компаний расширят функциональность решений для пользователей продуктов АО «ГЛОНАСС».

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«Мы сегодня развиваем ряд смежных сервисов - от мониторинга подвижных объектов и связи для IoT до анализа Big Data. Объединение компетенций и интеграции отдельных решений откроет новые возможности для пользователей продуктов, качественно расширит сервисную экосистему наших компаний. «ЭРА-ГЛОНАСС», которая является сертифицированной доверенной средой для органов государственной власти, выступает агрегатором коммерческих сервисов. Это относится как к существующим сервисам для автовладельцев и логистических компаний, так и к формированию перспективных решений в области беспилотного транспорта. Уверен, что наша совместная работа с «Вымпелкомом» позволит создать новые отечественные технологии и внести существенный вклад в области цифровой трансформации экономики России», — сказал глава АО «ГЛОНАСС».