Система экстренного оповещения в Мордовии запущена при поддержке «Билайн»

На территории Республики Мордовия введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система оповещения населения (РАСЦО), построенная по заказу Государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Специальное управление гражданской защиты». Партнером проекта выступило ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), обеспечив связевую инфраструктуру, оборудование и средства защиты информации, необходимые для функционирования системы. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Новая система предназначена для передачи экстренной информации органам управления гражданской обороной, службам МЧС, диспетчерским центрам и населению. Она охватывает как муниципальные образования, так и городской округ Саранск, включая опасные производственные и радиационно-опасные объекты.

В рамках проекта построены и введены в эксплуатацию терминальный пункт перехвата, терминальные пункты управления и пункты оповещения. Организованы каналы связи, включая резервные. Для соответствия требованиям информационной безопасности установлены криптошлюзы, к которым были получены необходимые аттестаты соответствия.

Система прошла предварительные и опытные испытания, в ходе которых были подтверждены ее технические характеристики, а также готовность персонала к эксплуатации. Обучение сотрудников также проводилось в рамках проекта. На основании положительных результатов принято решение о переводе системы в промышленную эксплуатацию.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»: «Сегодня государственные и региональные структуры предъявляют все более высокие требования к устойчивости и безопасности коммуникационной инфраструктуры. Проект в Мордовии — пример того, как современные телекоммуникации, информационная безопасность и логистика соединяются в единую систему, способную защищать жизни людей. Мы уверены, что подобные решения лягут в основу новых стандартов работы с рисками и чрезвычайными ситуациями в регионах».