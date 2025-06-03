Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ ИТ в госсекторе
|

«Билайн» подключил к интернету 127 фельдшерско-акушерских пунктов в Калининградской области

В сельских населенных пунктах Калининградской области завершено подключение 127 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) к интернету. Технологическим партнером выступил «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), предоставившее решение на базе сервиса «Multisim. Резервирование».

Подключение ФАПов к устойчивой и безопасной связи — один из ключевых шагов в цифровизации регионального здравоохранения. Теперь врачи на местах могут в режиме онлайн консультироваться со специалистами центральных медучреждений, оперативно передавать результаты исследований, работать с медицинскими системами, получать обновления и формировать отчеты — без перебоев и потерь данных.

Какое «облако» подойдет вашей компании? Пройдите тест

Суть решения — организация устойчивого интернет-соединения даже там, где невозможно провести оптоволоконый кабель, либо для его резервирования. В каждом ФАПе установлен комплект оборудования, включающий LTE-маршрутизатор, две антенны, кабельную разводку и несколько SIM-карт разных операторов. Если основной канал перестает работать, система автоматически переключается на резервный — процесс полностью автоматизирован.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками «ВымпелКома», сказал: «Связь в медицине — это не просто инфраструктура, а вопрос жизни, особенно в небольших населенных пунктах. Наша задача — делать технологии доступными, простыми в использовании и готовыми к работе в любых условиях. Подключение ФАПов в Калининградской области — хороший практический пример того, как решения «Билайна» позволяют системе здравоохранения работать устойчиво и эффективно».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Корепин, Lansoft: Многие компании готовы сочетать российские и западные ИТ-решения

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Власти вернут сотовым операторам деньги, потраченные на частоты для 5G

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще