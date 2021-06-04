«Билайн» в Ярославской области инвестирует в развитие телекоммуникационной инфраструктуры

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики на территории региона. Документ был подписан губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и директором по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александром Шведовым на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также совместную реализацию инновационных проектов, способствующих улучшению качества жизни населения и повышению инвестиционной привлекательности региона. В общей сложности компания намерена осуществить инвестиции в собственную инфраструктуру в Ярославской области в размере 1 млрд руб. в течение ближайшего года.

«Программа «Цифровая экономика» очень важна как для страны, в целом, так и для каждого региона, в частности. Мы, как большой инфраструктурный оператор, создаем и гарантируем базовый уровень оказания сервисов для реализации программы. Предоставляем каналы связи, облачное хранилище и центр обработки данных. В нашем портфеле есть разные кейсы: в сфере безопасности, туризма, культуры, образования, ЖКХ. Перечень отраслей, в которых применяются наши технологии, — очень широкий. Такие проекты мы реализуем как комплексно, так и путем внедрения конкретных элементов», - сказал Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом».

«Этот документ является серьезным заделом на будущее. При реализации соглашения будут созданы новые возможности для бизнес-сообщества: планируется создание удобных и практичных цифровых сервисов для повышения информационной безопасности, использования квалифицированной мобильной электронной подписи, таргетированной рекламы. Жители ряда районов получат быстрый мобильный интернет 4G. Особенно это важно для тех территорий, где до настоящего времени покрытие сетью попросту отсутствовало. Мы, безусловно, заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве для развития и тиражирования высоких технологий как в промышленном секторе, так и в социальной сфере», - отметил Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области.