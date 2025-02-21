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МедТех ИИ
МедТех ИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
|Правительство Кировской области 21 1
|ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
|ВымпелКом - Билайн Big Data & AI 13 2
|РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 31 1
|Романов Константин 34 4
|Файзуллин Алексей 3 2
|Иванцов Петр 3 1
|Шведов Александр 27 1
|Глыбочко Петр 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
|Россия - ПФО - Кировская область 72 1
|Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 594 1
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