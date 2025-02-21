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Команда «Билайна» по работе с большими данными и ИИ внедрила «Единого Кардиолога» в Кировской области

Команда «Билайна» по работе с большими данными и ИИ (Big Data & AI) совместно с компанией «МедТех ИИ» внедрила информационную систему «Единый Кардиолог» в лечебно-профилактических учреждениях Кировской области. Решение представляет собой единый сервис по работе с электронными результатами кардиологических исследований, который объединяет в единую диагностическую сеть медицинские организации, скорую медицинскую помощь и фельдшерско-акушерские пункты.

На сегодняшний день в России проводится в среднем 100 млн кардиологических исследований за год. При этом создается существенная нагрузка на врачей, вызванная объемом работы с бумажной документацией. Упростить коммуникацию между врачами разных специализаций и ускорить процесс анализа результатов кардиологических исследований, в том числе ЭКГ, помогает специализированное программное обеспечение (ПО) — «Единый Кардиолог». К системе могут быть подключены большинство ЭКГ-аппаратов российского производства. Сразу после проведения исследования результаты отправляются через телемедицинскую систему врачу функциональной диагностики для их расшифровки. Далее заключение поступает в личный кабинет пациента в медицинской информационной системе (МИС), а также сохраняется в единый архив цифровых исследований.

Врачам доступен личный кабинет, в котором есть возможность просматривать и анализировать данные об ЭКГ пациентов с помощью различных инструментов в электронном формате, а также составлять структурированные электронные медицинские документы и экспортировать их в реестр электронных медицинских документов. В личном кабинете реализована система поддержки принятия врачебных решений. Искусственный интеллект проводит предварительную оценку исследований и фильтрует результаты в зависимости от наличия отклонений показателей от нормы. При этом исследования, в результате которых были выявлены возможные патологии, программа подсвечивает отдельно.

Благодаря четко выстроенной и удобной маршрутизации данных об исследованиях увеличивается скорость обработки результатов ЭКГ. Ранее процесс расшифровки в некоторых лечебно-профилактических учреждениях мог занимать более 10 дней. Сейчас на получение готового результата ЭКГ может понадобиться от 4 минут.

Кардиологические исследования собираются в едином архиве региона. Доступ к нему и специализированным инструментам для анализа имеет лечащий врач в регионе через МИС. Это открывает широкие возможности для сбора статистических данных о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе.

Программным обеспечением предусмотрена возможность интеграции с основными медицинскими информационными системами.

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Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области, сказал: «Здравоохранение является одной из приоритетных отраслей для практического применения систем искусственного интеллекта с целью помощи медицинским специалистам. В результате реализации удалось доказать, что главным преимуществом ИИ-систем при анализе больших медицинских данных является автономия и высокая точность интерпретации имеющейся в них информации. ИИ-система «Единый кардиолог» способна анализировать результаты кардиологических исследований, размещать их в электронной карте пациента, что позволяет медицинской информационной системе сопоставлять полученные данные с данными прошлых периодов, оценивать динамику изменения показателей здоровья, выявлять опасные тенденции и вероятность риска. Все вместе это формирует так называемые «цифровые профили» пациентов, которые, в свою очередь, представляют ценный ресурс для поддержки принятия клинических и управленческих решений».

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна», генеральный директор «МедТех ИИ», отметил: «Кировская область стала одним из первых регионов, который внедрил искусственный интеллект в кардиологии. Такой шаг позволяет равномерно распределить нагрузку на врачей и сделать акцент на патологиях, которые выявила программа. Также цифровизация обработки результатов ЭКГ позволяет сократить расходы бумажных материалов, которые до сих пор используются во многих медицинских учреждениях. Оптимизируя рутинные задачи врачей и упрощая работу с документами, искусственный интеллект помогает сфокусироваться медикам на том, что действительно важно — на сохранении здоровья людей».

Александр Шведов, директор «Билайна» по работе с государственными заказчиками, сказал: «На протяжении последних пяти лет «Билайн» активно поддерживает цифровизацию здравоохранения в России. Помимо традиционных телеком-сервисов нашими заказчиками востребованы решения на основе искусственного интеллекта для широкого перечня направлений – от мониторинга качества обслуживания до кардиологии. Такой подход позволяет стандартизировать и ускорить многие внутренние процессы медицинских учреждений страны».

Сейчас к системе «Единый Кардиолог» подключено 59 лечебно-профилактических учреждения Кировской области. В перспективе планируется подключить бригады скорой помощи и более 300 ЭКГ-аппаратов в государственных медицинских учреждениях региона.

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