«билайн» и главы регионов объединили усилия в развитии цифровой среды

«ВымпелКом» и руководители восьми российских субъектов (Республики Калмыкия, Дагестан, Саха (Якутия), Чувашия и Удмуртия, Астраханская, Белгородская и Ярославская области) заключили соглашения о сотрудничестве в ходе Петербургского Международного Экономического Форума. Основными задачами по этим договоренностям станут развитие цифровой экономики на территории регионов и помощь в реализации национальных программ и проектов. Договоренности предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры, реализация национальных проектов, а также усиление эффективности управленческой деятельности и повышение инвестиционной привлекательности регионов.

В частности, технологии «билайна» по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта помогут в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, а также разработке инновационных программ в сфере туризма. Решения по аудио- и видеоаналитике позволят повысить качество оказываемых государственных услуг и уровень безопасности в регионах.

Также значительное внимание будет уделено цифровизации населенных пунктов и совместным усилиям по таким направлениям как безопасность и качество дорог, умный город, телемедицина, цифровая образовательная среда, система интеллектуального учета ресурсов и др.

Компания примет активное участие и в развитии информационно-технологической инфраструктуры регионов, в том числе в области строительства новых базовых станций связи и центров обработки данных.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками «ВымпелКома»: «Мы удовлетворены тем, что мы смогли подготовить для наших партнеров из региональных правительств предложения о взаимном сотрудничестве, результатом чего и явился ряд подписания соглашений ПМЭФ. Взаимодействие с региональными правительствами — ключевое направление нашей работы, обеспечивающее устойчивое развитие регионов.

Современные технологии помогают точнее анализировать происходящее в различных сферах экономики и принимать сбалансированные решения на уровне любого региона. Мы видим большие перспективы в развитии технологичных решений для автоматизации городской инфраструктуры. Со своей стороны, «билайн» вкладывает ресурсы как в создание «умных» продуктов и облачных решений, так и в развитие собственных сетей связи. Мы готовы делиться своим опытом по внедрению новых телеком-сервисов и технологий, чтобы способствовать повышению экономической привлекательности регионов. Перечень отраслей, в которых применяются наши технологии — весьма широк. Такие проекты мы реализуем как комплексно, так и путем внедрения конкретных элементов. Очевидно, что для максимизации эффекта каждому региону требуется индивидуальный подход, именно это позволит значимо повысить уровень жизни населения».