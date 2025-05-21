Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188219
ИКТ 14564
Организации 11295
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26526
Персоны 81339
География 2995
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Администрация Ленинградской области Губернатор Ленинградской области органы государственной власти

Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти

 

Андрей Сытник, Председатель, Комитета цифрового развития Ленинградской области "О реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления Ленинградской области",  конференция CNews "Цифровизация в госсекторе 2023", 18.04.2023

СОБЫТИЯ


21.05.2025 Билайн и ICL Services обеспечивают технологическую независимость регионального правительства Ленобласти

нительной власти на российское программное обеспечение. Решение о замене иностранных ИТ-продуктов принято в соответствии с Указом Президента РФ №166. Заказчиком проекта выступил Оператор электронного правительства Ленинградской области (ОЭП), генеральным подрядчиком — «ВымпелКом» (бренд билайн), технологическим партнером — продуктово-сервисная компания ICL Services. В рамках проекта проводи
07.06.2024 Правительство Ленинградской области и VK расширили партнерство
05.06.2024 Правительство Ленинградской области и Emperium подписали соглашение о сотрудничестве

й цеха. Для этого предполагается увеличить штат до 750 человек. Об этом было заявлено в ходе визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на производственную площадку, что тепе
05.06.2024 «Аквариус» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской области

а также для активного взаимодействия по масштабированию технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области. «Оборудование Aquarius уже используется правительством Л
25.10.2018 «Нетрика» разработала новый портал Администрации Ленинградской области

Новый портал Администрации Ленинградской области запущен в тестовом режиме. Проект по разработке структуры
23.06.2017 Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти

енную закупку и заключенный контракт недействительными. В качестве третьего лица в деле фигурировал Комитет госзаказа Ленинградской области, от имени которого проводился конкурс.БФТ не смогла в
17.06.2016 «Мегафон» и Правительство Ленинградской области подписали соглашение о развитии телекоммуникаций

На Петербургском международном экономическом форуме «Мегафон» и Правительство Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве. В планах не только развить телеком-инфраструктуру и увеличить инвестиции в экономику, но и осуществить ряд социальных

04.06.2015 Правительство Ленинградской области запустило портал об экономике региона

ского региона должен быть создан официальный портал в сети интернет с размещенной на ней информацией о деятельности региональных и муниципальных властей. Соответственно, одним из таких порталов стал «Мониторинг Ленинградской области».
13.01.2014 Digital Design внедрила в Администрации Ленинградской области продукты линейки «Защищенная мобильность»

Digital Design внедрила в Администрации Ленинградской области продукты, разработанные для защиты информации, обрабатываемой и передаваемой с помощью мобильных устройств. В декабре 2013 г. компания Digital Design выполни
10.04.2013 ТТК предоставил услуги дальней связи Правительству Ленинградской области

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг дальней связи Правительству Ленинградской области в Северо-Западном федеральном округе. В рамках государственного контракта филиал ТТК в Санкт-Петербурге предоставил Правительству Ленинградской области

24.06.2010 «ПетерСтар» обеспечит правительство Ленинградской области видеоконференцсвязью с районными администрациями

ласти организовано 24 канала передачи данных. Сумма контракта составляет около 3,3 млн руб. В Комитете по телекоммуникациям и информатизации региона подчеркнули, что система видеоконференцсвязи между Правительством Ленинградской области и районными центрами действует около пяти лет, три последних года она активно используется в работе губернатора, его заместителей и председателей комитетов.
11.12.2009 В Ленинградской области внедрена система управления госслужащими на базе SAP ERP HCM

P было разработано средство, позволяющее выстроить сбалансированную систему управления персоналом в Администрации Ленинградской области. Ожидается, что в результате внедрения снизятся трудозатр
27.10.2006 Вручены научные премии губернатора Ленобласти

их двигателях». Автор — инженер ФГУП «Научно-исследовательский институт оптико-электронных приборов и систем» Максим Егоров. Также экспертный совет дал рекомендации по присуждению научной премии губернатора Ленобласти и Санкт-Петербургского научного центра РАН за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области. Размер премии составляет 140000 рублей. Премию в номинации «За д
27.10.2006 Вручены научные премии губернатора Ленобласти

их двигателях». Автор — инженер ФГУП «Научно-исследовательский институт оптико-электронных приборов и систем» Максим Егоров. Также экспертный совет дал рекомендации по присуждению научной премии губернатора Ленобласти и Санкт-Петербургского научного центра РАН за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области. Размер премии составляет 140000 рублей. Премию в номинации «За д
30.07.2003 Правительство Ленинградской области модернизирует свою сеть

ЗАО "Техно-С.Петербург" выиграло конкурс на право заключения контракта с Правительством Ленинградской области по продолжению работ по модернизации локально-вычислительных сетей и систем выделенного электропитания в здании Правительства в Петербурге по адресу Cуворов

Публикаций - 96, упоминаний - 130

Администрация Ленинградской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 371 6
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9213 3
Ростелеком - Связьинвест 1714 3
Электросвязь 268 2
Связьинформ 88 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Тюменьтелеком 12 2
Бюджетный процесс 66 2
МегаФон 9959 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3132 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1377 2
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 116 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 1
HP 3Com 680 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 90 1
Питерская группа связистов 437 1
Логика BPM 48 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 3 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 94 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
Verysell IT Services - Верисел Сервис 8 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
InfoWatch EgoSecure - cynapspro 14 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 1
Polar - Полар 98 1
EGAR Technology - ЕГАР Текнолоджи - ЕГАР Технологии 22 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Ситроникс - Sitronics Electro 55 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 11
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 3
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 83 3
Ленавтодор ГКУ - Управление автомобильных дорог Ленинградской области 3 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 3
Почта России ПАО 2253 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 3
Россети Ленэнерго 1699 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 283 2
Альфа-Банк - Альфа Финанс МКФ 2 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 2
Газпром ПАО 1421 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 171 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
Toyota - Lexus 83 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Росатом - ТВЭЛ - ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
Цифровой регион АНО 1 1
General Atlantic - GA 27 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 64 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
НБД-Банк 4 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Кировский технопарк - Индустриальный парк 1 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6302 27
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4805 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12909 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 14
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 53 12
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 11
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 80 10
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 9
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 241 9
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 9
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5273 8
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 7
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 7
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4946 7
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 17 6
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 39 6
Администрация Краснодарского края 63 6
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 6
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 6
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 6
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 6
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 5
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2087 5
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 5
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 5
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
ГосИнформСистемы 155 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73478 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34048 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2482 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 22
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 19
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13083 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 13
Электронный документ - Electronic document 1531 12
Оповещение и уведомление - Notification 5387 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 9
Оцифровка - Digitization 4937 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18359 8
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2090 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2865 6
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 900 6
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 6
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2959 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 883 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31991 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6918 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 6
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1008 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14907 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5869 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2889 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 4
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 3
Администрация Ленинградской области - АИСГЗ ЛО - Государственный заказ Ленинградской области - автоматизированная информационная система - ЭМ ЛО - Электронный магазин Ленинградской области - Агрегатор торговли Ленинградской области 7 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 521 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 59 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 3
Архивный фонд РФ 111 2
Администрация Ленинградской области - СОЛО ГИС - Современное образование Ленинградской области - государственная информационная система 7 2
Администрация Ленинградской области - РГИС ЛО - Региональная геоинформационная система Ленинградской области 2 2
Администрация Ленинградской области - АИС УИ ЛО - Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области 3 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 2
Apple iOS 8276 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 15 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 64 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 2
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 11 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1329 2
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Дрозденко Александр 16 6
Сердюков Валерий 12 5
Марков Роман 6 4
Орловский Виктор 398 4
Орлов Сергей 28 2
Седов Денис 3 2
Посаженников Андрей 5 2
Троицкая Екатерина 3 2
Строев Сергей 2 2
Тимофеева Нина 2 2
Абросимов Николай 2 2
Славин Денис 2 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Вольфсон Игорь 16 2
Стрельцов Андрей 61 2
Швецов Владимир 51 2
Егоров Максим 33 2
Васильев Владимир 39 2
Корчагин Павел 17 1
Каменнова Мария 44 1
Зинченко Андрей 3 1
Моносов Александр 20 1
Валяева Елизавета 72 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Акулич Владимир 42 1
Верещагин Сергей 5 1
Каклюгина Ирина 18 1
Завальный Станислав 3 1
Смородин Геннадий 16 1
Беляев Константин 14 1
Шорников Андрей 9 1
Клечиков Александр 9 1
Волошин Константин 16 1
Гуров Владимир 7 1
Колесник Марина 7 1
Лапин Сергей 11 1
Чугунов Андрей 7 1
Кабанов Илья 8 1
Просвирякова Ирина 1 1
Михайличенко Михаил 3 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 91
Россия - РФ - Российская федерация 157466 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18666 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45872 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8153 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область 831 10
Россия - УФО - Тюменская область 1262 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3219 9
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 9
Россия - СКФО - Ставропольский край 994 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 628 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 9
Россия - УФО - Свердловская область 1760 8
Россия - ПФО - Самарская область 1463 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 8
Россия - СФО - Омская область 735 8
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 8
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 344 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 954 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1676 6
Земля - планета Солнечной системы 10669 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 863 6
Россия - ПФО - Пензенская область 623 6
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 6
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 6
Россия - СЗФО - Вологодская область 748 6
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 663 6
Россия - СЗФО - Псковская область 672 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 133 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 666 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика 677 5
Россия - ЦФО - Орловская область 354 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55069 64
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51324 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31956 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 32
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 29
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 24
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 24
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 18
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 16
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 16
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 11
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 10
Энергетика - Energy - Energetically 5529 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3780 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 9
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 8
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1343 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 8
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6949 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 6
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26021 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 5
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7600 5
РОИ - Российская общественная инициатива 84 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 2
Известия Мордовии 3 1
Наш Красноярский край 1 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Хальмг Унн 1 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 427 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 4
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
Allied Market Research 22 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Gartner - Гартнер 3614 1
Markets&Markets Research 113 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
РАН - Российская академия наук 2018 3
РАН СПбНЦ - Санкт-Петербургский научный центр РАН 6 2
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 2
РАН - Институт физиологии имени И. П. Павлова 4 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 2
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
СПбГУ - Восточный факультет 7 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 671 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1647 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
Международный женский день - 8 марта 372 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Земля из космоса 50 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411134, в очереди разбора - 730784.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще