Получите все материалы CNews по ключевому слову
Администрация Ленинградской области Губернатор Ленинградской области органы государственной власти
Андрей Сытник, Председатель, Комитета цифрового развития Ленинградской области "О реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления Ленинградской области", конференция CNews "Цифровизация в госсекторе 2023", 18.04.2023
СОБЫТИЯ
|21.05.2025
|
Билайн и ICL Services обеспечивают технологическую независимость регионального правительства Ленобласти
нительной власти на российское программное обеспечение. Решение о замене иностранных ИТ-продуктов принято в соответствии с Указом Президента РФ №166. Заказчиком проекта выступил Оператор электронного правительства Ленинградской области (ОЭП), генеральным подрядчиком — «ВымпелКом» (бренд билайн), технологическим партнером — продуктово-сервисная компания ICL Services. В рамках проекта проводи
|07.06.2024
|Правительство Ленинградской области и VK расширили партнерство
|05.06.2024
|
Правительство Ленинградской области и Emperium подписали соглашение о сотрудничестве
й цеха. Для этого предполагается увеличить штат до 750 человек. Об этом было заявлено в ходе визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на производственную площадку, что тепе
|05.06.2024
|
«Аквариус» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской области
а также для активного взаимодействия по масштабированию технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области. «Оборудование Aquarius уже используется правительством Л
|25.10.2018
|
«Нетрика» разработала новый портал Администрации Ленинградской области
Новый портал Администрации Ленинградской области запущен в тестовом режиме. Проект по разработке структуры
|23.06.2017
|
Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти
енную закупку и заключенный контракт недействительными. В качестве третьего лица в деле фигурировал Комитет госзаказа Ленинградской области, от имени которого проводился конкурс.БФТ не смогла в
|17.06.2016
|
«Мегафон» и Правительство Ленинградской области подписали соглашение о развитии телекоммуникаций
На Петербургском международном экономическом форуме «Мегафон» и Правительство Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве. В планах не только развить телеком-инфраструктуру и увеличить инвестиции в экономику, но и осуществить ряд социальных
|04.06.2015
|
Правительство Ленинградской области запустило портал об экономике региона
ского региона должен быть создан официальный портал в сети интернет с размещенной на ней информацией о деятельности региональных и муниципальных властей. Соответственно, одним из таких порталов стал «Мониторинг Ленинградской области».
|13.01.2014
|
Digital Design внедрила в Администрации Ленинградской области продукты линейки «Защищенная мобильность»
Digital Design внедрила в Администрации Ленинградской области продукты, разработанные для защиты информации, обрабатываемой и передаваемой с помощью мобильных устройств. В декабре 2013 г. компания Digital Design выполни
|10.04.2013
|
ТТК предоставил услуги дальней связи Правительству Ленинградской области
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг дальней связи Правительству Ленинградской области в Северо-Западном федеральном округе. В рамках государственного контракта филиал ТТК в Санкт-Петербурге предоставил Правительству Ленинградской области
|24.06.2010
|
«ПетерСтар» обеспечит правительство Ленинградской области видеоконференцсвязью с районными администрациями
ласти организовано 24 канала передачи данных. Сумма контракта составляет около 3,3 млн руб. В Комитете по телекоммуникациям и информатизации региона подчеркнули, что система видеоконференцсвязи между Правительством Ленинградской области и районными центрами действует около пяти лет, три последних года она активно используется в работе губернатора, его заместителей и председателей комитетов.
|11.12.2009
|
В Ленинградской области внедрена система управления госслужащими на базе SAP ERP HCM
P было разработано средство, позволяющее выстроить сбалансированную систему управления персоналом в Администрации Ленинградской области. Ожидается, что в результате внедрения снизятся трудозатр
|27.10.2006
|
Вручены научные премии губернатора Ленобласти
их двигателях». Автор — инженер ФГУП «Научно-исследовательский институт оптико-электронных приборов и систем» Максим Егоров. Также экспертный совет дал рекомендации по присуждению научной премии губернатора Ленобласти и Санкт-Петербургского научного центра РАН за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области. Размер премии составляет 140000 рублей. Премию в номинации «За д
|27.10.2006
|
Вручены научные премии губернатора Ленобласти
их двигателях». Автор — инженер ФГУП «Научно-исследовательский институт оптико-электронных приборов и систем» Максим Егоров. Также экспертный совет дал рекомендации по присуждению научной премии губернатора Ленобласти и Санкт-Петербургского научного центра РАН за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области. Размер премии составляет 140000 рублей. Премию в номинации «За д
|30.07.2003
|
Правительство Ленинградской области модернизирует свою сеть
ЗАО "Техно-С.Петербург" выиграло конкурс на право заключения контракта с Правительством Ленинградской области по продолжению работ по модернизации локально-вычислительных сетей и систем выделенного электропитания в здании Правительства в Петербурге по адресу Cуворов
Администрация Ленинградской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Дрозденко Александр 16 6
|Сердюков Валерий 12 5
|Марков Роман 6 4
|Орловский Виктор 398 4
|Орлов Сергей 28 2
|Седов Денис 3 2
|Посаженников Андрей 5 2
|Троицкая Екатерина 3 2
|Строев Сергей 2 2
|Тимофеева Нина 2 2
|Абросимов Николай 2 2
|Славин Денис 2 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Вольфсон Игорь 16 2
|Стрельцов Андрей 61 2
|Швецов Владимир 51 2
|Егоров Максим 33 2
|Васильев Владимир 39 2
|Корчагин Павел 17 1
|Каменнова Мария 44 1
|Зинченко Андрей 3 1
|Моносов Александр 20 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Акулич Владимир 42 1
|Верещагин Сергей 5 1
|Каклюгина Ирина 18 1
|Завальный Станислав 3 1
|Смородин Геннадий 16 1
|Беляев Константин 14 1
|Шорников Андрей 9 1
|Клечиков Александр 9 1
|Волошин Константин 16 1
|Гуров Владимир 7 1
|Колесник Марина 7 1
|Лапин Сергей 11 1
|Чугунов Андрей 7 1
|Кабанов Илья 8 1
|Просвирякова Ирина 1 1
|Михайличенко Михаил 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411134, в очереди разбора - 730784.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.