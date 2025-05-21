Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти

нительной власти на российское программное обеспечение. Решение о замене иностранных ИТ-продуктов принято в соответствии с Указом Президента РФ №166. Заказчиком проекта выступил Оператор электронного правительства Ленинградской области (ОЭП), генеральным подрядчиком — «ВымпелКом» (бренд билайн), технологическим партнером — продуктово-сервисная компания ICL Services. В рамках проекта проводи

й цеха. Для этого предполагается увеличить штат до 750 человек. Об этом было заявлено в ходе визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на производственную площадку, что тепе

а также для активного взаимодействия по масштабированию технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области . «Оборудование Aquarius уже используется правительством Л

енную закупку и заключенный контракт недействительными. В качестве третьего лица в деле фигурировал Комитет госзаказа Ленинградской области , от имени которого проводился конкурс.БФТ не смогла в

На Петербургском международном экономическом форуме «Мегафон» и Правительство Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве. В планах не только развить телеком-инфраструктуру и увеличить инвестиции в экономику, но и осуществить ряд социальных

ского региона должен быть создан официальный портал в сети интернет с размещенной на ней информацией о деятельности региональных и муниципальных властей. Соответственно, одним из таких порталов стал « Мониторинг Ленинградской области ».

Digital Design внедрила в Администрации Ленинградской области продукты, разработанные для защиты информации, обрабатываемой и передаваемой с помощью мобильных устройств. В декабре 2013 г. компания Digital Design выполни