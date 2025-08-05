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ИЭП Международный институт экономики и права


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав 1
20.01.2022 «Ростелеком» получил 12 млрд руб. на обеспечение работы портала госуслуг, СМЭВ и других госсервисов 1
16.04.2020 Как только госзакупки стали непрозрачными, стандартный контракт «Ростелекома» с Минкомсвязи подорожал до 12 миллиардов 1
27.12.2018 «Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства 1
09.04.2018 «Ростелекому» дадут на обслуживание электронного правительства на 270 миллионов меньше, чем 3 года назад 1
29.12.2016 «Ростелеком» и Минкомсвязи подписали контракт на эксплуатацию ИЭП на 2017 год 1
29.12.2016 Минкомсвязи подвело итоги работы подкомиссии по электронным госуслугам в 2016 году 1
12.12.2016 Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 2 млн человек 1
16.11.2016 Граждане России смогут получить льготу по оплате госпошлины при получении госуслуг в электронном виде 1
29.08.2016 Минкомсвязи представила методические рекомендации по продвижению электронных госуслуг через МФЦ 1
08.08.2016 Oracle вычищают из электронного правительства 1
25.03.2016 Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 1 млн человек 1
11.02.2016 Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг в России составляет 1 млн человек 1
02.12.2015 В 2016 г. федеральные электронные услуги будут доступны на сайтах других ведомств и регионов 1
27.11.2015 АПКШ «Континент» обеспечит возможность подключения к СМЭВ 1
25.11.2015 СМЭВ станет доступнее для участников электронного взаимодействия 1
15.10.2015 Минкомсвязи представило рекомендации по популяризации электронных госуслуг 1
22.07.2015 На федеральном портале госуслуг создадут единый личный кабинет гражданина 1
14.08.2014 Э-правительство будет развиваться в сторону отечественного ПО, самоокупаемости, независимости от Ростелекома 1
27.06.2014 Прощай Америка: Электронное правительство России перейдет на свободное ПО 1
01.11.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2013 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

ИЭП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10066 8
Восход ФГБУ НИИ 667 3
Ростелеком - РТЛабс 180 3
Oracle Corporation 6790 3
IBM - International Business Machines Corp 9494 2
Microsoft Corporation 24987 2
Broadcom - VMware 2427 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
Код Безопасности 661 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3268 1
Nginx - Энджайникс 181 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 480 1
Pentaho 60 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 99 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1254 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12317 20
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 304 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5129 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4679 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6152 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 881 3
Федеральное казначейство России 1832 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3393 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2777 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3274 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3469 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3059 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2863 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3025 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 159 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1428 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1953 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1110 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 52 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 70 1
Администрация Краснодарского края 61 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 15
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 828 14
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1813 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11740 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12563 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 4
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11591 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22204 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2328 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31054 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7872 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25122 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13012 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2322 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10981 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 396 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16489 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1137 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2951 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21561 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 418 1
РНИС - Региональная навигационно-информационная система 22 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 42 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 106 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4045 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3191 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7095 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3904 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21410 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1197 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11944 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1800 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2769 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25271 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26404 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 636 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1301 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28474 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5580 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1480 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 5
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 2
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1402 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1105 2
ЭС ЦТО - Экспертная система центров телефонного обслуживания граждан и организаций 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 38 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 6 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 536 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1859 1
Linux OS 10536 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2825 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 594 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 112 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1048 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1002 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 618 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Oracle Java Message Service - JMS 14 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 327 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 139 1
Postfix - mail transfer agent 50 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 25 1
Apache ActiveMQ 31 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 15 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 2 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 785 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 125 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 1
ФГИС ДО - Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования 8 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss HornetQ 2 1
Никифоров Николай 1136 8
Козырев Алексей 326 2
Бондаренко Михаил 55 2
Шадаев Максут 1085 1
Путин Владимир 3278 1
Качанов Олег 120 1
Дбар Федор 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 19
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1270 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 601 5
Россия - СФО - Республика Тыва 339 4
Россия - ЦФО - Курская область 674 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1267 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 900 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 966 3
Россия - УФО - Тюменская область 1220 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 632 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 391 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 333 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 623 2
Россия - ЮФО - Севастополь 561 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 749 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52841 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 317 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 543 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1248 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 348 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 625 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1359 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18103 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2565 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1923 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1471 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1299 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 940 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 929 1
Россия - УФО - Челябинская область 1321 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 690 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 847 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 847 1
Россия - ПФО - Кировская область 74 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 414 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 857 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53463 20
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4308 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 4
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 391 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5160 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6218 3
Паспорт - Паспортные данные 2645 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 356 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10303 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8080 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30781 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2314 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9523 2
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2238 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4136 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6122 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3275 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1696 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19634 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10353 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2437 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2387 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3685 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 579 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7169 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4586 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 225 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2212 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7133 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2960 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5820 1
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 926 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6931 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3481 1
РОИ - Российская общественная инициатива 82 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 2
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