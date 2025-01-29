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HAProxy сервис балансировки трафика



29.01.2025 В Merlion доступен новый демостенд HostVM 1
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1
29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами 1
17.03.2020 «Ростелеком-Солар» выпустил Solar webProxy 3.2 с автоматическим распространением политики фильтрации 1
19.02.2020 Astra Linux стала военной ОС для виртуализации с допуском к гостайне 1
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
08.08.2016 Oracle вычищают из электронного правительства 1
08.04.2016 Сколковский стартап продал турецкому оператору «убийцу Dropbox» 1
10.11.2014 «НТЦ ИТ Роса» выпустила финальную версию серверной ОС Rosa Enterprise Linux Server 6.6 1
15.10.2014 «НТЦ ИТ Роса» выпускает релиз-кандидат серверного дистрибутива RELS 6.6 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

HAProxy и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3000 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 319 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 923 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Red Hat 1306 1
МегаФон 8847 1
Крок - Croc 1777 1
Google LLC 11788 1
Apple Inc 12109 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Ростелеком 9710 1
Oracle Corporation 6694 1
Huawei 3938 1
LG Electronics 3615 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Vodafone Group 1370 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Dropbox 498 1
Nginx - Энджайникс 167 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 17 1
Mirantis - Мирантис 36 1
Pentaho 59 1
Базальт СПО - BaseALT 657 1
Vestel 37 1
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 47 1
Selectel - Селектел 386 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 227 1
8230 1
Flant - Флант 96 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 297 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9991 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 846 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1205 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1740 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 898 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2776 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2658 2
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3725 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 2
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RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 278 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 659 1
ISC DHCPD - ISC DHCP daemon - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface 198 1
FastCGI - клиент-серверный протокол взаимодействия веб-сервера и приложения - развитие технологии CGI 8 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 46 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4080 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 773 1
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GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 18 1
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Linux OS 9967 5
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 572 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 485 2
Docker - Платформа распределённых приложений 335 2
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QEMU 54 2
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 324 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 859 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 592 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 130 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 131 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
Intel Wildcat 1 1
MariaDB - SkySQL 40 1
Lua - язык программирования 56 1
cPanel - панель управления веб-хостингом 15 1
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 35 1
Rufus 10 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 591 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3105 1
Южная Корея - Республика 6653 1
Турция - Турецкая республика 2355 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 691 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 187 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8644 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Английский язык 6639 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
Энергетика - Energy - Energetically 5089 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4979 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7611 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3115 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 1
Selectel TechDay 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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