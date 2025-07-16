Вышел новый релиз Arenadata Prosperity 4.0 с поддержкой геокластеров, шардирования и PostgreSQL 17.5

Группа Arenadata выпустила новую версию реляционной СУБД Arenadata Prosperity 4.0. Обновление приносит улучшения продукта, включая поддержку географически распределенных и катастрофоустойчивых кластеров (Disaster Recovery), версию ядра PostgreSQL 17.5, интеграцию механизма шардирования, а также более 160 других доработок для повышения производительности и надежности платформы. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Arenadata Prosperity (ADP) — это СУБД на основе PostgreSQL с расширенными функциями мониторинга и администрирования, полностью совместимая с платформой «1С:Предприятие» и сертифицированная ФСТЭК (четвертый уровень доверия). Такие возможности делают продукт подходящим для использования в государственном и корпоративном секторах с повышенными требованиями к безопасности.

Одной из ключевых особенностей Arenadata Prosperity 4.0 стало обновленное ядро PostgreSQL 17.5, которое улучшает производительность и совместимость продукта. Одновременно добавлены последние версии компонентов кластеризации Patroni, HAProxy и etcd для повышения стабильности и отказоустойчивости системы. Кроме того, обновлен инструмент резервного копирования WAL-G до версии 3.0.7, благодаря чему эффективность бэкапов выросла вдвое по сравнению с предыдущей версией.

Arenadata Prosperity 4.0 также получила поддержку развертывания географически распределенных кластеров и катастрофоустойчивость (Disaster Recovery). Функционал доступен, в том числе и в базовой редакции продукта, и помогает крупным организациям выполнять требования регуляторов по обеспечению отказоустойчивости и непрерывности бизнеса в критически важных системах. Геокластер позволяет распределить узлы СУБД по разным ЦОД, а механизм DR-кластера обеспечивает автоматическое переключение на резервную площадку при катастрофических сбоях.

В состав дистрибутива ADP 4.0 включена поддержка расширения Citus, реализующего шардирование PostgreSQL-кластеров. Оно позволяет распределять данные одной таблицы по нескольким узлам и тем самым значительно повышать масштабируемость системы. Эта возможность актуальна для клиентов с очень большими объемами данных и высокими нагрузками, при которых производительность традиционной монолитной СУБД начинает снижаться.

Для пользователей редакций ADP Advanced и Advanced («1С») в веб-интерфейсе добавлены новые возможности по обслуживанию. Через него доступны операции VACUUM (освобождение места на диске и оптимизация производительности), REINDEX (перестройка индексов) и ANALYZE (обновление статистики планировщика запросов) для выбранной БД как с базовыми настройками по умолчанию, так и с тонкой конфигурацией параметров. Также через UI реализована функция автоматического перезапуска кластерного юнита. В обновлении 4.0 проведены ребрендинг веб-интерфейса и улучшения механизмов валидации ввода и обработки ошибок, повышающие удобство работы администраторов баз данных.

В новой версии продукта расширен список поддерживаемых платформ: ADP 4.0 официально работает на российских ОС Astra Linux 1.8.2, «Ред ОС 8» и на актуальной версии Debian 12. Это обеспечивает больший выбор инфраструктур для развертывания решения.

В новом релизе Arenadata Prosperity также внесено более 160 различных доработок и исправлений. Среди них — оптимизация контроля целостности объектов СУБД, устранение выявленных ошибок и усиление защиты от некорректных действий пользователей в интерфейсе. Совокупность этих изменений повышает общую стабильность работы платформы и удобство ее эксплуатации в промышленной среде.

«В версии 4.0 мы сосредоточились на потребностях крупных предприятий: максимальной надежности, масштабируемости и удобстве управления. Например, поддержка геораспределенных кластеров и режима DR обеспечивает непрерывность бизнеса даже при сбоях целых дата-центров, что важно для отраслей с повышенными требованиями к доступности данных. Механизм шардирования, обновленное ядро PostgreSQL и двукратное ускорение резервного копирования дают дополнительный прирост производительности. Эти и другие улучшения делают Arenadata Prosperity 4.0 эффективным решением для импортозамещения СУБД в крупных организациях, отвечающим строгим требованиям регуляторов и бизнеса», — отметила владелец продукта Arenadata Prosperity Любовь Родионова.

Новая версия Arenadata Prosperity 4.0 доступна для всех редакций — ADP Advanced, ADP Advanced (1С), ADP Core — и уже готова к развертыванию в промышленной эксплуатации.