СУБД Shard database architecture Sharding Шардирование Шардинг Сегментирование базы данных
СУБД и организации, системы, технологии, персоны:
|Андрианов Павел 84 2
|Борискин Александр 12 2
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1013 1
|Струченко Алексей 8 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Сотин Денис 205 1
|Егоров Владимир 82 1
|Сирота Юрий 67 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Батай Илья 55 1
|Жуков Олег 24 1
|Залманов Андрей 37 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Галкин Николай 105 1
|Фокин Валерий 45 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
|Рабкин Александр 5 1
|Антонов Александр 77 1
|Кирьянова Александра 136 1
|Бахаев Алексей 13 1
|Сидоров Алексей 19 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Меденцев Константин 98 1
|Винников Максим 1 1
|Ульянов Николай 112 1
|Клявин Владимир 47 1
|Шахлевич Антон 4 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Погорелова Ольга 2 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Попов Юрий 15 1
|Крохин Дмитрий 2 1
|Воронин Павел 139 1
|9to5Google 48 1
|MIT Technology Review 65 1
|9to5Mac 70 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 2
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Gartner - Гартнер 3560 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
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