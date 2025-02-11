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Индексная книга (каталог) CNews*
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СУБД Shard database architecture Sharding Шардирование Шардинг Сегментирование базы данных



11.02.2025 Как снизить риски внедрения хранилища данных на отечественной платформе 1
18.09.2024 Александр Чиченин -

Александр Чиченин, ITentika: Видеоаналитика все активнее использует ИИ

 1
13.12.2023 NextBox — безопасное хранение данных и удобная работа с файлами 1
01.09.2023 СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений 1
15.08.2023 Вышли обновления российского Веб-сервера Angie PRO 1
10.04.2023 Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle 1
15.12.2022 Технологический тренд 2022: как и зачем бизнесу внедрять подход Cloud Native 1
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
17.11.2022 Контейнеризированная облачная платформа dBrain – отечественная замена Red Hat OpenShift 1
23.06.2022 Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций 1
10.01.2022 Революционные технологии работы с данными меняют правила игры на рынке 1
10.11.2021 «Скала^р» представила свой подход к развитию платформ для высоконагруженных информационных систем на CNews Forum 2021 1
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 3
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
03.09.2019 Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить? 1
01.02.2018 «Сетелем Банк» внедрил систему BASIS.WFM на базе СУБД Tarantool 1
06.11.2014 Oracle выпустила новую рабочую версию MySQL 5.7 Development Milestone Release 1
27.05.2014 MySQL Fabric обеспечит высокую готовность и масштабируемость MySQL-приложений 2
16.10.2013 Oracle выпустила MySQL 5.7 Development Milestone Release 1
19.06.2013 MySQL Cluster 7.3 от Oracle ускоряет разработку новых веб- и мобильных сервисов 1
19.09.2007 Найдено решение проблемы виртуальной демографии 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

СУБД и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6702 9
GitHub 826 3
IBM - International Business Machines Corp 9444 2
InfoWatch - Инфовотч 1016 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 2
Milestone 59 2
Dbrain - Дибрейн 25 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 1
МегаФон 8897 1
Huawei 3945 1
Veeam Software 318 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 447 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 128 1
8251 1
Ред Софт - Red Soft 714 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Bitfury Group 25 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 1
Directum - Директум 1097 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 1
Red Hat 1314 1
Naumen - Наумен 627 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
McKinsey & Company Int 250 1
1С-Битрикс - Bitrix 581 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 812 1
Галактика - Корпорация 1469 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Цифра ГК 2434 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Ланит Омни 65 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 3
РЖД - Российские железные дороги 1907 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
МКБ - Московский кредитный банк 559 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 2
Газпром нефть 620 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 980 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Альфа-Банк 1774 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2729 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Абсолют Банк 230 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Деловые Линии ГК 68 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 1
Верный - торговая сеть 291 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 311 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11410 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7419 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9417 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 6
DevOps - Development и Operations 871 6
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5793 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11092 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5044 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2134 5
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 291 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3882 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1497 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9306 4
СУБД - NoSQL - not only SQL 142 4
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 191 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1185 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2487 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 901 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1253 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5379 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5737 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6118 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4238 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 387 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4703 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11028 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 986 6
Oracle Java - язык программирования 3086 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1083 4
Python - высокоуровневый язык программирования 942 3
JavaScript - JS - язык программирования 1193 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 163 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1266 3
Intel x86 - архитектура процессора 1861 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 584 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4484 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 162 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 142 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 2
Oracle APEX - Oracle Application Express 59 2
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 34 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 2
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 2
FlexSoft - FXL Платформа 56 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 189 2
Oracle MySQL Fabric 3 2
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 21 2
Google YouTube - Видеохостинг 2755 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 701 1
Linux OS 9991 1
Новые облачные технологии - МойОфис 784 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 522 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 864 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 375 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Андрианов Павел 84 2
Борискин Александр 12 2
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1013 1
Струченко Алексей 8 1
Чаркин Евгений 296 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 206 1
Клепиков Алексей 117 1
Сотин Денис 205 1
Егоров Владимир 82 1
Сирота Юрий 67 1
Путятинский Сергей 86 1
Батай Илья 55 1
Жуков Олег 24 1
Залманов Андрей 37 1
Аршавский Анджей 31 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Галкин Николай 105 1
Фокин Валерий 45 1
Гимранов Ринат 122 1
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
Рабкин Александр 5 1
Антонов Александр 77 1
Кирьянова Александра 136 1
Бахаев Алексей 13 1
Сидоров Алексей 19 1
Педоренко Андрей 42 1
Меденцев Константин 98 1
Винников Максим 1 1
Ульянов Николай 112 1
Клявин Владимир 47 1
Шахлевич Антон 4 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Погорелова Ольга 2 1
Кабаков Ярослав 59 1
Попов Юрий 15 1
Крохин Дмитрий 2 1
Воронин Павел 139 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 1
Казахстан - Республика 5545 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Европа 21790 1
Беларусь - Белоруссия 5684 1
Израиль 2736 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Украина 7621 1
Грузия 1243 1
Куба - Республика 363 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8491 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5777 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9848 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2416 2
Экономический эффект 1068 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5848 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4831 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7001 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6127 2
Аудит - аудиторский услуги 2675 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4011 1
Образование в России 2210 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3960 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6155 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4836 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3566 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6967 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3666 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2364 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7528 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3427 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2171 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8709 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5092 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4894 1
9to5Google 48 1
MIT Technology Review 65 1
9to5Mac 70 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Gartner - Гартнер 3560 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 4
CNews AWARDS - награда 521 2
CNews FORUM Кейсы 225 1
Firebird Conf 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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