Контейнеризированная облачная платформа dBrain – отечественная замена Red Hat OpenShift

На рынок выходит контейнеризированная облачная платформа dBrain, которую разработчики позиционируют как полноценную отечественную замену сервисам Red Hat OpenShift Container Platform. В структуру dBrain входит среда Kubernetes, программно-определяемое хранилище Ceph, dBrain Console, система мониторинга, система логирования, хранилище S3. Платформа dBrain внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

dBrain является отечественной альтернативой Red Hat OpenShift Container Platform и решает проблему предприятий по переносу и сохранению имеющегося у них программного обеспечения на новую платформу, но с комплексом привычных сервисов по резервированию и бэкапу.

dBrain позволяет российским компаниям иметь локальную инфраструктуру высокого качества и не зависеть от внешней среды. dBrain подходит разработчикам для переноса микросервисов из публичных облаков в частную инфраструктуру, операторам связи для построения публичных облаков, а также компаниям с высоким уровнем требований к отказоустойчивости систем и сохранности данных.

Платформа dBrain может быть развернута на «голом железе», виртуальных машинах, в частном или публичном облаке, а также на гибридной инфраструктуре. Отечественная разработка гарантирует защиту от влияния санкций, безопасность бизнеса и непрерывность работы.

Отличительная особенность dBrain – панель менеджмента dBrain Console. Она облегчает создание информационных систем и управление ими, автоматизирует эксплуатацию кластера Kubernetes, упрощает жизнь инженеров DevOps и NetOps.

В отдельном веб-интерфейсе dBrain Console можно: создавать/удалять микросервисы; изменять специфические настройки микросервисов; увеличивать выделенное для микросервиса пространство на диске; решать задачи по эксплуатации микросервисов.

Специфика платформы: dBrain не зависит от производителя серверов; отсутствует распределение ролей для серверов при эксплуатации dBrain (установка любых ролей для существующих серверов); деплой платформы без подключения к сети Интернет возможен с помощью сервера MAAS.

dBrain поддерживает множественное создание Kubernetes-кластеров, позволяет устанавливать и настраивать следующие сервисы: Cassandra (распределенная СУБД, которая рассчитана на создание масштабируемых и надежных хранилищ массивов данных); Clickhouse (колоночная аналитическая СУБД, выполняет аналитические запросы онлайн на структурированных больших данных); Kafka (распределенная система обмена сообщениями, компоненты которой содержатся на нескольких узлах. Система отвечает за обработку и передачу сообщений); MongoDB (документо-ориентированная СУБД, не требует описания схемы таблиц. Имеет возможность запуска в High-Availability режиме: Replica Set и Sharded Cluster); PostgreSQL (реляционная СУБД, функциональность которой реализована с помощью wal-g); Redis (резидентная СУБД класса NoSQL, используется в качестве кэша или временного хранилища данных с быстрым доступом и редкой записью на диск); Keyclock (единая авторизационная ролевая система); Комплексная система логирования; Комплексная система мониторинга и распределенная система трассировки.

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Платформа dBrain имеет актуальный стек технологий, постоянно обновляющиеся сервисы, возможность администрирования платформы и запуска большого количества сервисов без необходимости содержания штата собственных DevOps и NetOps, высокий уровень технической поддержки. Кроме того, разработчики платформы могут добавить необходимый клиенту сервис в случае необходимости.

Заказчик получает весь комплекс работ по развертыванию и установке платформы. dBrain обеспечивает легкий запуск баз данных и имеет комплект решающих максимальное количество задач разработки встроенных сервисов, что позволяет не тратить дополнительные средства на закупку специального ПО.

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dBrain – контейнеризированная отказоустойчивая и масштабируемая платформа облачных вычислений, обеспечивающая распределенную обработку данных с использованием контейнерной оркестрации и программно-определяемого хранилища.

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