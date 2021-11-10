«Скала^р» представила свой подход к развитию платформ для высоконагруженных информационных систем на CNews Forum 2021

Компания «Скала^р», российский разработчик и производитель отказоустойчивой модульной платформы, представила свое видение того, как должны эволюционировать отечественные комплексы для корпоративных и государственных ИС. По мнению руководства компании, отечественные решения получают конкурентные преимущества только в случае глубокой интеграции и встречной оптимизации компонентов от платформенного ПО до микроконтроллеров. Другое важное условие — тесное технологическое сотрудничество с разработчиками. Этой задаче было посвящено выступление генерального директора «Скала^р» Виктора Урусова, которое состоялось в рамках пленарного заседания CNews Forum 2021.

«Изначально мы ориентировались на идею адаптации решений, используемых сервисными провайдерами, под корпоративные задачи, обеспечив им требуемый уровень управления, безопасности и сохранности данных, — рассказал генеральный директор «Скала^р» участникам форума. — Мы предполагали, что гиперконвергенция и микросервисы в ближайшее время будут доминировать и в корпоративном сегменте. Но с учетом опыта реализованных проектов пришло понимание, что необходимо создавать платформы, использующие не только виртуализацию. Стали востребованы решения с комбинацией различных технологий и максимальным набором возможностей аппаратных средств. При этом важно сохранять гибкость управления и адаптивность инфраструктуры, которые предоставляют виртуальные среды. Другими словами, мы пришли к использованию методологии, которую применяют ЦОДы и облака, создавая машины по модели Platform as a Service, но в корпоративном сегменте».

Виктор Урусов на CNews Forum 2021

Виктор Урусов поделился, как в компании «Скала^р» развиваются гиперконвергентные машины виртуализации. По его словам, за последние годы в этом направлении отмечено существенное технологическое движение вперед. Сейчас это не просто отдельно стоящие ПАК, а комплексы, которые создаются в виде геораспределенных метрокластеров для обеспечения сверхвысокой доступности.

Еще один пример платформы — машина баз данных. Технологии российских разработчиков пока уступают западным, но есть хорошие решения, которые апробировала компания «Скала^р». В машинах баз данных «Скала^р» широко применяется масштабирование по чтению в сочетании с репликацией данных при прямом доступе к памяти, а также шардинг, логическое разделение по вычислительным системам с поддержкой консистентности данных на аппаратном уровне. Это очень похоже на то, как в современных автомобилях устанавливают электродвигатели на каждое колесо. Такой подход требует внесения корректировок в прикладные системы, но дает свой эффект – существенно экономит средства, так как сверхпроизводительные монолитные решения стоят значительно дороже, чем распределённые. Кроме того, появляется возможность реализации высоконагруженных систем с помощью российских технологий.

Другой подход — использование разных методов для разных задач. В качестве иллюстрации Виктор Урусов использовал летательные аппараты с различным назначением: вертолеты, пассажирские самолеты, истребители. Компания «Скала^р» по такому же принципу реализует не одну монолитную базу данных, а распределяет нагрузку на различные хранилища, которые специализируются либо на обработке и структурировании данных, либо на сверхбыстрых распределённых вычислениях, либо на потоковой обработке. Наибольший эффект достигается при совместном использовании перечисленных возможностей и специализированных аппаратных ускорителей.

Далеко не все готовы к реализации масштабных проектов, предполагающих смену устоявшейся парадигмы. Для возможности поэтапной миграции «Скала^р» разработала минимальный комплекс с широким спектром технологий. Его внедрение позволяет инициировать процесс трансформации подходов к разработке. Интегрированная методология конвейера DevOps значительно упрощает миграцию, а средства развертывания в сочетании с модульным принципом машин «Скала^р» обеспечивают быстрое масштабирование инфраструктуры без специализированного проектирования. Процесс происходит по мере перевода систем в продуктивное использование.

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Машины «Скала^р» выпускаются серийно уже более пяти лет. За это время введено в эксплуатацию более 150 комплексов и 2500 вычислительных узлов. Программные компоненты включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, вычислительные узлы — в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Модельный ряд «Скала^р» включает машины виртуализации для создания горизонтально масштабируемой и отказоустойчивой среды виртуализации и инфраструктуры виртуализации рабочих мест, машины баз данных для оперативной обработки транзакций в высоконагруженных системах, обеспечивающие высокую доступность и сохранность критически важных данных, машины больших данных для создания платформы хранения и аналитической обработки, машины хранения данных.

Справочная информация

«Скала^р» — разработчик и производитель модульной платформы для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем.

Продукты «Скала^р» являются серийно выпускаемыми преднастроенными комплексами и позволяют осуществлять быстрое развёртывание и ввод в эксплуатацию. Модульный принцип обеспечивает интеграцию разнородных компонентов ИТ-инфраструктуры в единую платформу предприятий, корпораций и ведомств. Единые поддержка и сервисное обслуживание для всех продуктов линейки «Скала^р» от производителя обеспечивают оперативное разрешение инцидентов на стыке технологий.

Программные компоненты модульной платформы «Скала^р» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а вычислительные узлы — в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Для решения задач цифровой трансформации и импортозамещения «Скала^р» формирует экосистему передовых российских разработок в области системного и платформенного программного обеспечения и вычислительной техники.