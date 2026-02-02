Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189950
ИКТ 14656
Организации 11366
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26572
Персоны 82488
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Винников Максим


СОБЫТИЯ


02.02.2026 «Софтлайн Коннект» оказывает техническую поддержку для «Лаборатории Касперского» 1
01.02.2018 «Сетелем Банк» внедрил систему BASIS.WFM на базе СУБД Tarantool 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Винников Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3317 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5313 1
Базис ИТ - Базис Информационных Технологий 3 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 966 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7650 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1151 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6187 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12403 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10139 1
СУБД - Shard database architecture - Sharding - Шардирование - Шардинг - Сегментирование базы данных 29 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 1
BASIS.WFM - BASIS Workforce Management 2 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 176 1
Крохин Дмитрий 2 1
Андреев Роман 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14534 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще