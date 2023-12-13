NextBox — безопасное хранение данных и удобная работа с файлами

Российская ИT-компания «Потенциал» разработала цифровую платформу для хранения и обработки данных NextBox. Новое решение позволяет бизнесу и компаниям безопасно хранить информацию и работать с документами в едином пространстве. Основная функциональность платформы выстроена на базе системного хранения данных, работы с документами любых форматов с возможностью подключения сторонних систем. Об этом CNews сообщили представители ООО «Потенциал».

На сегодняшний день западные игроки продолжают покидать отечественный рынок и отключают свои решения. Компании лишаются привычного ПО, обновлений и поддержки, а рынку требуется безопасный и функциональный продукт, который станет для них: удобным и надежным инструментом онлайн-доступа к корпоративным данным; платформой для обмена файлами, позволяющей экономить ресурсы; гибким инструментом, позволяющим подключать дополнительные модули и расширения.

Платформа NextBox является отечественным функциональным аналогом таких продуктов как NextCloud, OwnCloud и подобных, и позволяет обеспечить: безопасную передачу файлов любого типа и размера; контроль доступа к данным; совместное редактирование документов; соблюдение требований к безопасности данных; снижение затрат и контроль при хранении.

NextBox является собственной разработкой компании «Потенциал» и не использует OpenSource-систему в качестве основы. Это обеспечивает понимаемый план развития платформы, фокус на бизнес-задачах клиентов, гарантированную поддержку и высокое качество.

Платформа разворачивается в корпоративной сети организации (on-premise), а также имеет проработанный набор мер защиты информации. В рамках обеспечения безопасности разработана следующая функциональность: кластеризация и шардирование; шифрование данных при передаче (TLS); аутентификация пользователей (LDAP, OAuth2, AD); мониторинг работы с файлами; детальный аудит-лог системы.

Так же пользователям предоставляется возможность работать и управлять файлами из других источников: WebDav, SSH, «Яндекс диск», NextCloud, OwnCloud и прочих. Пользователям доступны функции шаринга файлов, кастомизация и брендирование системы, мультиязычность и песональные дашборды.

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Платформа NextBox должна стать альтернативой решениям, вендоры которых больше не работают в России.

«Создание платформы [NextBox] было продиктовано внутренними бизнес-задачами компании. Разрабатывая файловое хранилище, мы постепенно расширяли возможности системы, развивая инструменты и виджеты. При работе мы опирались как на собственные нужды, так и на запросы партнеров. Практика опытной эксплуатации подтвердила удобство и безопасность в области работы с данными. В 2024 г. мы планируем существенно расширить функционал платформы, реализовать интеграцию с другими системами (например, InfoWatch, Office365, Outlook, Р7, «Мойофис» и др.) и создать десктопное приложение для более комфортной работы», — сказал руководитель продуктовых разработок компании «Потенциал» «Дмитрий Цирульников».

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27 ноября 2023 года NextBox был включен в реестр отечественного программного обеспечения Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (реестр отечественного ПО). Реестровая запись №20089, основной класс программного обеспечения по классификатору: 06.01 Файловые менеджеры.