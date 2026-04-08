Российская IT-компания «Потенциал» разработала цифровую платформу для хранения и обработки данных NextBox. Решение позволяет бизнесу и компаниям безопасно хранить информацию и работать с документами в едином пространстве. Основная функциональность платформы выстроена на базе системного хранения данных, работы с документами любых форматов с возможностью подключения сторонних систем.

27 ноября 2023 года NextBox был включен в реестр отечественного программного обеспечения Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (реестр отечественного ПО). Реестровая запись №20089, основной класс программного обеспечения по классификатору: 06.01 Файловые менеджеры.