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NextBox 1.6: новая версия российской платформы для безопасного хранения данных

Компания «Потенциал» выпустила обновление своей флагманской платформы NextBox - системы для безопасного хранения и управления корпоративными данными. Версия 1.6 получила апгрейд функциональности, усиливая два стратегических направления: информационную безопасность и удобство совместной работы. Об этом CNews сообщили представители компании «Потенциал».

NextBox – это one-premise решение класса Enterprise для управления корпоративными файлами. Платформа полностью разработана в России, включена в реестр отечественного ПО и продвигается как альтернатива зарубежным системам хранения и совместной работы.

Что нового в NextBox 1.6

Песочница для проверки файлов. Добавлен изолированный контур хранения - «Песочница». Это защищенное пространство позволяет выполнять безопасную предварительную проверку файлов с помощью подключаемых мини-сервисов, таких как антивирусы или DLP-системы, до помещения их в основное хранилище.

Интеграция с антивирусом Kaspersky. Платформа получила встроенную интеграцию с антивирусом Kaspersky. Все загружаемые файлы автоматически проходят проверку, что снижает вероятность заноса вредоносного кода в корпоративную инфраструктуру.

Интеграция с InfoWatch DLP. NextBox теперь работает в связке с InfoWatch — участником рынка DLP-систем. Решение обеспечивает мониторинг действий пользователей и помогает предотвращать утечки конфиденциальной информации за пределы периметра компании.

Шифрование файлов в S3-хранилищах. Теперь данные, размещенные в S3-хранилищах, автоматически шифруются при загрузке и расшифровываются при доступе. Это решение добавляет дополнительный уровень безопасности для гибридных и распределенных ИТ-архитектур.

Акцент на безопасность и эффективность

В компании подчеркивают, что развитие NextBox – часть долгосрочной стратегии «Потенциала» по созданию цифрового пространства для бизнеса с повышенными требованиями к информационной безопасности и управляемости данных.

«Мы стремимся дать компаниям инструмент, который позволяет максимально упростить процессы управления документами без компромиссов по части защиты информации. Новая версия NextBox как раз об этом: удобство, контроль, защита. Все для того, чтобы наши клиенты могли сосредоточиться на росте бизнеса, а мы позаботимся о безопасности их данных», – сказал исполнительный директор компании «Потенциал» Дмитрий Митько.

Платформа NextBox уже используется в структурах, где требования к безопасности и контролю данных являются критичными.

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