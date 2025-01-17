Потенциал NeXtbox
Российская IT-компания «Потенциал» разработала цифровую платформу для хранения и обработки данных NextBox. Решение позволяет бизнесу и компаниям безопасно хранить информацию и работать с документами в едином пространстве. Основная функциональность платформы выстроена на базе системного хранения данных, работы с документами любых форматов с возможностью подключения сторонних систем.
27 ноября 2023 года NextBox был включен в реестр отечественного программного обеспечения Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (реестр отечественного ПО). Реестровая запись №20089, основной класс программного обеспечения по классификатору: 06.01 Файловые менеджеры.
Потенциал и организации, системы, технологии, персоны:
|Потенциал 2 2
|Box inc - box.com - box.net 357 2
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
|Nextcloud 25 1
|Microsoft Corporation 24623 1
|Apple Inc 12099 1
|InfoWatch - Инфовотч 1014 1
|Toshiba Corporation 2927 1
|Sony 6544 1
|Walt Disney Company 622 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
|Европа 21767 1
|США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
|Япония 13282 1
|Америка - Американский регион 2160 1
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