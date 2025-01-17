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Потенциал NeXtbox


Российская IT-компания «Потенциал» разработала цифровую платформу для хранения и обработки данных NextBox. Решение позволяет бизнесу и компаниям безопасно хранить информацию и работать с документами в едином пространстве. Основная функциональность платформы выстроена на базе системного хранения данных, работы с документами любых форматов с возможностью подключения сторонних систем.

27 ноября 2023 года NextBox был включен в реестр отечественного программного обеспечения Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (реестр отечественного ПО). Реестровая запись №20089, основной класс программного обеспечения по классификатору: 06.01 Файловые менеджеры.


17.01.2025 Обновление платформы NextBox 1.5: новые возможности для удобства и безопасности 1
25.03.2024 Nextbox обновила сайт и запустила бесплатный тариф для управления корпоративными данными 1
13.12.2023 NextBox — безопасное хранение данных и удобная работа с файлами 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Потенциал и организации, системы, технологии, персоны:

Потенциал 2 2
Box inc - box.com - box.net 357 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Nextcloud 25 1
Microsoft Corporation 24623 1
Apple Inc 12099 1
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Toshiba Corporation 2927 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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