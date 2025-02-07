Митько Дмитрий
|07.02.2025
|Mont и «Потенциал» начнут продвигать цифровую платформу для хранения и обработки данных NextBox 1
|12.12.2023
|SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос» 1
Митько Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 239 1
|Softline - Polymatica - Полиматика 175 1
|Softline - Софтлайн 2833 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 1
|Softline - Polymatica Dashboards 33 1
|Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339511, в очереди разбора - 769518.
Создано именных указателей - 168213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.