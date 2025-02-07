Mont и «Потенциал» начнут продвигать цифровую платформу для хранения и обработки данных NextBox

Группа компаний Mont и российский ИТ-интегратор и разработчик ПО компания «Потенциал» заключили соглашение, в рамках которого предложат рынку современную цифровую платформу NextBox для хранения и обработки данных. Флагманское решение вендора легко интегрируется в действующий цифровой контур заказчика и обеспечивает возможность работы с разными системами из «одного окна» при соблюдении всех требований безопасности. Об этом CNews сообщили представители Mont.

NextBox– цифровая платформа для безопасного хранения и эффективной работы с данными, документами и файлами. Решение является полностью проприетарным: платформа создана с нуля без применения open-source решений, в том числе NextCloud или Seafile. Это гарантирует высокую степень кастомизации и надежности для корпоративных клиентов, а также сводит на нет риски, связанные с наличием уязвимостей у open-source разработок.

Одной из ключевых особенностей платформы является ее гибкость в интеграции: благодаря API, NextBox легко подключается к корпоративным системам, таким как CRM и ERP, учитывая индивидуальные потребности компании. Вендор продолжает развивать продукт и поддерживает разработку расширений, что позволяет заказчикам добавлять новые функции и тем самым совершенствовать функциональность.

NextBox может быть использован для локального хранения данных, обеспечивая их полную конфиденциальность и защиту. Развёртывание в корпоративной сети позволяет организациям контролировать доступ к информации, исключив риски утечки данных.

«Наше флагманское решение сочетает в себе гибкость, безопасность и удобство в установке и использовании. Благодаря сотрудничеству с MONT NextBox получит более широкий доступ к рынку заказчиков из разных отраслей. Это, в свою очередь, будет способствовать внедрению современных технологий в бизнес-процессы компаний и стимулировать цифровизацию экономики», – сказал Дмитрий Митько, исполнительный директор ООО «Потенциал».

Сотрудникам, работающим удаленно, NextBox обеспечит удобное пространство для совместной работы. Они могут редактировать документы, обмениваться файлами и управлять правами доступа. NextBox решает проблему передачи больших файлов за пределами организации. Платформа позволяет безопасно делиться файлами, устанавливая ограничения по времени, паролям или возможностям редактирования. Более того, благодаря поддержке расширений, сотрудники могут работать с документами прямо на платформе, без необходимости загрузки на устройство.

NextBox также легко интегрировать со всеми популярными в корпоративной среде системами – WebDav, SSH, «Яндекс.Диск», NextCloud и другими. Это позволяет централизовать работу с файлами из разных источников через единый интерфейс, что упрощает управление информацией.

«Компания “Потенциал” разрабатывает передовые программные продукты, отвечающие современным требованиям бизнеса и помогающие решать актуальные задачи клиентов. Мы предоставляем партнерам полный спектр технической и маркетинговой поддержки, оперативно реагируем на запросы и открыты к адаптации решений под индивидуальные потребности бизнеса», – сказал руководитель отдела развития вендоров Mont Александр Сахаров.