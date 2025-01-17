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Обновление платформы NextBox 1.5: новые возможности для удобства и безопасности

Российская ИТ-компания «Потенциал» объявляет о выходе обновленной версии своей платформы для управления корпоративными данными — NextBox 1.5. Новое решение призвано сделать совместную работу с документами более безопасной и прозрачной, отвечая современным потребностям бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компании «Потенциал».

Ключевые новшества платформы

Новый тип пользователя — «Гость». Теперь компании могут безопасно привлекать к работе внешних контрагентов, партнеров и временных участников проектов. Гостевой аккаунт предоставляет четко ограниченный доступ к определенным документам, минимизируя риск несанкционированного использования данных.

Версионирование файлов. В новой версии платформы реализовано полнофункциональное ведение истории правок документов. Это позволяет отслеживать, кто и когда вносил изменения, а при необходимости возвращаться к предыдущим редакциям.

Гибкая интеграция с LDAP. Платформа NextBox научилась получать группы пользователей и дополнительные атрибуты из внешних каталогов. Это упрощает автоматическое назначение ролей и разграничение прав доступа, помогая компаниям управлять рабочими процессами и безопасностью.

Демо-доступ для новых пользователей. На официальном сайте появился упрощенный механизм тестирования продукта. Достаточно нажать кнопку «Демо-доступ», чтобы получить временный личный кабинет и ознакомиться со всеми возможностями платформы без оформления подписки и установки на сервер.

Безопасность и эффективность — приоритеты NextBox

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Облака

Обновленная версия NextBox отражает стратегический курс компании «Потенциал» на импортозамещение основных программных продуктов и систем, а также создание универсального и безопасного цифрового пространства. Сочетая современный подход к защите данных и интуитивную логику интерфейса, NextBox помогает бизнесу: ускорять документооборот без потери контроля; повышать прозрачность совместной работы; минимизировать риски, связанные с утечками и ошибками доступа; сокращать издержки, связанные с ручным управлением правами и версиями файлов.

«Наша задача — дать компаниям удобные инструменты для безопасного взаимодействия с любыми контрагентами. Мы стремимся, чтобы работа с документами не была обременительной, а, напротив, усиливала эффективность и прозрачность процессов. Именно поэтому NextBox продолжает развиваться как платформа, где ключевую роль играют гибкость настроек, надежность хранения данных и простота интеграции с существующей инфраструктурой. Наша цель — помочь бизнесу сфокусироваться на росте и достижении стратегических целей, а не на решении технических вопросов», — сказал владелец продукта Иван Кузин.

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