«Потенциал» выпустила обновление корпоративного цифрового хранилища NextBox 1.9

Российская ИТ-компания «Потенциал» выпустила новую версию корпоративной платформы NextBox – 1.9. В этом обновлении был сделан упор на упрощение работы с файлами, расширение возможностей администрирования и повышение удобства интерфейса.

Ключевые нововведения версии: добавлена функция группового скачивания объектов; добавлены функции «Сохранить как» и «Сохранить на мой диск». С этого обновления в системе предусмотрена возможность сохранить версию файла как новый файл по кнопке «Сохранить как», с возможностью выбора директории сохранения; фильтр по типам событий аудита. Для удобной фильтрации записей по конкретным типам событий; раздел «Ограничение доступа». Теперь фильтры стали более удобными и функциональными: появилась возможность удобно фильтровать ограничения; рекомендуемые расширения. При первом запуске платформы, администратору системы отображается окно с рекомендованными расширениями для установки, где он может на свое усмотрение выбрать расширения, которые должны быть установлены в систему; окно создания файлов. Теперь, при выборе расширения файла, можно воспользоваться поиском для быстрой навигации.

В этом обновлении NextBox сделан акцент на удобстве интерфейса, скорости выполнения повседневных задач, снижении операционной нагрузки и ускорении повседневных рабочих сценариев.

Платформа становится ещё более понятной и гибкой, чтобы пользователи и администраторы могли работать с данными без лишних шагов и отвлекающих деталей, видя всю картину процесса сразу.

