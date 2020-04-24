Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами

CentOS — серверная операционная система с открытым исходным кодом на базе Red Hat Enterprise Linux, преимущественно ориентированная на бизнес и корпоративных пользователей. В отличие от Red Hat Enterprise Linux, который выпускается с платной поддержкой клиентов, CentOS не является коммерческим решением и полностью бесплатен для конечного пользователя. Отличительными чертами CentOS является ее высокая стабильность и длительные сроки поддержки, которые, по заявлениям разработчиков, могут доходить до 10 лет.

История развития операционной системы CentOS

Все началось с компании cAos Foundation, занимавшейся разработкой независимых дистрибутивов Linux на основе RPM.

Один из проектов компании «cAos-EL» в декабре 2003 г. был переименован в CentOS — от английского «Community ENTerprise Operating System». 4 декабря 2003 г. официально зарегистрирован домен centos.org.

20 марта 2005 г. cAos объявляет о реорганизации, в результате которой CentOS становится независимым проектом. Летом 2006 г. к проекту CentOS присоединяется команда разработчиков другого серверного дистрибутива, также основанного на RHEL — Tao Linux.

В июле 2010 г. CentOS становится лидером по популярности среди операционных систем для веб-серверов и с тех пор стабильно держится среди числа ведущих решений этого рынка. В январе 2014 г. права на CentOS официально перешли к компании Red Hat, ранее объявившей о намерении спонсировать и развивать проект.

Версии CentOS и их ключевые особенности

Особенности версии CentOS 6

Шестая версия операционной системы CentOS изначально поставляется с версией ядра 2.6. CentOS 6 имеет ряд особенностей, отличающих его от предыдущих версий. В частности, была добавлена улучшенная обработка SCSI, позволяющая реагировать на определенные команды устройства. Кроме того, модуль многоуровневого коммутатора OpenvSwitch в CentOS 6 стал доступен на уровне ядра.

Важное нововведение, касающееся систем виртуализации — в CentOS 6 добавлены новые демоны Hyper-V для улучшения работы CentOS на хостах Microsoft Hyper-V. В CentOS 6 полностью поддерживаются серверные программные комплексы балансировки нагрузки Keepalived и Haproxy. Также стоит отметить добавление поддержки серверной платформы Intel Wildcat.

Поддержка CentOS 6, по заявлению разработчиков, будет осуществляться до ноября 2020 г.

Особенности версии CentOS 7

Седьмая версия CentOS разработана на ядре Linux версии 3.10.

К одному из ключевых особенностей CentOS 7 стоит отнести поддержку контейнеров, в частности все более популярного Docker. CentOS 7 включает в себя HTTP-сервер Apache версии 2.4. Новые функции в Apache HTTP 2.4 обеспечивают улучшенную асинхронную обработку запросов, встроенную поддержку FastCGI в mod_proxy и поддержку скриптов Lua. На смену SysV пришел новый системный/сервисный менеджер — Systemd.

Еще одной особенностью является замена системы управления базами данных MySQL на форк MariaDB, созданный тем же первоначальным автором. Обе системы совместимы и работают аналогичным образом.

Согласно заявлению разработчиков, CentOS 7 будет поддерживать обновления до июля 2024 г.

Особенности версии CentOS 8

24 сентября 2019 г. вышла очередная версия операционной системы — CentOS 8.

Прежде всего, стоит отметить, что CentOS 8 построена на версии ядра Linux 4.18. Да, это далеко не самое новое ядро, но это скорее говорит о привычной стабильности CentOS, нежели о его недостатках.

К важным изменениям относится замена пакетного менеджера yum на dnf (Dandified YUM), который лишен недостатков своего предшественника. Важным новшеством для администраторов серверов является то, что инфраструктура nftables пришла на смену iptables. Демон firewalld теперь по умолчанию использует именно её. В добавление к этому, был обновлён стек TCP, поддерживающий улучшенную скорость обслуживания соединений.

Как установить CentOS

Алгоритм установки CentOS на физическую машину рассмотрим на примере CentOS Linux 8.

Этап 1. Загрузка образа операционной системы с официального сайта.

На официальном сайте ОС Centos.org в разделе download доступен выбор из двух вариантов дистрибутива — стандартного и версии Stream. Для удобства скачивания предоставляется список зеркал.

Этап 2. Создание загрузочного USB-накопителя.

Для записи образа операционной системы на загрузочный USB-накопитель можно воспользоваться сторонними программами типа Rufus для Windows или WOEUSB для Linux. Когда загрузочный USB накопитель будет готов, необходимо настроить BIOS для загрузки с устройства USB.

Этап 3. Установка операционной системы.

Загрузка сервера выполняется с установочного носителя CentOS 8. На экране приветствия необходимо выбрать первый пункт — «Install CentOS Linux 8». Процесс установки начнется с загрузки установочных компонентов на нашу машину. Спустя несколько секунд появится графический интерфейс установщика. Далее будет предложен выбор языка ОС.

Этап 4. Основные настройки

В следующем окне будет предложено выбрать настройки процесса установки. Здесь интерес представляют, прежде всего, два раздела — «Software Selection» и «Installation Destination». Начнем на «Software Selection».

Этап 5. Выбор компонентов установки.

В «Software Selection» будет предложено выбрать компоненты для установки и варианты устанавливаемой среды. Если оставить настройки по умолчанию, то будет установлен сервер с графической оболочкой и стандартным набором пакетов.

Здесь же из списка в левом окне можно выбрать другие варианты — например, установку более «дружественной» версии операционной системы на настольный компьютер или ноутбук, или минимальную версию сервера с базовым функционалом, нередко предпочитаемую продвинутыми администраторами.

Если же планируется использовать CentOS в качестве гипервизора, то в таком случае необходимо выбрать «Virtualization Host».

Этап 6. Подготовка диска.

Во втором разделе основных настроек («Installation Destination») необходимо указать настройки разбиения диска на разделы, которые необходимы для использования операционной системой. Лучше сделать это самостоятельно, но разработчиками предусмотрен и автоматический режим.





Этап 7. Настройка сети

Для задания сетевых настроек следует перейти в раздел «Network & Host Name». В правой верхней части окна необходимо установить переключатель сетевого соединения в положение «On». Далее можно настроить параметры соединения вручную, либо если наша машина физически подключена к сети и имеет доступ к DHCP серверу, установщик произведет настройку самостоятельно. Остается заполнить поле «Host name» в левом нижнем углу и нажать «Apply», а затем «Done».

На этом настройка установщика завершена. Для начала установки следует нажать на «Begin installation».

Этап 8. Завершение установки

В завершении установки потребуется задать пароль для root и добавить пользователей. После окончания процесса установки и последующей перезагрузки системы серверная машина будет готова к работе.

Сравнение CentOS с другими операционными системами

На сегодняшний день на рынке серверного программного обеспечения в качестве наиболее популярных операционных систем используются CentOS, Ubuntu и Debian.

Сравнение CentOS и Ubuntu

Принципиальное отличие между этими двумя операционными системами заключается в том, что Ubuntu основывается на архитектуре Debian. В отличие от него, CentOS наследует архитектуру Red Hat Enterprise Linux.

Хотя Ubuntu обновляется чаще, чем CentOS, из этого вовсе не следует, что CentOS менее безопасен. Принципиально более длительные интервалы выхода обновлений делают CentOS оправдано более привлекательным с точки зрения стабильности.

CentOS обеспечивает наибольшую совместимость с различными панелями управления веб-хостингом, такими как cPanel, Webmin и DIrectAdmin. Ubuntu не поддерживает cPanel, но имеет несколько альтернатив, таких как Webmin/Virtualmin и VestaCP.

Для небольших компаний Ubuntu представляется наиболее простым и безопасным выбором, учитывая его огромное широко развитое комьюнити и значительный объем ресурсов, доступных в сети Интернет. Сервер Ubuntu имеет очень хорошую поддержку виртуализации контейнеров, а также развертывания в облаке, что обуславливает его влияние на рынке.

Статистика Amazon по состоянию на конец 2019 г. говорит о практически двукратном превосходстве Ubuntu среди операционных систем, используемых на AWS. Возможно, против CentOS здесь играет несколько менее удобное использование системы конечным пользователем.

Сравнение CentOS и Debian

Debian — один из первых дистрибутивов Linux, на сегодняшний день занимающий порядка 17% рынка веб-серверов Linux. Как и в случае сравнения с Ubuntu, которая, по сути, является ответвлением Debian, принципиальное отличие CentOS от Debian заключается в особенностях архитектуры исходного кода.

Также стоит отметить, что Debian поддерживается и развивается за счет обширного сообщества, в то время как CentOS все же имеет корпоративно-ориентированную коммерческую поддержку Red Hat, что в значительной степени делает CentOS более привлекательным в корпоративной среде.

Жизненный цикл основных версий CentOS значительно превышает аналогичный показатель Debian.

Что касается выхода обновлений, то здесь Debian придерживается строгого принципа и выпускает релизы один раз в два года. Обновления CentOS выходят несколько чаще, при этом сильно зависимы от Red Hat.

Положительным моментом длительных графиков выхода обновлений является более продолжительное время тестирования. Это дает Debian преимущество в плане стабильности по сравнению с решениями конкурентов и в частности по отношению к CentOS.

Debian однозначно превосходит CentOS по объему репозиториев, но CentOS здесь не выглядит значительно уступающим, поскольку все чаще не испытывает недостатков с требуемыми в процессе работы компонентами, а случае необходимости его арсенал может быть расширен за счет сторонних репозиториев.