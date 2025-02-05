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FastCGI клиент-серверный протокол взаимодействия веб-сервера и приложения развитие технологии CGI



05.02.2025 Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир 1
11.06.2024 В PHP найдена уязвимость, затрагивающая все версии Windows 1
12.04.2024 «Железо» Lenovo и Intel все еще страдает от уязвимости шестилетней давности 1
15.08.2023 Вышли обновления российского Веб-сервера Angie PRO 1
29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами 1
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс 1
16.01.2008 SWsoft Plesk: теперь с поддержкой Windows Server 2008 и IIS7 1
09.01.2007 Блог-платформу WordРress обновили до версии 2.0.6 1
02.11.2006 Microsoft и Zend улучшат работу PHP под Windows 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

FastCGI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24646 2
Amazon Inc - Amazon.com 3004 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Red Hat 1306 1
SWsoft - Standard & Western Software 48 1
Automattic 21 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
TP-Link - ТП-Линк 205 1
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 707 1
NewsFactor 127 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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