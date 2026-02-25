Разделы

Automattic

Automattic

СОБЫТИЯ

25.02.2026 Сверхпопулярная открытая библиотека JavaScript обрела независимость от ИТ-гиганта, которого ненавидят программисты 1
20.11.2023 Древний конкурент Google восстал из мертвых. Легендарный поисковик проведет масштабный ребрендинг и получит новые функции 1
04.05.2021 Легендарная Yahoo продается за бесценок 1
17.10.2019 Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен 1
13.08.2019 Tumblr продается: Владельцы загубили сервис и избавляются от него в 50 раз дешевле старой цены 1
15.12.2014 Хакеры взломали более 100 тыс. веб-сайтов на Wordpress 1
23.04.2014 Конструктор сайтов Weebly получил $35 млн инвестиций 1
16.04.2014 WordPress привлекает $100-150 млн инвестиций 1
11.05.2011 WordPress.com скоро преодолеет отметку в 20 млн блогов 1
15.04.2011 Хакеры взломали сервера блог-платформы WordPress 1
05.03.2011 Блог-хостинг WordPress.com пережил крупнейшую DDoS-атаку в своей истории 1
13.12.2010 Свободный движок WordPress обеспечивает работу 10% сайтов интернета и приносит создателю $10 млн 1
01.12.2010 Microsoft перевела более 500 000 блогов с Windows Live на Wordpress.com 1
14.09.2010 Компания Automattic передает права на торговую марку WordPress некоммерческой организации 1
25.06.2009 Основатели Twitter и Flickr вложились в стартап Small Batch 1
28.10.2008 Wordpress.com был недоступен из-за DDoS-атаки 1
25.09.2008 Automattic купила систему комментирования от IntenseDebate 1
05.03.2008 WordPress может стать социальной сетью 1
21.02.2008 На блог-сервис Wordpress.com совершена DoS-атака 1
18.10.2007 Создатели WordPress купили стартап Gravatar 1
09.01.2007 Блог-платформу WordРress обновили до версии 2.0.6 2
09.08.2006 WordPress предложил платный сервис 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Automattic и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3711 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1006 4
X Corp - Twitter 2916 4
Google LLC 12358 3
Axios Systems - Аксиос Системс 41 3
Microsoft Corporation 25352 2
Apple Inc 12778 2
PayPal 664 2
AOL Inc - America Online 1878 2
Meta Platforms 144 1
Cisco Systems 5239 1
Alibaba Group 455 1
Yandex - Яндекс 8647 1
Huawei 4303 1
Meta Platforms - Facebook 4559 1
Oracle Corporation 6908 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4631 1
Tencent 174 1
data.ai - App Annie 85 1
Apollo Global Management 8 2
Sequoia Capital 115 1
PornHub 26 1
Tiger Global Management 44 1
Iconiq Capital 5 1
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
True Ventures 10 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3125 16
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3113 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8239 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3597 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7069 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11361 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9739 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12404 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 827 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 863 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2023 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13359 1
FastCGI - клиент-серверный протокол взаимодействия веб-сервера и приложения - развитие технологии CGI 9 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4065 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3094 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11623 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14402 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3135 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7693 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25765 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 304 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5352 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5432 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2272 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13069 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1918 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8542 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7757 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13697 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12747 1
WordPress Foundation - WordPress 245 20
Automattic - WordPress.com 18 10
Tumblr 43 3
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 337 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 661 1
FidoNet - Фидонет - Международная любительская некоммерческая компьютерная сеть 8 1
Yahoo! Privacy Dashboard 1 1
Flickr - Фотохостинг 257 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 105 1
Yahoo! Answers 14 1
Yahoo! Groups 12 1
Yahoo! Search 16 1
Yahoo! GeoCities 38 1
Microsoft Windows Live Spaces - MSN Spaces 37 1
Google Chrome - браузер 1664 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Google Android 14850 1
Linux OS 11056 1
Microsoft Windows 16459 1
Apple - App Store 3021 1
Discord 163 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 504 1
StatCounter 459 1
Apple Safari - браузер 880 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
Mullenweg Matt - Мулленвег Мэтт 10 9
Mullenweg Matt - Малленвег Мэтт 2 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Karp David - Карп Дэвид 4 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
Mehta Dharmesh - Мехта Дхармеш 1 1
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 16 1
Schneider Toni - Шнайдер Тони 2 1
Conway Ron - Конвей Рон 13 1
Cid Daniel - Сид Дэниэл 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 2
США - Пенсильвания 366 1
Южная Корея - Республика 6888 1
Япония 13576 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5524 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2524 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 792 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5832 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2825 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4692 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7619 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2969 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1895 1
Цензура - Свобода слово 508 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2986 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6801 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 2
Fortune 210 1
Yahoo! Finance 120 1
BuzzFeed 15 1
NBC News 185 1
Mashable 372 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
GigaOM 71 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 645 1
TNW - The Next Web 89 1
Wikipedia - Википедия 605 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 255 1
NYT - The New York Times 1091 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 1
Crunchbase 74 1
Sucuri 6 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
