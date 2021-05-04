Легендарная Yahoo продается за бесценок

Телеком-гигант Verizon продает пионеров американского интернета Yahoo и AOL за $5 млрд. Их он купил в 2017 г. и 2015 г. соответственно в сумме более чем за $9 млрд, и в итоге он продает их на $4,1 млрд дешевле. Прибыли эти компании ему не принесли – выручка медиабизнеса Verizon в 2020 г. просела почти на 6%.

Yahoo и AOL меняют владельца

Телекоммуникационная компания Verizon Communications объявила о распродаже своих активов – медиахолдинга AOL и компании Yahoo. В своем сообщении Verizon указала, что нашла покупателя – им стала инвестиционная компания Apollo Global Management.

Впервые об интересе Verizon к продаже Yahoo и AOL стало известно в конце апреля 2021 г. Информацию об этом раскрыло издание The Wall Street Journal (WSJ), сославшись на неназванные источники, осведомленные о планах телеком-гиганта.

По данным этих источников, сумма сделки должна была составить в пределах от $4 млрд до $5 млрд. В итоге стороны сошлись на максимальном из возможных вариантов – $5 млрд.

Согласно условиям сделки, наличными Verizon получит лишь $4,25 млрд. Оставшиеся $750 млн будут переданы ей в виде 10-процентной доли в новой компании, которая будет образована путем объединения Yahoo и AOL. Название этой компании известно – новый владелец принял решение не придумывать новый бренд и отдал предпочтение Yahoo.

Компании планируют закрыть сделку во второй половине 2021 г.

Yahoo в очередной раз меняет владельца

Verizon также отмечает падение доходов от своего медиабизнеса. Так, несмотря на пандемию коронавируса и взлет популярности многих интернет-сервисов ввиду того, что людям приходилось сидеть дома и проводить больше времени в онлайне, его выручка заметно сократилась.

В 2020 г. медиабизнес принес Verizon выручку в пределах $7 млрд. В сравнении с результатами 2019 г. ее падение составило 5,6%. Прогнозы на 2021 г. компания пока не делает.

Невыгодная сделка

Для Verizon продажа AOL и Yahoo компании Apollo за $5 млрд означает потерю значительной части вложенных в эти активы средств. AOL (в прошлом компания называлась America Online, но затем решила оставить лишь аббревиатуру) стала собственностью Verizon в конце июня 2015 г. Сумма сделки составила $4,4 млрд. Свои планы по покупке AOL Verizon раскрыла в середине мая 2015 г., то есть на согласование всех условий ей потребовалось лишь полтора месяца.

После завершения сделки Verizon обратила свое внимание на Yahoo – некогда крупнейшую интернет-компанию в мире, пик роста которой пришелся на начало XXI века. О заинтересованности телеком-гиганта в превращении Yahoo в один из своих активов, как сообщал CNews, стало известно в июле 2016 г., а сделка была завершена в 2017 г.

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Покупка Yahoo в итоге обошлась Verizon еще в $4,7 млрд, и в результате за нее и AOL она заплатила в сумме $9,1 млрд. Это на $4,1 млрд больше суммы, в обмен на которую она отдала их инвесткомпании Apollo.

Начало распродажи медиасервисов

Verizon начала продавать принадлежащие ей интернет-сервисы и компании, связанные с Всемирной паутиной, еще в 2019 г. Началось все с фотосервиса Tumblr, который достался Verizon вместе с Yahoo – на момент покупки этой компании Tumblr был ее собственностью (она купила его в 2013 г.).

В декабре 2018 г. Verizon ввел запрет на публикацию на Tumblr контента для взрослых, и он коснулся не только откровенной порнографии, но и всего, что могло относиться к ней или даже к эротике. Исключением из правила стали лишь образовательные или художественные изображения обнаженных тел.

Пользователи отреагировали на запрет уходом с ресурса – в течение двух месяцев после ввода этих ограничений трафик Tumblr просел на 30% и затем продолжил свое падение. Снижение популярности проекта вынудило Verizon рассмотреть вопрос о его продаже, и решение об этом было принято в мае 2019 г. Покупатель нашелся довольно быстро – CNews писал, что в середине августа 2019 г. Verizon продала Tumblr компании Automatic, разработчику движка WordPress.

Сумму, которую Automattic заплатила за Tumblr, стороны договора не раскрыли. По данным ресурса Axios, Automattic выплатила за него или меньше $10 млн, или в пределах от $10 млн до $20 млн. Для сравнения, в 2013 г. Yahoo купила его за $1,1 млрд.

В конце ноября 2020 г. Verizon решила продать и сетевое издание HuffPost, заинтересованность в приобретении которого выразила компания BuzzFeed, издатель одноименного сетевого СМИ. Условия сделки стороны, по данным WSJ, раскрывать не стали, но позже стало известно, что BuzzFeed выплатила часть оговоренной суммы своими акциями.