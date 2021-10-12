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Словакия
Словацкая Республика


12.10.2021 RBI запустила API-платформу для бесшовного обслуживания клиентов 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
26.08.2021 Cloudfarms перевела часть ИТ-инфраструктуры в облако в России с помощью IaaS-сервиса «T1 Cloud» 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
24.02.2021 Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании 1
18.02.2021 Raiffeisen Bank International приобретает валютного и платежного оператора Akcenta 1
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 1
14.01.2021 Wildberries запустила продажи в Германии 1
26.11.2020 IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
14.09.2020 Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 2
02.09.2020 Пользователи торрент-трекеров под угрозой нового трояна KryptoCibule 1
17.08.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал систему охраны периметра с применением искусственного интеллекта 1
10.07.2020 В Москве разработали новые требования к внешнему виду оборудования сотовой связи 1
03.07.2020 Группа «Райффайзен» выпустила второй «Финтех-Атлас» 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
14.01.2020 В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий 1
14.10.2019 Eset рассказала о кибершпионаже за пользователями российских сервисов 1
26.07.2019 Eset обнаружила новую версию трояна группировки APT15 2
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 2
06.06.2019 Российский одежно-обувной гигант переходит на «1С» с «зоопарка» самописного и зарубежного ПО 1
06.06.2019 «Восток-Сервис» расширит сферу применения продуктов «1С» 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
22.01.2019 Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу 1
28.09.2018 Европа вкладывает миллиард евро в суперкомпьютеры 1
12.09.2018 Начался прием заявок стартапов в седьмой набор Нью-Йоркского акселератора Starta 1
10.08.2018 MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Австрии 1
07.08.2018 Вышло новое корпоративное издание TelcoJournal 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
16.03.2018 Услуги фиксированной связи MCN Telecom теперь доступны корпоративным клиентам в Чувашии 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
21.02.2018 Самые интересные новинки выставки ISE 2018 1
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 1
12.02.2018 Российский бизнес отказывается от проводной связи в пользу IP-телефонии 1
11.02.2018 Самые интересные новинки выставки ISE 2018 1
08.02.2018 Российская парковочная ИТ-система выходит на международный рынок 1

Публикаций - 212, упоминаний - 258

Словакия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 252 15
Microsoft Corporation 11017 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 8
SAP SE 3207 6
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 6
Google LLC 7128 5
Samsung Electronics 5633 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
ESET 989 4
3727 3
VK - Mail.ru Group 2482 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Dr.Web - Доктор Веб 975 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 2
RBI 15 1
Чек Онлайн 6 1
Горпарковки 6 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
GeoCV 6 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
INPAS - ИНПАС 107 1
OpenText 160 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
EA - Electronic Arts 906 1
ИТС - Информационные технологии и сервисы 1 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 35 1
Intracom Telecom 39 1
ETT - ЕвроТрансТелеком 2 1
E-Style Software House 4 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Cardiomo 3 1
Сindicator 5 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
Navigine 14 1
Болид НВП - Bolid 26 1
Юнистрим - Unistream 167 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 4
Альфа-Банк 1123 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 2
Europcar 6 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
НЛМК НСММЗ - Нижнесергинский метизно-металлургический завод 1 1
Газпром трансгаз Екатеринбург 5 1
Wetherspoons 1 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 29 1
Starta Accelerator 9 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Emerging Travel Group 3 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
HoverSurf 3 1
Силовые машины 32 1
Bershka 4 1
H&M 12 1
СПК - Сталепромышленная компания 3 1
РусславБанк - РСБ 147 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Nissan - Японский автопроизводитель 136 1
Visa International 1344 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Правительство Москвы 649 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
C&C - Command and Control server 61 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 104 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 13 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 450 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
XOR - алгоритм шифрования 2 1
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 11 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 109 1
MicroLED 18 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
2D - 2-Dimensional 294 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 1
Google Android 10750 17
Apple iOS 5741 7
Microsoft Windows 10 6612 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Linux OS 4243 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
Apple macOS X 900 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 25 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Vocord FaceControl 36 1
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 1
Autodesk Revit 68 1
amoCRM 39 1
Яндекс.Телефония 5 1
Java - Язык программирования 1167 1
IBM Watson 105 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 4 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 1
ПромАвтоматика Sigur СКУД 2 1
Samsung Flip - интерактивный цифровой флипчарт 5 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
EA The Sims - компьютерная игра 89 1
SendPulse - СендПульс - сервис рассылок 5 1
Snovio - Sales Automation Platform 3 1
TietoEVRY Card Suite 14 1
Autodesk Advance Steel 2 1
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
C# - C Sharp - Язык программирования 145 1
Apache HTTP Server 222 1
Samsung The Wall 19 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Microsoft Windows 850 1
Мельников Александр 63 8
Матросов Александр 42 4
Ширяев Сергей 2 2
Хромцова Зузана 3 2
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 2
Третьяков Андрей 5 1
Писарев Михаил 12 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
Шилак Ксения 28 1
Краснопольский Алексей 12 1
Дрозд Алексей 5 1
Шишляев Виктор 1 1
Кукин Алексей 1 1
Жданов Денис 4 1
Чапко Алексей 1 1
Деминский Владислав 4 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Левиев Лев 15 1
Дорожкина Екатерина 5 1
Сикора Владимир 1 1
Бухман Дмитрий 9 1
Нуралиев Борис 204 1
Коробков Александр 6 1
Овчинникова Евгения 10 1
Маркин Алексей 4 1
Попов Андрей 72 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 18 1
Касперская Наталья 197 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Афанасьев Дмитрий 14 1
Макаров Алексей 49 1
Прохоров Александр 86 1
Румянцев Антон 46 1
Силуанов Антон 52 1
Ларькин Максим 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 112
Германия - Федеративная Республика 3614 80
Украина 3347 63
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 55
Европа 3730 54
Франция - Французская Республика 2112 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 46
Казахстан - Республика 2621 38
Беларусь - Белоруссия 2081 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 35
Восточная Европа 1669 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 23
Эстония - Эстонская Республика 413 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 18
Венгрия 291 17
Чехия - Чешская Республика 493 14
Япония 2760 14
Австрия - Австрийская Республика 524 13
Италия - Итальянская Республика 1371 13
Индия - Республика 2161 12
Испания - Королевство 1248 11
Бельгия - Королевство 395 11
Польша - Республика 824 11
Хорватия - Республика 118 9
Румыния 342 9
Болгария - Республика 306 8
Финляндия - Финляндская Республика 812 8
Дания - Королевство 370 8
Литва - Литовская Республика 328 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 7
Словения - Республика 109 7
Турция - Турецкая республика 950 7
Латвия - Латвийская Республика 450 6
Нидерланды 970 6
Швеция - Королевство 748 6
Португалия - Португальская Республика 316 6
Великое Герцогство Люксембург 216 6
Греция - Греческая Республика 316 6
Норвегия - Королевство 426 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
POI - points of interest 60 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
Русский язык 970 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
The Wall Street Journal 709 1
Bloomberg 785 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Discovery Research Group 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
Global mobileGov Awards 5 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
Демо День стартапов 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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