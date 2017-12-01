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Индексная книга (каталог) CNews*
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Словакия Словацкая Республика

Словакия - Словацкая Республика

СОБЫТИЯ


01.12.2017 MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Словакии

Группа компаний MCN Telecom объявила о коммерческом запуске сервиса в Словакии. Оператор начал предоставлять услуги телефонии, продавать географические и номадические номера, подключать виртуальную АТС для среднего и малого бизнеса в десяти крупных городах респуб
13.03.2017 Когнитивные медицинские технологии IBM Watson for Oncology внедрили в Словакии

стране отмечается самый высокий в мире показатель заболеваемости колоректальным раком среди мужчин. Словакия также имеет один из самых высоких в Европе показателей смертности от рака среди мужч
13.01.2016 BlaBlaCar пришел в Чешскую республику и Словакию

Германия, Индия, Испания, Италия, Люксембург, Мексика, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Франция, Чехия и Хорватия.
23.12.2015 Переводы «Юнистрим» стали доступны в Словакии и Дании

тила два новых европейских направления. Так, отправить и получить перевод по системе теперь можно в Словакии и Дании, сообщили CNews в «Юнистрим». Услуги системы «Юнистрим» в Словакии и 
15.07.2015 Ricoh приобрела компании своего основного дистрибьютора в Чехии и Словакии

представительства. Офисы новой операционной компании будут находиться в Праге (Чехия) и Братиславе (Словакия), а общее количество сотрудников превысит 250 человек. Клиенты компании Impromat пол
05.12.2014 Tele2 открывает международный роуминг в Словакии

Оператор мобильной связи Tele2 сообщил об открытии автоматического голосового и интернет-роуминга в Словакии (сеть O2). Как отмечают в компании, теперь на территории этой страны абоненты Tele2 могут пользоваться мобильной связью и интернетом по выгодным ценам. Клиентам Tele2 в Словакии
24.12.2013 Е-паспорт становится обязательным для уплаты налогов в Словакии

С 1 января 2014 года индивидуальные предприниматели Словакии, вносящие НДС в госбюджет, будут обязаны рассчитываться с налоговой службой при помо
27.08.2012 E-money в Словакии присоединилась к Electronic Money Association

ирует работу с клиентами, уровень прозрачности транзакций и т.д. По мнению Вячеслава Кравченко, СЕО словацкой компании группы E-money, «участие в работе ассоциации открывает нам новые двери в б
02.07.2012 Словацкая энергетическая компания выходит на российский рынок

установки мощностью 240 МВт, производящей тепло и электроэнергию. Предполагаемый общий объем инвестиций в проект превысит 400 млн евро, говорится в сообщении Optima. По информации компании, намерение словацкой компании инвестировать в российский рынок электроэнергетики обусловлено как профилем группы GGE, специализирующейся в области малой генерации и когенерации, в том числе с использовани
04.10.2011 Ericsson и Slovak Telekom подписали пятилетний контракт на управление сетью

Крупнейший оператор связи Словакии Slovak Telekom, входящий в международную группу компаний Deutsche Telekom Group, и компания Ericsson подписали соглашение о передаче фиксированной сети оператора в управление Ericsson.
28.12.2010 Иновещание Чехии и Словакии для заграницы с нового года будет работать исключительно через спутники и интернет

Чехия и Словакия почти синхронно объявили о том, что с 2011 г. продолжат вещание своих радиопрограмм

08.04.2010 Российская компания заключила контракт на поставку ядерного топлива в Словакию

ОАО «ТВЭЛ» (входит в «Росатом») и АО «Словацкие электростанции» подписали долгосрочный контракт на обеспечение строящихся энергобло
11.01.2009 Словацкая АЭС компенсирует дефицит газа

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, срыв поставок российского газа через Украину вынудил правительство Словакии вновь запустить ядерный реактор на АЭС "Богунице", выведенный из эксплуатации (но не из строя) 31 декабря 2008 г. по просьбе Европейского союза. Официальная Братислава приняла такое ре
15.07.2008 МиГ-35 представлен в Фарнборо

ак BAE Systems, Rockwell Collins, SAFRAN, THALES. В частности, модернизация истребителей МиГ-29 ВВС Словакии была проведена РСК «МиГ» с участием ведущих мировых производителей авионики. Два мод
26.05.2008 РСК "МиГ" примет участие в международном авиасалоне ILA-2008

кс мер по существенному улучшению эксплуатационных качеств истребителей. На авиасалоне ILA-2008 ВВС Словакии представляют истребитель МиГ-29СД (MiG-29AS по словацкой классификации), адаптирован
04.05.2008 Экологи убедили банкиров не инвестировать в расширение АЭС в Словакии

ринпис России, международный консорциум банков отверг проект строительства ядерной электростанции в Словакии после вмешательства Гринпис. Объявление об отвержении финансового проекта последовал
29.04.2008 Sony создаст в Словакии 1200 новых рабочих мест

шлого года. Площадь комплекса составляет 60 тыс. кв. м, земли – 400 тыс. кв. м. Завод Sony в Нитре, Словакия Еще один европейский завод Sony по выпуску телевизоров расположен в Барселоне, Испан
11.04.2008 Softip будет продвигать решение «в аренду» Quinyx в Словакии

нии Softip. В свою очередь, Деймон О’Нилл, вице-президент по продажам UCMS Group EMEA, отметил, что Словакия – стратегически важный рынок для последующего развития решений «в аренду» Quinyx в Е
29.02.2008 РСК МиГ модернизировала истребители для Словакии

олетостроительная корпорация «МиГ» успешно выполнила программу модернизации истребителей МиГ-29 ВВС Словакии. 29 февраля 2008 г. в ходе торжественной церемонии, состоявшейся на авиабазе Слячь,

17.10.2007 ЖК-телевизоры: Sony открыла новый завод в Словакии

ассового производства ЖК-телевизоров Bravia на новом заводе, расположенном в г. Нитра на юго-западе Словакии. В основном здесь будут выпускаться современные модели телевизоров больших диагонале
12.02.2007 Гостиница Саратова «Словакия» автоматизирует регистрацию гостей

Гостиница г. Саратова «Словакия» автоматизировала систему регистрации гостей с помощью технологии сканирования и распознавания паспортов Scanify API: Passport компании Cognitive Technologies. Система Scanify API: Pas
02.08.2006 Telefonica станет мобильным оператором Словакии

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica SA выиграла тендер на лицензию на услуги мобильной связи в Словакии. Таким образом, компания станет третьим мобильным оператором в стране после местного подразделения германской T-Mobile и Orange Slovensko, принадлежащей французской France Telecom. Сто
29.03.2006 Российские специалисты будут достраивать словацкую АЭС?

обеспечении безопасности и эффективности эксплуатации станций с ВВЭР-440». Г-н Нуштаев отметил, что Словакия рассматривает не только российские предложения. Целесообразность своих вариантов дос
29.03.2006 Российские специалисты будут достраивать словацкую АЭС?

обеспечении безопасности и эффективности эксплуатации станций с ВВЭР-440». Г-н Нуштаев отметил, что Словакия рассматривает не только российские предложения. Целесообразность своих вариантов дос
20.10.2004 RRC открыла офис в Словакии

Дистрибьютор телекоммуникационного оборудования компания RRC открыла свой офис в Словакии. Данный шаг вызван реализацией стратегии компании, направленной на завоевание рынков стран Восточной Европы. В январе текущего года в Словакии был введен единый налог на физичес
25.08.2003 Чистая прибыль словацкого подразделения Orange за полугодие возросла на 60%

 Словацкая компания мобильной связи Orange Slovensko получила за первое полугодие текущего года чистую прибыль в размере €30,5 млн., что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлог
02.07.2002 В Словакии выданы две лицензии на 3G-связь

В Словакии выданы лицензии на предоставление услуг мобильной связи 3-го поколения. Лицензии получили операторы Orange и Eurotel (совместное предприятие Slovenske Telekomunikacie, Verizon Communic
28.03.2002 Alcatel модернизирует сеть словацкой железнодорожной компании

Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel подписал рамочное соглашение со словацкой железнодорожной компанией Slovak Railways по усовершенствованию ее инфраструктуры связи. Стоимость контракта - 74 млн. евро. Благодаря работам Alcatel, компания сможет стать одним из

23.01.2002 В Словакии объявлен тендер по лицензиям на 3G-связь

бильной связи стандарта GSM в Словакию. Как считают аналитики, Globtel и Eurotel, два действующих в Словакии оператора мобильной связи стандарта GSM, представят свои заявки на приобретение лице
16.01.2002 Словацкая Globtel изменит название компании на Orange

Крупнейший по объему услуг словацкий оператор мобильной связи компания Globtel сообщила в понедельник, что собрание акционеров одобрило изменение названия компании на Orange, чтобы отразить свое включение в группу глобал
25.05.2001 В Словакии выданы три лицензии на стационарную беспроводную связь

Правительство Словакии назвало три компании, которые в следующем месяце получат лицензии на стационарную беспроводную связь (FWA) в стране, сообщила totaltele.com. Ими стали Nextra Wireless a.s. (отделение а
16.02.2001 В Словакии объявлен конкурс лицензий на стационарную беспроводную связь
14.02.2001 Правительство Словакии намерено продать свою долю акций в компании мобильной связи Globtel

Правительство Словакии намерено продать свой пакет (36%) акций в компании мобильной связи Globtel, ведущем операторе в Словакии, сообщила Financial Times. Покупателем акций станет консорциум финансовы
08.12.2000 EMatrix открыла площадку в Словакии

Электронная торговая система для профессионалов рынка высоких технологий eMatrix, входящая в состав интернет-холдинга eHouse, открыла новую площадку в Словакии. Это первая в Словакии электронная торговая система, ориентированная исключительно на рынок высоких технологий. В данный момент идет подготовка к открытию eMatrix в Чехии. Элект

Публикаций - 482, упоминаний - 542

Словакия и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 68
Microsoft Corporation 25775 28
Google LLC 12688 23
МегаФон 10742 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Apple Inc 13154 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 16
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Deutsche Telekom 954 13
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 13
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 12
9594 11
Acer Group - Acer Inc 2776 11
Dell EMC 5180 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 9
Samsung Electronics 11064 9
Cisco Systems 5372 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
Sony 6739 8
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Slovak Telekom - Slovenske Telekomunikacie 9 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
SAP SE 5601 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Sygic 12 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
HP Inc. 5883 6
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 5
Новый диск 963 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
bitComposer Interactive - bitComposer Games 24 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 6
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 6
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 6
Альфа-Банк 1979 6
Visa International 1993 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 3
Восток-Сервис ГК 57 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 3
Словацкие электростанции 3 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
IKEA - ИКЕА 171 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Царицын капитал 23 2
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 2
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 4 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
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Правительство Польши - органы государственной власти 32 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
Bryan Norris Associates 14 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
Медиаком - Росмедиаком НП 5 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
AVAR - Association of Anti Virus Asia Researchers - Азиатская ассоциация исследователей антивирусных технологий 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 65
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 59
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 52
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 28
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 26
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 24
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 19
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 17
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Google Android 15243 35
Microsoft Windows 16882 25
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 22
Apple iOS 8583 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
Linux OS 11533 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 12
Apple iPhone 6 4861 10
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 9
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Mozilla Firefox - браузер 1951 8
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 6
Google Chrome - браузер 1701 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Apple - App Store 3109 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Microsoft Windows 10 1938 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Apple Safari - браузер 896 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
Мельников Александр 98 9
Матросов Александр 45 4
Чачава Александр 124 4
Гудилин Олег 30 3
Замков Антон 12 3
Патока Андрей 110 3
Матеев Денис 35 3
Пальчун Кирилл 84 3
Оськин Алексей 22 3
Овчаров Румен 7 3
Путин Владимир 3454 3
Иващенко Вячеслав 14 3
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
Шипелов Андрей 23 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Хромцова Зузана 3 2
Коробков Александр 7 2
Фурсенко Андрей 128 2
Ширяев Сергей 3 2
Костевич Сергей 9 2
Шабанов Илья 60 2
Долгов Владимир 60 2
Синицин Артур 7 2
Каменнова Мария 45 2
Комягин Сергей 22 2
Сидоров Константин 15 2
Свердлова Анна 20 2
Баранов Артем 18 2
Потасуев Павел 9 2
Савлуков Николай 6 2
Нуштаев Виктор 2 2
Шоломко Дмитрий 3 2
Oprea Alexandru - Опреа Александру 2 2
Paoli Karine - Паоли Карин 3 2
Lorenz Stefania - Лоренц Стефания 7 2
Stefanko Lukas - Štefanko Lukáš - Стефанко Лукаш - Штефанко Лукаш 30 2
Якубовская Елена 2 2
Тимербулатов Вячеслав 2 2
Piebalgs Andris - Пибалгс Андрис 3 2
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 293
Чехия - Чешская Республика 1349 197
Европа 24964 195
Польша - Республика 2031 183
Венгрия 855 172
Германия - Федеративная Республика 13221 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 136
Украина 7928 123
Италия - Итальянская Республика 4508 114
Франция - Французская Республика 8177 108
Румыния 753 106
Австрия - Австрийская Республика 1357 102
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 100
Болгария - Республика 799 95
Испания - Королевство 3840 93
Финляндия - Финляндская Республика 3697 92
Нидерланды 3746 91
Литва - Литовская Республика 673 84
Европа Восточная 3138 82
Латвия - Латвийская Республика 836 81
Словения - Республика 255 80
Швеция - Королевство 3782 80
Дания - Королевство 1337 79
Хорватия - Республика 287 78
Бельгия - Королевство 1192 77
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 73
Греция - Греческая Республика 1017 72
Эстония - Эстонская Республика 764 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 66
Казахстан - Республика 6048 64
Португалия - Португальская Республика 956 64
Беларусь - Белоруссия 6289 62
Турция - Турецкая республика 2620 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 61
Норвегия - Королевство 1858 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 58
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 57
Сербия - Республика 375 51
Молдавия - Республика Молдова 738 48
Япония 13807 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 74
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 68
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 33
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 32
Английский язык 7030 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 20
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 19
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 16
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 16
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 15
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 13
Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
POI - points of interest 173 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 9
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 9
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 9
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Военно-промышленный курьер 88 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 3
Total Telecom 613 3
BleepingComputer - Издание 458 3
The Guardian - Британская газета 406 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Virus Bulletin 33 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Energy Observer 2 2
SETimes 43 2
Bigmir)net 21 2
pressetext.europe 52 2
Forbes - Форбс 1002 2
Bloomberg 1627 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Ars Technica 450 1
Inquirer 463 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Fortune 211 1
Hacker News 92 1
AppleInsider 400 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Cosmopolitan 25 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Мобильные системы 118 1
CNews TV 747 1
InformationWeek 241 1
DarkReading.com 105 1
Vnunet 224 1
Silicon.com 364 1
Cellular News 234 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
IDC - International Data Corporation 4975 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
Gartner - Гартнер 3658 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
AV-Test Institute 41 2
IDC CEMA 8 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
SimilarWeb 62 2
Discovery Research Group 22 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
Strategy Analytics 285 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
AV-Comparatives 28 1
Technavio 29 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Net Applications 127 1
comScore 379 1
ITResearch 123 1
Datamonitor 83 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
TopFranchise - рейтинг франшиз 1 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Flurry Analytics 6 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
РАН - Российская академия наук 2122 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
RRC Education - Учебный центр 8 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Samsung IT Школа 11 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 19 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 2 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
Китай - Государственный совет КНР - China Earthquake Administration, CEA - Сейсмологическое управление Китая - Китайское сейсмологическое управление 8 1
Минобороны РФ - Военная академия РХБЗ ФГКВОУ ВО - Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 1 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
День молодёжи - 27 июня 1087 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
CeBIT 614 1
Обнинский атомный марафон 2 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 1
Microsoft Ignite 44 1
Cisco Expo 23 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Global mobileGov Awards 5 1
Демо День стартапов 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Black Hat - Конференция 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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