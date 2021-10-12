Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Словакия
Словацкая Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 212, упоминаний - 258
Словакия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|The Wall Street Journal 709 1
|Bloomberg 785 1
|InformationWeek 101 1
|CNews Analytics 1988 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Discovery Research Group 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756071, в очереди разбора - 659761.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756071, в очереди разбора - 659761.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru