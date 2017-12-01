Словакия - Словацкая Республика

MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Словакии Группа компаний MCN Telecom объявила о коммерческом запуске сервиса в Словакии. Оператор начал предоставлять услуги телефонии, продавать географические и номадические номера, подключать виртуальную АТС для среднего и малого бизнеса в десяти крупных городах респуб

Когнитивные медицинские технологии IBM Watson for Oncology внедрили в Словакии стране отмечается самый высокий в мире показатель заболеваемости колоректальным раком среди мужчин. Словакия также имеет один из самых высоких в Европе показателей смертности от рака среди мужч

BlaBlaCar пришел в Чешскую республику и Словакию Германия, Индия, Испания, Италия, Люксембург, Мексика, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Франция, Чехия и Хорватия.

Переводы «Юнистрим» стали доступны в Словакии и Дании тила два новых европейских направления. Так, отправить и получить перевод по системе теперь можно в Словакии и Дании, сообщили CNews в «Юнистрим». Услуги системы «Юнистрим» в Словакии и

Ricoh приобрела компании своего основного дистрибьютора в Чехии и Словакии представительства. Офисы новой операционной компании будут находиться в Праге (Чехия) и Братиславе (Словакия), а общее количество сотрудников превысит 250 человек. Клиенты компании Impromat пол

Tele2 открывает международный роуминг в Словакии Оператор мобильной связи Tele2 сообщил об открытии автоматического голосового и интернет-роуминга в Словакии (сеть O2). Как отмечают в компании, теперь на территории этой страны абоненты Tele2 могут пользоваться мобильной связью и интернетом по выгодным ценам. Клиентам Tele2 в Словакии

Е-паспорт становится обязательным для уплаты налогов в Словакии С 1 января 2014 года индивидуальные предприниматели Словакии, вносящие НДС в госбюджет, будут обязаны рассчитываться с налоговой службой при помо

E-money в Словакии присоединилась к Electronic Money Association ирует работу с клиентами, уровень прозрачности транзакций и т.д. По мнению Вячеслава Кравченко, СЕО словацкой компании группы E-money, «участие в работе ассоциации открывает нам новые двери в б

Словацкая энергетическая компания выходит на российский рынок установки мощностью 240 МВт, производящей тепло и электроэнергию. Предполагаемый общий объем инвестиций в проект превысит 400 млн евро, говорится в сообщении Optima. По информации компании, намерение словацкой компании инвестировать в российский рынок электроэнергетики обусловлено как профилем группы GGE, специализирующейся в области малой генерации и когенерации, в том числе с использовани

Ericsson и Slovak Telekom подписали пятилетний контракт на управление сетью Крупнейший оператор связи Словакии Slovak Telekom, входящий в международную группу компаний Deutsche Telekom Group, и компания Ericsson подписали соглашение о передаче фиксированной сети оператора в управление Ericsson.

Иновещание Чехии и Словакии для заграницы с нового года будет работать исключительно через спутники и интернет Чехия и Словакия почти синхронно объявили о том, что с 2011 г. продолжат вещание своих радиопрограмм

Российская компания заключила контракт на поставку ядерного топлива в Словакию ОАО «ТВЭЛ» (входит в «Росатом») и АО «Словацкие электростанции» подписали долгосрочный контракт на обеспечение строящихся энергобло

Словацкая АЭС компенсирует дефицит газа Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, срыв поставок российского газа через Украину вынудил правительство Словакии вновь запустить ядерный реактор на АЭС "Богунице", выведенный из эксплуатации (но не из строя) 31 декабря 2008 г. по просьбе Европейского союза. Официальная Братислава приняла такое ре

МиГ-35 представлен в Фарнборо ак BAE Systems, Rockwell Collins, SAFRAN, THALES. В частности, модернизация истребителей МиГ-29 ВВС Словакии была проведена РСК «МиГ» с участием ведущих мировых производителей авионики. Два мод

РСК "МиГ" примет участие в международном авиасалоне ILA-2008 кс мер по существенному улучшению эксплуатационных качеств истребителей. На авиасалоне ILA-2008 ВВС Словакии представляют истребитель МиГ-29СД (MiG-29AS по словацкой классификации), адаптирован

Экологи убедили банкиров не инвестировать в расширение АЭС в Словакии ринпис России, международный консорциум банков отверг проект строительства ядерной электростанции в Словакии после вмешательства Гринпис. Объявление об отвержении финансового проекта последовал

Sony создаст в Словакии 1200 новых рабочих мест шлого года. Площадь комплекса составляет 60 тыс. кв. м, земли – 400 тыс. кв. м. Завод Sony в Нитре, Словакия Еще один европейский завод Sony по выпуску телевизоров расположен в Барселоне, Испан

Softip будет продвигать решение «в аренду» Quinyx в Словакии нии Softip. В свою очередь, Деймон О’Нилл, вице-президент по продажам UCMS Group EMEA, отметил, что Словакия – стратегически важный рынок для последующего развития решений «в аренду» Quinyx в Е

РСК МиГ модернизировала истребители для Словакии олетостроительная корпорация «МиГ» успешно выполнила программу модернизации истребителей МиГ-29 ВВС Словакии. 29 февраля 2008 г. в ходе торжественной церемонии, состоявшейся на авиабазе Слячь,

ЖК-телевизоры: Sony открыла новый завод в Словакии ассового производства ЖК-телевизоров Bravia на новом заводе, расположенном в г. Нитра на юго-западе Словакии. В основном здесь будут выпускаться современные модели телевизоров больших диагонале

Гостиница Саратова «Словакия» автоматизирует регистрацию гостей Гостиница г. Саратова «Словакия» автоматизировала систему регистрации гостей с помощью технологии сканирования и распознавания паспортов Scanify API: Passport компании Cognitive Technologies. Система Scanify API: Pas

Telefonica станет мобильным оператором Словакии Испанская телекоммуникационная компания Telefonica SA выиграла тендер на лицензию на услуги мобильной связи в Словакии. Таким образом, компания станет третьим мобильным оператором в стране после местного подразделения германской T-Mobile и Orange Slovensko, принадлежащей французской France Telecom. Сто

Российские специалисты будут достраивать словацкую АЭС? обеспечении безопасности и эффективности эксплуатации станций с ВВЭР-440». Г-н Нуштаев отметил, что Словакия рассматривает не только российские предложения. Целесообразность своих вариантов дос

Российские специалисты будут достраивать словацкую АЭС? обеспечении безопасности и эффективности эксплуатации станций с ВВЭР-440». Г-н Нуштаев отметил, что Словакия рассматривает не только российские предложения. Целесообразность своих вариантов дос

RRC открыла офис в Словакии Дистрибьютор телекоммуникационного оборудования компания RRC открыла свой офис в Словакии. Данный шаг вызван реализацией стратегии компании, направленной на завоевание рынков стран Восточной Европы. В январе текущего года в Словакии был введен единый налог на физичес

Чистая прибыль словацкого подразделения Orange за полугодие возросла на 60% Словацкая компания мобильной связи Orange Slovensko получила за первое полугодие текущего года чистую прибыль в размере €30,5 млн., что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлог

В Словакии выданы две лицензии на 3G-связь В Словакии выданы лицензии на предоставление услуг мобильной связи 3-го поколения. Лицензии получили операторы Orange и Eurotel (совместное предприятие Slovenske Telekomunikacie, Verizon Communic

Alcatel модернизирует сеть словацкой железнодорожной компании Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel подписал рамочное соглашение со словацкой железнодорожной компанией Slovak Railways по усовершенствованию ее инфраструктуры связи. Стоимость контракта - 74 млн. евро. Благодаря работам Alcatel, компания сможет стать одним из

В Словакии объявлен тендер по лицензиям на 3G-связь бильной связи стандарта GSM в Словакию. Как считают аналитики, Globtel и Eurotel, два действующих в Словакии оператора мобильной связи стандарта GSM, представят свои заявки на приобретение лице

Словацкая Globtel изменит название компании на Orange Крупнейший по объему услуг словацкий оператор мобильной связи компания Globtel сообщила в понедельник, что собрание акционеров одобрило изменение названия компании на Orange, чтобы отразить свое включение в группу глобал

В Словакии выданы три лицензии на стационарную беспроводную связь Правительство Словакии назвало три компании, которые в следующем месяце получат лицензии на стационарную беспроводную связь (FWA) в стране, сообщила totaltele.com. Ими стали Nextra Wireless a.s. (отделение а

Правительство Словакии намерено продать свою долю акций в компании мобильной связи Globtel Правительство Словакии намерено продать свой пакет (36%) акций в компании мобильной связи Globtel, ведущем операторе в Словакии, сообщила Financial Times. Покупателем акций станет консорциум финансовы