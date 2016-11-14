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SIIA Software & Information Industry Association Ассоциация информационной и софтверной индустрии Ассоциация индустрии ПО и информатики

SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики

СОБЫТИЯ


14.11.2016 ИТ-компании США требуют от Трампа «вернуть долг за победу» 1
31.03.2015 Китай временно не станет требовать от американских ИТ-компаний доступа к их технологиям 2
22.03.2013 Разработчики ПО теряют до 50% выручки из-за отсутствия надлежащих моделей лицензирования и безопасности 2
26.05.2011 Microsoft оспаривает штраф Еврокомиссии в размере 899 млн евро 2
10.03.2010 Rainbow Security привезёт в Россию системы защиты ПО и контента от Wibu-Systems 1
27.02.2008 Опубликован Топ-10 пиратского ПО 2
26.02.2008 Опубликован Топ-10 пиратского ПО 2
12.07.2007 Рейтинг: наиболее значимые проекты в электронной торговле 1
23.05.2007 Пират на eBay: $250 тыс. за продажу ПО Symantec 1
18.05.2006 Антивирусные компании подали в суд на пиратов с eBay 2
25.04.2006 Microsoft и Еврокомиссия начали суд по поводу Windows Media Player 2
23.03.2005 Большинство американцев боятся интернета 2
14.01.2003 Промышленные группы не оставят Microsoft в покое 2
18.09.2002 США и Великобритания откроют виртуальное торговое представительство 1
26.01.2001 SIIA подала в суд на двоих продавцов пиратского ПО на интернет-аукционах 3
09.10.2000 Novell выиграла судебный процесс по делу о пиратстве 2
09.03.2000 Microsoft вышла из SIIA - Ассоциации Индустрии Программных продуктов и Информации 2
20.09.1999 eBay усиливает борьбу за соблюдение авторских прав на музыку и ПО 1
22.12.1998 Ассоциации компьютерной индустрии решили объединиться 2

Публикаций - 20, упоминаний - 35

SIIA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 8
Adobe Systems 1597 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Oracle Corporation 7074 4
Apple Inc 13156 3
Google LLC 12690 3
Autodesk 639 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
LG Electronics 3735 1
Intel Corporation 12811 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Red Hat 1378 1
AT&T Inc 1726 1
Salesforce 498 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Compliance Control - Комплаенс Контрол 18 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 1
Adobe Macromedia 219 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
RealNetworks Products and Services 355 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Frontier Communications - Citizens Utilities Company - Citizens Communications Company 15 1
eBay Inc 1640 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Software and Information Industry Association 1 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 2
Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft 131 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 1
Microsoft Windows Server Message Block - CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 114 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 198 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Symantec pcAnywhere 17 3
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 3
Aquiline Capital Partners - Quicken 26 2
Intuit TurboTax 10 2
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Norton Ghost 23 2
Nero Burning ROM - Nero Express 42 2
Microsoft Windows 16882 2
Adobe Photoshop 804 2
Autodesk AutoCAD 376 2
Apple iTunes Store 1118 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 2
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 2
Intel Security McAfee VirusScan 53 2
Intel Security McAfee Internet Security - McAfee Antivirus 22 2
Roxio Toast 8 2
Roxio Creator - Roxio MyDVD - Roxio Easy CD/DVD Creator 19 2
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
Google Cloud Services 244 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
Gen Digital - NortonLifeLock SystemWorks 19 1
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 1
Wibu-Systems - CodeMeter 10 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Kerry John - Керри Джон 6 1
Clinton Larry - Клинтон Ларри 4 1
Winzenried Oliver - Винзенрид Оливер 7 1
Evans David - Эванс Дэвид 3 1
Jiwei Lou - Цзивэй Лоу 2 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Момчилович Ирина 28 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
Lew Jacob - Лью Джейкоб 2 1
Wang Yang - Ван Ян 6 1
Vinje Thomas - Винже Томас 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Европа 24964 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
США - Калифорния 4829 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Южная Корея - Сеул 375 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 1
Колумбия - Республика 551 1
США - Массачусетс 517 1
США - Вирджиния - Виргиния 288 1
США - Колумбия 66 1
США - Калифорния - Сан-Бернардино 28 1
Великобритания - Уэльс 117 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
США - Алабама 147 1
Великобритания - Восточная Англия 28 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 115 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Информатика - computer science - informatique 1195 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 133 1
InformationWeek 241 2
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
23ABC News 183 1
The Washington Post 350 1
PCWorld - PC World 47 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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