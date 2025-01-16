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Индексная книга (каталог) CNews*
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KMS Key Management Service Служба управление ключами шифрования



16.01.2025 Nokia: исходники украли, но не наши и не у нас 1
08.01.2025 Telegram выдал властям США более 2 тысяч пользователей 1
04.12.2024 Positive Technologies предупреждает об угрозе DaMAgeCard — новом способе DMA-атак через высокоскоростные периферийные устройства 1
30.11.2024 Как супераппы изменили рабочее взаимодействие в бизнесе и в чем секрет популярности корпоративных супераппов 1
29.11.2024 Telegram и WhatsApp не спасут: почему бизнесу нужны именно корпоративные мессенджеры 1
31.10.2024 Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов 1
26.08.2024 Китай создал «первый в мире» чип безопасности на импортонезависимой архитектуре RISC-V 1
27.06.2024 Хакеры, взломавшие американские госорганы, могли добраться до «значимых данных о химпроме США» 1
29.05.2024 Как устроена open source платформа для создания облачной инфраструктуры 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows 1
10.04.2024 Атака по побочному каналу на процессоры Apple: история Intel повторятся 1
07.02.2024 Найден способ взломать стандартное шифрование Windows за 43 секунды и $10. Видео 1
16.01.2024 Эксперты МТУСИ исследовали уязвимость в процессорах Intel 1
16.08.2023 Пиратству в России конец? Microsoft лишает россиян возможности взламывать Windows 1
09.08.2023 Intel завалила весь мир процессорами с «дыркой», через которую воруют пароли. Если ее закрыть, процессоры тормозят 1
08.08.2023 Сбербанк усомнился в квантовых коммуникациях. Лучше использовать математические алгоритмы 1
04.08.2023 «Ростех» создал «Биосейф» для защиты личной информации на смартфонах 1
27.07.2023 Владимиру Путину представили квантово-защищенную видеоконференцсвязь 1
12.07.2023 Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft 1
30.06.2023 Найден новый метод перехвата управления БПЛА Mavic Pro 1
16.05.2023 ГК «Монт» поможет компаниям защитить цифровые активы и бизнес-коммуникацию 1
10.04.2023 Yandex Cloud сделала сервис хранения секретов Yandex Lockbox доступным для российских компаний 1
05.04.2023 Бизнес-коммуникатор Anwork обеспечит безопасный обмен данными на Курганском заводе энергетических технологий 1
01.12.2022 MaxPatrol SIEM научилась защищать информацию, размещенную в сервисах Yandex Cloud 1
01.08.2022 Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц 1
25.07.2022 Число атак вирусов-шифровальщиков на российский ритейл подскочило вдвое 1
03.02.2022 Red Hat расширяет комплексную Kubernetes-платформу, добавляя унифицированное персистентное хранилище данных 1
26.01.2022 НИТУ «МИСиС» и РЖД разработают новую технологию в квантовых сетях связи для защиты от утечек информации 1
24.01.2022 Корпоративный мессенджер PostLink теперь доступен на ОС «Аврора» 4.0 1
03.12.2021 Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров 1
25.10.2021 Специалисты Positive Technologies выявили уязвимость в банкоматах Diebold-Nixdorf 1
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 1
16.09.2021 Зафиксирован рекордный рост числа DDoS-атак на российский финансовый сектор 1
08.09.2021 Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1
25.08.2021 В России завершен первый этап создания университетской квантовой сети 1
30.06.2021 OPPO использует инфраструктуру AWS для сервисов операционной системы OPPO ColorOS 1
26.05.2021 От массовых атак до большой охоты: как эволюционируют шифровальщики — на примере JSWorm 1
18.05.2021 PPTP-подключение — что это такое и безопасно ли оно 1
13.04.2021 Исследование Microsoft: количество атак на микропрограммное обеспечение растет 1

Публикаций - 168, упоминаний - 169

KMS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 31
Apple Inc 12100 17
Telegram Group 1983 17
Google LLC 11775 16
Intel Corporation 12197 13
Oracle Corporation 6687 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 8
Yandex - Яндекс 7339 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 7
Ростелеком 9700 7
Meta Platforms - Facebook 4438 7
Thales - Gemalto - SafeNet 137 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 5
X Corp - Twitter 2845 5
GitHub 814 5
VK - Mail.ru Group 3455 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 5
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Dr.Web - Доктор Веб 1254 4
Dell EMC 5027 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 4
Thales - Gemalto 182 4
Cisco Systems 5114 3
МегаФон 8804 3
NetApp - Network Appliance 636 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Lenovo Group 2292 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Информзащита 756 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
QRate - КуРэйт 30 3
Samsung Electronics 10254 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Airbnb 90 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
Unsplash 762 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
LinkedIn 635 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Сконтел 8 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Верный - торговая сеть 291 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
NDF - инвестиционный фонд 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 19 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 93
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 26
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 16
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 14
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 13
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 10
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 10
Microsoft Windows 15656 27
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 19
Linux OS 9936 14
Google Android 13994 13
WhatsApp Messenger 1081 12
Apple iOS 7809 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 9
Rakuten Viber 627 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 7
Intel x86 - архитектура процессора 1856 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 7
Apple macOS 2059 6
Microsoft Windows 7 1979 5
Microsoft Azure 1408 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 4
Google Gmail 946 4
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 4
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 390 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 4
Thales - Gemalto - SafeNet KeySecure 5 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 3
Microsoft Windows 10 1758 3
Apple - App Store 2890 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 3
Apple iMessage - Мессенджер 155 3
Microsoft Windows BitLocker 936 3
Depositphotos - фотобанк 422 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Microsoft Windows 11 537 3
Путин Владимир 3171 7
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 6
Дуров Павел 291 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 4
Жаров Александр 174 4
Moore Todd - Мур Тодд 10 4
Галушкин Олег 182 3
Раевский Алексей 76 3
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 3
Никифоров Николай 1136 2
Песков Дмитрий 106 2
Жуков Олег 24 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 55 2
Яровая Ирина 71 2
Озеров Виктор 29 2
Камлюк Виталий 30 2
Ведешкина Татьяна 7 2
Кулик Сергей 10 2
Lew Jacob - Лью Джейкоб 2 2
Wang Yang - Ван Ян 6 2
Павлов Никита 67 2
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 23 2
Kerry John - Керри Джон 6 2
Мискевич Роман 4 2
Худавердян Тигран 91 1
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Башкеев Алексей 17 1
Лещинский Ян 4 1
Водясов Алексей 222 1
Сизов Григорий 16 1
Мишустин Михаил 676 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Чернов Даниил 79 1
Иванов Антон 74 1
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Матвиенко Валентина 112 1
Лямин Александр 74 1
Порошенко Петр 27 1
Гинятуллин Роман 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 8
Европа 21767 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Германия - Федеративная Республика 12682 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Франция - Французская Республика 7845 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 4
Израиль 2730 4
Индия - Bharat 5432 3
Канада 4881 3
Украина 7608 3
Иран - Исламская Республика Иран 1083 3
Китай - Пекин - Beijing 1001 3
Сингапур - Республика 1849 2
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