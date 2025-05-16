Судебные приставы по всей стране обновляют средства защиты информации на полмиллиарда с лишним

Федеральная служба судебных приставов закупает более тысячи СКЗИ на 683,7 млн руб. на замену старым. Предположительно СКЗИ будут производства компании «Инфотекс».



СКЗИ для приставов

Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) закупает 1072 единиц средств защиты информации для замен старых на 683,7 млн руб.

Тендер на поставку оборудования опубликован службой на сайте госзакупок 14 мая 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 30 мая. Итоги конкурса подведут 2 июня.

Закупка направлена на замену устаревшего оборудования, выпущенного до 2020 г., и усиление защиты критически важных данных ФССП, модернизацию инфраструктуры ведомства и обеспечение безопасности данных в условиях растущих киберугроз.

ФССП ФССП закупает тысячи СКЗИ

Как указано в техническом задании, новое оборудование должно обеспечить: высокую отказоустойчивость, совместимость с ПО ViPNet Administrator и ViPNet StateWatcher, централизованное управление ключами шифрования.

Поставки запланированы в 87 регионов, включая Центральный аппарат ФССП в Москве, территориальные управления и отделы судебных приставов. Оборудование будет использоваться для защиты VPN-соединений, межсетевого экранирования и шифрования данных на скоростях до 2000 Мб/с.

К участию в электронном аукционе допускаются компании с лицензиями ФСБ и ФСТЭК России, позволяющими заниматься разработкой, установкой и обслуживанием криптографических средств.

Подробности закупки

Согласно документу обоснования начальной цены закупки, в рамках контракта планируется поставка 1072 единиц оборудования трех типов: СКЗИ тип 1 — 954 комплекта (средняя цена за комплект: 571,2 тыс. руб.), тип 2 — 110 шт. (Средняя цена за комплект: 119 млн руб.), СКЗИ тип 2.2 — 2 шт. (средняя цена за комплект: 2,16 млн руб.), СКЗЗИ тип 3 — 6 шт. (средняя цена за комплект 17,63 млн руб.)

В состав всех СКЗИ входит комплект обновления ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x производства компании «Инфотекс». Также, борудование должно быть совместимо с действующей сетью ФССП, построенной на решениях ViPNet компании «ИнфоТеКс», и работать в криптосетях. Указанные критерии позволяют предположить, что все закупаемые СКЗИ будут производства компании «Инфотекс»

Поставки будут осуществляться партиями в течение 150 дней после получения заявок. Все оборудование поставляется в преднастроенном виде для бесшовной интеграции с текущей инфраструктурой ФССП России.

Ранее ФССП не смогла закупить серверы

Как сообщал CNews в конце ноября 2024 г. ФССП не смогла закупить 79 серверов из-за жалобы на тендер.

15 ноября 2024 г. компания ООО «Айтитиджи» подала жалобу на данный тендер в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). После подачи жалобы определение поставщика должно было быть приостановлено, однако на сайте госзакупок было указано, что ФССП выбрала победителя 19 ноября — через четыре дня после обращения. Название компании-поставщика раскрыто не было.

«Айтитиджи» посчитала, что техническое задание тендера ФССП составили с нарушениями требований законов, регулирующих систему государственных закупок. Также компания утверждала, что заказчик серверов нарушил правило использования каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.