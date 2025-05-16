Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174732
ИКТ 13600
Организации 10619
Ведомства 1459
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25544
Персоны 74960
География 2838
Статьи 1515
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2626
Мероприятия 851

InfoTeCS ViPNet StateWatcher


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Судебные приставы по всей стране обновляют средства защиты информации на полмиллиарда с лишним 1
10.11.2017 «Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS 1
06.06.2012 Программный комплекс мониторинга защищенных сетей ViPNet StateWatcher 3.2 сертифицирован ФСТЭК 1
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 473 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2044 1
Citrix Systems 821 1
Huawei 4015 1
Ростелеком 9896 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 881 1
Microsoft Corporation 24829 1
Apple Inc 12256 1
Cisco Systems 5151 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 18 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
InfoTeCS Tashkent - ИнфоТеКС Ташкент 1 1
InfoTeCS offene AG 1 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7562 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4365 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2967 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1983 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 355 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4938 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5056 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 101 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 47 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 217 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1450 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24728 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14003 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30458 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3810 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28832 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11851 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16335 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7525 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7977 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 841 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 631 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11354 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1243 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7029 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3227 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25949 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16320 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4173 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21748 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 370 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8282 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2359 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6979 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12802 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 261 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5023 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16146 1
ARMv9 - Архитектура процессора 59 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24875 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 868 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10116 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6474 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 790 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4956 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 860 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 317 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1371 2
InfoTeCS - ViPNet Client 91 2
Google Chrome - браузер 1590 1
Linux - Debian GNU 489 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5422 1
Google Android 14236 1
Apple iOS 7950 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 1
Linux OS 10202 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 1
Apple iPad 3879 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1097 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 1
Microsoft Edge - браузер 2001 1
Microsoft Windows 15882 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 70 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 57 1
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 21 1
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 15 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
InfoTeCS - ViPNet SafeDisk 3 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
InfoTeCS - ViPNet Terminal 5 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 6 1
InfoTeCS - ViPNet Office 3 1
InfoTeCS - ViPNet Cluster 1 1
InfoTeCS - ViPNet NME-RVPN 8 1
InfoTeCS - ViPNet Tunnel 2 1
InfoTeCS - ViPNet Administrator 11 1
InfoTeCS - Домен-К - Домен-КС2 СКЗИ 7 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 998 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 121 1
Чапчаев Андрей 55 1
Самойленко Максим 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 475 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2304 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Узбекистан - Республика 1774 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1362 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 625 1
Россия - ПФО - Самарская область 1369 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 339 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 170 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 978 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1769 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6388 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14044 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2380 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11199 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3231 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10155 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7143 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 903 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2465 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 82 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2495 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 518 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7979 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8201 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3506 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4228 1
Инфляция 88 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359547, в очереди разбора - 756286.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153