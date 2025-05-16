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InfoTeCS ViPNet StateWatcher
УПОМИНАНИЯ
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1939 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7562 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1450 1
|АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Самойленко Максим 66 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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