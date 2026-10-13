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InfoTeCS ИнфоТеКС Интернет Траст ИИТ InfoTeCS Internet Trust удостоверяющий центр

InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - InfoTeCS Internet Trust - удостоверяющий центр

«ИнфоТеКС Интернет Траст» (ИИТ)российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении сертифицированных решений в области информационной безопасности, электронной подписи, защищённого электронного документооборота (ЭДО), аутентификации и подключения к государственным информационным системам, включая Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Компания позиционирует себя как удостоверяющий центр и аккредитованный оператор коммерческой биометрической системы (КБС). Среди ключевых компетенций — обеспечение соответствия требованиям регуляторов (ФСБ, ФНС, Минцифры), включая классы защищённости КС3 и КВ2.

Сильные стороны:

  • Наличие сертифицированных ФСБ решений (ViPNet УЦ, ViPNet CSP);
  • Опыт интеграции с ЕСИА и Госуслугами;
  • Статус оператора ЭДО ФНС России;
  • Развёрнутая партнёрская экосистема.

Слабые стороны:

  • Зависимость от регуляторной повестки;
  • Ограниченная публичная информация о масштабах бизнеса и финансовых показателях.

 

«ИнфоТеКС Интернет Траст» входит в группу компаний «ИнфоТеКС», которая является разработчиком линейки продуктов ViPNet (VPN, криптография, PKI). ИИТ выступает как дочерняя структура, фокусирующаяся на услугах удостоверяющего центра, ЭДО, подключении к госсистемам и биометрической аутентификации.

Компания использует зарегистрированные товарные знаки:

  • ViPNet (в составе группы «ИнфоТеКС»);
  • TrustGate («ТрастГейт»);
  • ИнфоТеКС Интернет Траст / InfoTeCS Internet Trust.

Статус оператора ЭДО ФНС и поставщика решений для подключения к ЕСИА косвенно указывает на участие в государственных проектах.

Компания упоминается в аналитических материалах CNews как участник рынка:

  • Инфраструктуры открытых ключей (PKI);
  • Средств криптозащиты;
  • Решений для подключения к ЕСИА.
    В 2023–2024 гг. ИИТ фигурировала в обзорах рынка ЭДО и биометрической аутентификации, но не входит в топ-3 по объёму выданных сертификатов УКЭП.

Лицензии и разрешения

  • Сертификат ФСБ России на ViPNet Удостоверяющий Центр 4 (соответствует требованиям к средствам УЦ);
  • Сертификат ФСБ России на ViPNet CSP 4 (средство криптографической защиты информации);
  • Аккредитация оператора коммерческой биометрической системы (КБС ИИТ);
  • Статус оператора электронного документооборота ФНС России.

 

Ключевые клиенты и партнёры:

  1. RooX — интеграция RooX UIDM с TrustGate для безопасного подключения к ЕСИА;
  2. VisionLabs — совместное развитие КБС ИИТ на основе биометрических алгоритмов;
  3. SmartDeal — дистанционная выдача УКЭП через NFC-идентификацию;
  4. Max (мессенджер) — тестирование подключения к «Госуслугам» через OpenID Connect с использованием оборудования ИИТ;
  5. Государственные органы — косвенное взаимодействие через подключение к ЕСИА и ЭДО ФНС.

 

Основные продукты и решения:

  • TrustGateшлюз защищённого взаимодействия для подключения к ЕСИА (класс КС3/КВ2);
  • ViPNet УЦ 4 — программное средство удостоверяющего центра;
  • ViPNet ЭДО Документ 2.0 — платформа для юридически значимого ЭДО;
  • КБС ИИТ — коммерческая биометрическая система для дистанционной аутентификации;
  • NFC-идентификация — технология дистанционной выдачи УКЭП.

Ключевые технологии:

  • Криптография ГОСТ Р 34.10-2012 / 34.11-2012;
  • Инфраструктура открытых ключей (PKI);
  • Биометрическая аутентификация (в партнёрстве с VisionLabs);
  • OpenID Connect для интеграции с ЕСИА.

Собственные патенты не раскрыты в открытых источниках.

 

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.

СОБЫТИЯ

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13.10.2026 РТК-ЦОД и ИИТ подключили платформу ЦФА «Токеон» к ЕСИА через TrustGate 1
12.10.2026 РТК-ЦОД и ИИТ подключили платформу ЦФА «Токеон» к ЕСИА через TrustGate 1
23.09.2026 ИИТ запустила биометрическую систему TrustCBS на базе технологий VisionLabs 1
25.05.2026 RooX и «Инфотекс Интернет Траст» объявили о сотрудничестве в области защиты доступа при подключении к ЕСИА 1
18.02.2026 VisionLabs и «Инфотекс Интернет Траст» будут совместно развивать инфраструктуру для коммерческих биометрических систем 2
06.08.2025 Мессенджер Max и «Инфотекс Интернет Траст» протестировали оборудование для подключения к «Госуслугам» 1
10.07.2025 Компания «ИнфоТеКС» выпустила новый продукт – ViPNet EDI Flow 1
17.10.2024 «Инфотекс» и «Бифит» разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля 1
19.02.2024 «Мы быстро подключили SIEM и сразу увидели скрытые риски» 1
11.09.2023 «СКБ Контур» настроил передачу МЧД в роуминге с другими операторами ЭДО 1
04.07.2022 «Сберкорус» завершил второй этап внедрения электронного документооборота с Белоруссией 1
21.02.2022 SmartDeal в партнерстве с «Инфотекс интернет траст» начинает онлайн-выпуск электронных подписей по технологии NFC 1
15.02.2018 Сбербанк запустил сервис по удаленной регистрации бизнеса 1
13.03.2017 OFD.ru перешел на новый уровень защиты фискальных данных 1
07.09.2016 «Инфотекс» подвела итоги 25 лет работы на рынке ИБ 1
01.06.2016 «Инфотекс» поднялась на 20 позиций в новом рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» 1
20.05.2016 Ряд программных продуктов «Инфотекс» включен в Единый реестр российского ПО 1
04.02.2015 «Инфотекс Интернет Траст» выпустила «ViPNet ЭДО Документ 2.0» 1
02.06.2014 Новые версии решений ViPNet УЦ 4 и ViPNet CSP 4 сертифицированы ФСБ 2
25.11.2013 Удостоверяющие центры подключаются к СМЭВ 1
27.08.2013 Роман Ермолаев возглавил коммерческий блок «Андэк» 1

Публикаций - 44, упоминаний - 53

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 625 36
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 298 19
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 98 17
Ростелеком 11063 17
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 508 16
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 20 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9583 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 12
КриптоПРО - Крипто-ПРО 498 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 11
Код Безопасности 825 11
Cisco Systems 5383 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1852 9
Т8 НТЦ 119 9
QuSolve - Квантовые системы 29 8
Palo Alto Networks 215 8
InfoTeCS - ПроКванТ 9 7
Check Point Software Technologies 839 7
Fortinet 458 7
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 158 7
Тензор 181 7
Softline - Софтлайн 3815 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3212 6
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 169 5
ЛАН Крипто 12 5
Информзащита 949 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1004 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 537 5
Eltex - Предприятие Элтекс 294 5
Thales Group 143 4
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 69 4
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 50 4
Microsoft Corporation 25887 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 4
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 3
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 36 3
Телеофис - Teleofis 4 3
InfoWatch - Инфовотч 1203 3
Trend Micro 653 3
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 120 3
РЖД - Российские железные дороги 2110 17
Газпром ПАО 1498 17
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 737 16
Новатэк - ранее Новафининвест 77 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9097 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 934 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 449 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 374 2
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 61 1
Химпром 22 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 142 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Москомбанк - Московский Коммерческий Банк 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1843 1
ERG - Алюминий Казахстана 1 1
СРП - Северное речное пароходство 2 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3007 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3700 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13940 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5856 20
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 139 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3362 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6026 5
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5787 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6711 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3610 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2380 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 59 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Правительство Канады 51 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 34 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 174 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3735 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5480 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4993 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 476 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 760 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1008 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 381 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2146 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1310 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 784 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 107 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 114 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36045 28
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13655 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54981 23
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5289 23
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2925 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4233 18
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3027 18
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1615 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14203 15
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1001 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3255 15
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2525 15
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4398 14
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 856 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26487 14
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 162 14
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1658 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14142 13
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1057 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28627 12
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 476 11
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 509 10
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 429 10
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1210 10
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 157 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8521 9
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 222 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34020 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9727 8
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 927 8
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 351 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7351 7
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1713 7
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 108 7
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 148 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6531 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13164 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36872 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 388 26
InfoTeCS - ViPNet Client 123 18
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 105 18
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 16
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 52 16
Axiom JDK СЗИ 184 16
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3741 16
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 15
Linux OS 11682 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1050 13
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6415 11
Oracle Java - язык программирования 3503 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1389 11
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 11
InfoTeCS - ViPNet Prime 19 10
QNAP QTS 35 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - TrustGate - ТрастГейт 11 9
Google Android 15384 8
Microsoft Windows 17038 8
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 8
InfoTeCS - ViPNet EDI - ViPNet EDI Soap Gate - ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 13 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5878 6
Trinity - Тринити ER сервер 24 5
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 294 4
RooX UIDM 59 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1117 4
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 31 4
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 30 4
СКБ Контур - Контур.Эгида 79 3
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 178 3
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 2
InfoTeCS - ViPNet Office 3 2
ПСБ - Токеон - финтех-платформа в сфере цифровых финансовых активов 26 2
Apple iOS 8662 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1661 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 565 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1724 2
InfoTeCS - ViPNet Administrator 17 2
Гусев Дмитрий 92 8
Чапчаев Андрей 56 5
Володин Александр 11 3
Шувалов Алексей 11 2
Прошин Алексей 2 2
Марков Дмитрий 83 2
Медведев Дмитрий 1665 1
Gudeman David - Гудеман Дэвид 4 1
Самойленко Максим 67 1
Гайкович Владимир 40 1
Вихорев Сергей 15 1
Чепчугов Дмитрий 13 1
Баранов Никита 13 1
Ермолаев Роман 4 1
Хмельницкий Алексей 22 1
Тарасов Виталий 50 1
Мелузов Антон 4 1
Светлышев Михаил 5 1
McCrum William - МакКрум Вильям 2 1
MacRae Stuart - МакКрэй Стюарт 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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