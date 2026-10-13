InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - InfoTeCS Internet Trust - удостоверяющий центр

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«ИнфоТеКС Интернет Траст» (ИИТ) — российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении сертифицированных решений в области информационной безопасности, электронной подписи, защищённого электронного документооборота (ЭДО), аутентификации и подключения к государственным информационным системам, включая Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Компания позиционирует себя как удостоверяющий центр и аккредитованный оператор коммерческой биометрической системы (КБС). Среди ключевых компетенций — обеспечение соответствия требованиям регуляторов (ФСБ, ФНС, Минцифры), включая классы защищённости КС3 и КВ2.

Сильные стороны:

Наличие сертифицированных ФСБ решений (ViPNet УЦ, ViPNet CSP);

(ViPNet УЦ, ViPNet CSP); Опыт интеграции с ЕСИА и Госуслугами ;

; Статус оператора ЭДО ФНС России ;

; Развёрнутая партнёрская экосистема.

Слабые стороны:

Зависимость от регуляторной повестки;

Ограниченная публичная информация о масштабах бизнеса и финансовых показателях.

«ИнфоТеКС Интернет Траст» входит в группу компаний «ИнфоТеКС», которая является разработчиком линейки продуктов ViPNet (VPN, криптография, PKI). ИИТ выступает как дочерняя структура, фокусирующаяся на услугах удостоверяющего центра, ЭДО, подключении к госсистемам и биометрической аутентификации.

Компания использует зарегистрированные товарные знаки:

ViPNet (в составе группы «ИнфоТеКС»);

(в составе группы «ИнфоТеКС»); TrustGate («ТрастГейт») ;

; ИнфоТеКС Интернет Траст / InfoTeCS Internet Trust.

Статус оператора ЭДО ФНС и поставщика решений для подключения к ЕСИА косвенно указывает на участие в государственных проектах.

Компания упоминается в аналитических материалах CNews как участник рынка:

Инфраструктуры открытых ключей (PKI) ;

; Средств криптозащиты ;

; Решений для подключения к ЕСИА.

В 2023–2024 гг. ИИТ фигурировала в обзорах рынка ЭДО и биометрической аутентификации, но не входит в топ-3 по объёму выданных сертификатов УКЭП.

Лицензии и разрешения

Сертификат ФСБ России на ViPNet Удостоверяющий Центр 4 (соответствует требованиям к средствам УЦ);

на (соответствует требованиям к средствам УЦ); Сертификат ФСБ России на ViPNet CSP 4 (средство криптографической защиты информации);

на (средство криптографической защиты информации); Аккредитация оператора коммерческой биометрической системы (КБС ИИТ);

(КБС ИИТ); Статус оператора электронного документооборота ФНС России.

Ключевые клиенты и партнёры:

RooX — интеграция RooX UIDM с TrustGate для безопасного подключения к ЕСИА; VisionLabs — совместное развитие КБС ИИТ на основе биометрических алгоритмов; SmartDeal — дистанционная выдача УКЭП через NFC-идентификацию; Max (мессенджер) — тестирование подключения к «Госуслугам» через OpenID Connect с использованием оборудования ИИТ; Государственные органы — косвенное взаимодействие через подключение к ЕСИА и ЭДО ФНС.

Основные продукты и решения:

TrustGate — шлюз защищённого взаимодействия для подключения к ЕСИА (класс КС3/КВ2);

— шлюз защищённого взаимодействия для подключения к ЕСИА (класс КС3/КВ2); ViPNet УЦ 4 — программное средство удостоверяющего центра;

— программное средство удостоверяющего центра; ViPNet ЭДО Документ 2.0 — платформа для юридически значимого ЭДО;

— платформа для юридически значимого ЭДО; КБС ИИТ — коммерческая биометрическая система для дистанционной аутентификации;

— коммерческая биометрическая система для дистанционной аутентификации; NFC-идентификация — технология дистанционной выдачи УКЭП.

Ключевые технологии:

Криптография ГОСТ Р 34.10-2012 / 34.11-2012 ;

; Инфраструктура открытых ключей (PKI) ;

; Биометрическая аутентификация (в партнёрстве с VisionLabs);

(в партнёрстве с VisionLabs); OpenID Connect для интеграции с ЕСИА.

Собственные патенты не раскрыты в открытых источниках.

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.