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InfoTeCS ИнфоТеКС Интернет Траст ИИТ InfoTeCS Internet Trust удостоверяющий центр
«ИнфоТеКС Интернет Траст» (ИИТ) — российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении сертифицированных решений в области информационной безопасности, электронной подписи, защищённого электронного документооборота (ЭДО), аутентификации и подключения к государственным информационным системам, включая Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Компания позиционирует себя как удостоверяющий центр и аккредитованный оператор коммерческой биометрической системы (КБС). Среди ключевых компетенций — обеспечение соответствия требованиям регуляторов (ФСБ, ФНС, Минцифры), включая классы защищённости КС3 и КВ2.
Сильные стороны:
- Наличие сертифицированных ФСБ решений (ViPNet УЦ, ViPNet CSP);
- Опыт интеграции с ЕСИА и Госуслугами;
- Статус оператора ЭДО ФНС России;
- Развёрнутая партнёрская экосистема.
Слабые стороны:
- Зависимость от регуляторной повестки;
- Ограниченная публичная информация о масштабах бизнеса и финансовых показателях.
«ИнфоТеКС Интернет Траст» входит в группу компаний «ИнфоТеКС», которая является разработчиком линейки продуктов ViPNet (VPN, криптография, PKI). ИИТ выступает как дочерняя структура, фокусирующаяся на услугах удостоверяющего центра, ЭДО, подключении к госсистемам и биометрической аутентификации.
Компания использует зарегистрированные товарные знаки:
- ViPNet (в составе группы «ИнфоТеКС»);
- TrustGate («ТрастГейт»);
- ИнфоТеКС Интернет Траст / InfoTeCS Internet Trust.
Статус оператора ЭДО ФНС и поставщика решений для подключения к ЕСИА косвенно указывает на участие в государственных проектах.
Компания упоминается в аналитических материалах CNews как участник рынка:
- Инфраструктуры открытых ключей (PKI);
- Средств криптозащиты;
- Решений для подключения к ЕСИА.
В 2023–2024 гг. ИИТ фигурировала в обзорах рынка ЭДО и биометрической аутентификации, но не входит в топ-3 по объёму выданных сертификатов УКЭП.
Лицензии и разрешения
- Сертификат ФСБ России на ViPNet Удостоверяющий Центр 4 (соответствует требованиям к средствам УЦ);
- Сертификат ФСБ России на ViPNet CSP 4 (средство криптографической защиты информации);
- Аккредитация оператора коммерческой биометрической системы (КБС ИИТ);
- Статус оператора электронного документооборота ФНС России.
Ключевые клиенты и партнёры:
- RooX — интеграция RooX UIDM с TrustGate для безопасного подключения к ЕСИА;
- VisionLabs — совместное развитие КБС ИИТ на основе биометрических алгоритмов;
- SmartDeal — дистанционная выдача УКЭП через NFC-идентификацию;
- Max (мессенджер) — тестирование подключения к «Госуслугам» через OpenID Connect с использованием оборудования ИИТ;
- Государственные органы — косвенное взаимодействие через подключение к ЕСИА и ЭДО ФНС.
Основные продукты и решения:
- TrustGate — шлюз защищённого взаимодействия для подключения к ЕСИА (класс КС3/КВ2);
- ViPNet УЦ 4 — программное средство удостоверяющего центра;
- ViPNet ЭДО Документ 2.0 — платформа для юридически значимого ЭДО;
- КБС ИИТ — коммерческая биометрическая система для дистанционной аутентификации;
- NFC-идентификация — технология дистанционной выдачи УКЭП.
Ключевые технологии:
- Криптография ГОСТ Р 34.10-2012 / 34.11-2012;
- Инфраструктура открытых ключей (PKI);
- Биометрическая аутентификация (в партнёрстве с VisionLabs);
- OpenID Connect для интеграции с ЕСИА.
Собственные патенты не раскрыты в открытых источниках.
Российские конкуренты:
- АО «Крипто-Про»
- АО «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ)
- ООО «Нетрика»
- ООО «СКБ Контур»
- ООО «Такском»
- ООО «Калуга Астрал»
- АО «Лан Крипто»
- ООО «Аладдин Р.Д.»
- ООО «Актив»
Зарубежные аналоги:
- DigiCert (США) — PKI и УЦ;
- GlobalSign (Бельгия) — электронная подпись и аутентификация;
- Entrust (Канада) — инфраструктура доверия и биометрия.
Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Дмитрий 92 8
|Чапчаев Андрей 56 5
|Володин Александр 11 3
|Шувалов Алексей 11 2
|Прошин Алексей 2 2
|Марков Дмитрий 83 2
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Gudeman David - Гудеман Дэвид 4 1
|Самойленко Максим 67 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Вихорев Сергей 15 1
|Чепчугов Дмитрий 13 1
|Баранов Никита 13 1
|Ермолаев Роман 4 1
|Хмельницкий Алексей 22 1
|Тарасов Виталий 50 1
|Мелузов Антон 4 1
|Светлышев Михаил 5 1
|McCrum William - МакКрум Вильям 2 1
|MacRae Stuart - МакКрэй Стюарт 1 1
|Хамидулина Ольга 3 1
|Бадмаева Римма 3 1
|Eckert Detlef - Экерт Детлеф 3 1
|Pirotti Andreas - Пиротти Андреа 2 1
|Рейман Леонид 1066 1
|Попов Анатолий 155 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 478 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Слизень Виталий 247 1
|Казак Максим 162 1
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