ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации

Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы вый глава ФАПСИ На 81 году жизни скончался генерал армии Александр Старовойтов, бывший первый глава Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). Премьер-министр Михаил М

Экс-главе ФАПСИ Александру Старовойтову исполнилось 70 лет ением его в 1991 г. на должность генерального директора созданного указом президента Бориса Ельцина Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). С 1991 по 1998 гг. Старо

ФАПСИ дал гендиректора для "РТКомм.РУ" 2 декабря совет директоров ОАО "РТКомм.РУ" назначил генеральным директором компании Владимира Хрупова, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора ФАПСИ. Как сообщили в пресс-службе компании, совет директоров также принял решение о прекращении полномочий гендиректора Андрея Шляпникова в связи с его назначением заместителем генерального ди

"Информзащита" пополнила портфель сертификатов ФАПСИ Компания "Информзащита" получила сертификаты ФАПСИ №№ СФ/022-0646 и СФ/022-0645 на два модернизированных продукта: средство криптографической защиты информации (СКЗИ) М-506А и СКЗИ М-507А. Оба средства являются доработанными в соответстви

Спецслужбы выбрали "Мегафон" бору сотового оператора стандарта GSM, чья сеть будет использоваться для работы федеральной системы конфиденциальной сотовой связи. Базовым оператором стал "МегаФон". Второе место конкурсная комиссия ФАПСИ отдала "ВымпелКому". Впервые о планах создания системы конфиденциальной сотовой связи бывший глава ФАПСИ Владимир Матюхин заявил в марте 2003 г. на коллегии Минсвязи. По его словам

Президент упразднил ФАПСИ Указом президента Федеральное агентство правительственной связи и информации РФ (ФАПСИ) будет упразднено. Штат и функции ФАПСИ будут распределены между Федеральной слу

Президент упразднил ФАПСИ ющий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Новый орган возглавит бывший директор упраздненного Федерального агентства правительственной связи и информации Владимир Матюхин. Функции же ФАПС

"Аквариус Консалтинг" получил лицензии ФАПСИ Компания ”Аквариус Консалтинг” получила четыре лицензии Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) на деятельность в области защиты информации. Лицензии подтверждают право компании осуществлять деятельность по следующим видам работ: проектирование средств защиты информации (ЛФ/07 - 36

"Аквариус Консалтинг" получил лицензии ФАПСИ Компания ”Аквариус Консалтинг” получила четыре лицензии Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) на деятельность в области защиты информации. Лицензии подтверждают право компании осуществлять деятельность по следующим видам работ: проектирование средств защиты информации (ЛФ/07 - 36

Исходный код Windows станет гостайной РФ дерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ГУИР ФАПСИ) на сегодняшней пресс-конференции в Москве объявили о том, что по согласованию с ФАП

R-Style Softlab и "Инфотекс" вместе защищают информацию банков и их клиентов а встроена система криптографической защиты информации (СКЗИ), созданная на базе сертифицированного Федеральным агентством правительственной связи и информации криптоядра "Домен-К". Теперь кред

Электронная Россия: на защиту денег нет нерального директора Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ), в текущем 2002 г. на работы ФАПСИ по программе "Электронная Россия" было выдел

"КриптоПро CSP 2.0" сертифицирован ФАПСИ Компания "Крипто-Про" получила сертификаты ФАПСИ на средство криптографической защиты "КриптоПро CSP 2.0", реализованное в соответствии с интерфейсом Microsoft Cryptographic Service Provider. Работать с новым продуктом стало намного удо

Конференция в Сочи: ГТК, ФАПСИ и бизнес обменялись мнениями озы и решения в сфере защиты информации; результаты работы государственных органов (Гостехкомиссии, ФАПСИ и др.); усилия бизнеса, направленные на развитие рынка. Кратко остановимся на каждой из

ФАПСИ отчиталось о разработке межведомственной защищенной системы электронного документооборота органов государственной власти В последнее время организациями-лицензиатами совместно с ФАПСИ активно проводятся работы по защите конфиденциальной информации в различных структурах. Заметитель генерального директора ФАПСИ Виктор Пярин рассказал в пятницу, 29 марта, об этапа

Деятельность R-Style Softlab лицензирована ФАПСИ ий Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ), дающих право на распространение и техническое обслуживание шифровальных средств для з

ФАПСИ проверит веб-сайт Президента РФ на соответствие нормам безопасности сти, осуществление которой возложено на Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ). Как сообщают сотрудники AYAXI, локальная версия сайта, физически размещенная на серве

ФАПСИ готовится к внедрению электронного документооборота и ЭЦП Заместитель генерального директора Федерального Агентства Правительственной Связи и Информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) Виктор Пярин объявил перечень мероприятий, осуществляемых Агентством в рамках подготовки к внедрению электронного документооборота и инструмента электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщ

"Актив" получила лицензию ФАПСИ Компания "Актив" заявила о получении лицензии ФАПСИ на право осуществлять деятельность по техническому обслуживанию и распространению шифро

CompuTel получила лицензии ФАПСИ в области средств защиты информации в международных платежных системах Компания CompuTel получилa 2 лицензии ФАПСИ на распространение и обслуживание шифровальных средств. В соответствии с первой лицензи

"Бифит" получила лицензии ФАПСИ т" право поставлять банкам решение для интернет-банкинга - систему "iBank 2" - с сертифицированными ФАПСИ-средствами криптографической защиты информации. В настоящее время завершаются работы по

Средство криптографической защиты информации "Домен-К" получило сертификат ФАПСИ 26 июня компания Инфотекс объявила о получении сертификатов ФАПСИ на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) "Домен-К" пакета программ ViPNet. "Домен-К" может быть установлен на любые компьютеры (рабочие станции, сервера, маршрутизаторы) в л

Средство криптозащиты "КриптоПро CSP" получило сертификат ФАПСИ СФ/114-0411 ии "КриптоПро CSP", совместно разработанное ООО "Крипто-Про" и ГУП НТЦ "Атлас", получило сертификат ФАПСИ СФ/114-0411. СКЗИ "КриптоПро CSP" реализует российские криптографические алгоритмы и ра

"РусКрипто" обвиняет ФАПСИ в попытках монополизировать рынок средств шифрования 8 февраля, выступая на конференции "Информационные технологии на фондовом рынке XXI века", Президент ассоциации "РусКрипто" Алексей Волчков обвинил ФАПСИ в попытке монополизировать рынок криптографических средств. В России общий объем рынка средств защиты информации в 2000 году эксперт оценил в $1 млн., при общемировом объеме - 135 млн. до

"Конфидент" получил четыре новых лицензии ФАПСИ Компания "Конфидент"сообщила о получении четырех новых лицензий ФАПСИ. Полученные 13 октября документы дают право "Конфиденту" проектировать и производить ср

Компания ФОРС получила 4 лицензии ФАПСИ Компания ФОРС, специализирующаяся на автоматизации управления предпрятиями, получила четыре лицензии Федерального Агентства правительственной связи и информации. Эти лицензии дают компании ФОРС право проектировать и производить средства защиты информации, а также распространять и осуществлять

ФАПСИ выдало "Демосу" две лицензии Вчера компания "Демос объявила о получении двух лицензий ФАПСИ. Первая лицензия (э ЛФ/07-699) дает компании право на распространение, а также применение в информационных системах и телекоммуникационных комплексах криптографических и шифровальных сред

Демос получила лицензии ФАПСИ на распространение и техническое обслуживание шифровальных средств Компания Демос получила две лицензии ФАПСИ. Первая лицензия дает право распространять шифровальные средства, предназначенные для з