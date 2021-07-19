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ФСО РФ ГЦСС ФГУП Спецсвязь ФАПСИ РФ Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации

ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации


19.07.2021 Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы

вый глава ФАПСИ На 81 году жизни скончался генерал армии Александр Старовойтов, бывший первый глава Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). Премьер-министр Михаил М
18.10.2010 Экс-главе ФАПСИ Александру Старовойтову исполнилось 70 лет

ением его в 1991 г. на должность генерального директора созданного указом президента Бориса Ельцина Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). С 1991 по 1998 гг. Старо
03.12.2003 ФАПСИ дал гендиректора для "РТКомм.РУ"

2 декабря совет директоров ОАО "РТКомм.РУ" назначил генеральным директором компании Владимира Хрупова, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора ФАПСИ. Как сообщили в пресс-службе компании, совет директоров также принял решение о прекращении полномочий гендиректора Андрея Шляпникова в связи с его назначением заместителем генерального ди
10.07.2003 "Информзащита" пополнила портфель сертификатов ФАПСИ

Компания "Информзащита" получила сертификаты ФАПСИ №№ СФ/022-0646 и СФ/022-0645 на два модернизированных продукта: средство криптографической защиты информации (СКЗИ) М-506А и СКЗИ М-507А. Оба средства являются доработанными в соответстви
27.06.2003 Спецслужбы выбрали "Мегафон"

бору сотового оператора стандарта GSM, чья сеть будет использоваться для работы федеральной системы конфиденциальной сотовой связи. Базовым оператором стал "МегаФон". Второе место конкурсная комиссия ФАПСИ отдала "ВымпелКому". Впервые о планах создания системы конфиденциальной сотовой связи бывший глава ФАПСИ Владимир Матюхин заявил в марте 2003 г. на коллегии Минсвязи. По его словам
11.03.2003 Президент упразднил ФАПСИ

Указом президента Федеральное агентство правительственной связи и информации РФ (ФАПСИ) будет упразднено. Штат и функции ФАПСИ будут распределены между Федеральной слу
11.03.2003 Президент упразднил ФАПСИ

ющий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Новый орган возглавит бывший директор упраздненного Федерального агентства правительственной связи и информации Владимир Матюхин. Функции же ФАПС
05.03.2003 "Аквариус Консалтинг" получил лицензии ФАПСИ

Компания ”Аквариус Консалтинг” получила четыре лицензии Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) на деятельность в области защиты информации. Лицензии подтверждают право компании осуществлять деятельность по следующим видам работ: проектирование средств защиты информации (ЛФ/07 - 36
05.03.2003 "Аквариус Консалтинг" получил лицензии ФАПСИ

Компания ”Аквариус Консалтинг” получила четыре лицензии Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) на деятельность в области защиты информации. Лицензии подтверждают право компании осуществлять деятельность по следующим видам работ: проектирование средств защиты информации (ЛФ/07 - 36
20.01.2003 Исходный код Windows станет гостайной РФ

дерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ГУИР ФАПСИ) на сегодняшней пресс-конференции в Москве объявили о том, что по согласованию с ФАП
14.01.2003 R-Style Softlab и "Инфотекс" вместе защищают информацию банков и их клиентов

одход позволяет банку использовать дифференцированный подход при обслуживании разных категорий своих клиентов. Весьма важным фактором является наличие у криптографического ядра "Домен-К" сертификатов ФАПСИ (N СФ/114-0470, СФ/124-0471 от 01.06.2001). Применение кредитными учреждениями сертифицированных СКЗИ позволит им не только получать маркетинговое преимущество при работе с клиентами, но

23.12.2002 Электронная Россия: на защиту денег нет

нерального директора Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ), в текущем 2002 г. на работы ФАПСИ по программе "Электронная Россия" было выдел
21.11.2002 "КриптоПро CSP 2.0" сертифицирован ФАПСИ

Компания "Крипто-Про" получила сертификаты ФАПСИ на средство криптографической защиты "КриптоПро CSP 2.0", реализованное в соответствии с интерфейсом Microsoft Cryptographic Service Provider. Работать с новым продуктом стало намного удо
03.10.2002 Конференция в Сочи: ГТК, ФАПСИ и бизнес обменялись мнениями

озы и решения в сфере защиты информации; результаты работы государственных органов (Гостехкомиссии, ФАПСИ и др.); усилия бизнеса, направленные на развитие рынка. Кратко остановимся на каждой из
03.06.2002 24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России

опасности РФ; Каландин А.П., советник Председателя Гостехкомиссии России; Представитель руководства ФАПСИ. Участвуют руководители администраций, профильных департаментов, ЦНТИ, союзов и ассоциа
30.05.2002 24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России

опасности РФ; Каландин А.П., советник Председателя Гостехкомиссии России; Представитель руководства ФАПСИ. Участвуют руководители администраций, профильных департаментов, ЦНТИ, союзов и ассоциа
01.04.2002 ФАПСИ отчиталось о разработке межведомственной защищенной системы электронного документооборота органов государственной власти

В последнее время организациями-лицензиатами совместно с ФАПСИ активно проводятся работы по защите конфиденциальной информации в различных структурах. Заметитель генерального директора ФАПСИ Виктор Пярин рассказал в пятницу, 29 марта, об этапа
12.03.2002 Деятельность R-Style Softlab лицензирована ФАПСИ

Компания R-Style Softlab объявила о получении двух лицензий Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ), дающих право на распространение и техническое обслуживание шифровальных средств для защиты информации, не составляющей государственную тайну. Первая из них (N ЛФ/07-2420) санкционирует

07.03.2002 ФАПСИ проверит веб-сайт Президента РФ на соответствие нормам безопасности

сти, осуществление которой возложено на Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ). Как сообщают сотрудники AYAXI, локальная версия сайта, физически размещенная на серве
21.01.2002 ФАПСИ готовится к внедрению электронного документооборота и ЭЦП

Заместитель генерального директора Федерального Агентства Правительственной Связи и Информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) Виктор Пярин объявил перечень мероприятий, осуществляемых Агентством в рамках подготовки к внедрению электронного документооборота и инструмента электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщ
25.12.2001 "Актив" получила лицензию ФАПСИ

Компания "Актив" заявила о получении лицензии ФАПСИ на право осуществлять деятельность по техническому обслуживанию и распространению шифровальных средств (регистрационные номера лицензий ЛФ/07-2224 и ЛФ/07-2225). Согласно этим лицензиям к
01.11.2001 CompuTel получила лицензии ФАПСИ в области средств защиты информации в международных платежных системах

Компания CompuTel получилa 2 лицензии ФАПСИ на распространение и обслуживание шифровальных средств. В соответствии с первой лицензией компании CompuTel предоставляется право осуществлять: 1. Продажу, передачу шифровальных средств,

18.09.2001 "Бифит" получила лицензии ФАПСИ

т" право поставлять банкам решение для интернет-банкинга - систему "iBank 2" - с сертифицированными ФАПСИ-средствами криптографической защиты информации. В настоящее время завершаются работы по
27.06.2001 Средство криптографической защиты информации "Домен-К" получило сертификат ФАПСИ

26 июня компания Инфотекс объявила о получении сертификатов ФАПСИ на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) "Домен-К" пакета программ ViPNet. "Домен-К" может быть установлен на любые компьютеры (рабочие станции, сервера, маршрутизаторы) в л
09.02.2001 "РусКрипто" обвиняет ФАПСИ в попытках монополизировать рынок средств шифрования

8 февраля, выступая на конференции "Информационные технологии на фондовом рынке XXI века", Президент ассоциации "РусКрипто" Алексей Волчков обвинил ФАПСИ в попытке монополизировать рынок криптографических средств. В России общий объем рынка средств защиты информации в 2000 году эксперт оценил в $1 млн., при общемировом объеме - 135 млн. до
20.10.2000 "Конфидент" получил четыре новых лицензии ФАПСИ

Компания "Конфидент"сообщила о получении четырех новых лицензий ФАПСИ. Полученные 13 октября документы дают право "Конфиденту" проектировать и производить средства защиты информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций с использованием шифроваль
07.04.2000 Компания ФОРС получила 4 лицензии ФАПСИ

Компания ФОРС, специализирующаяся на автоматизации управления предпрятиями, получила четыре лицензии Федерального Агентства правительственной связи и информации. Эти лицензии дают компании ФОРС право проектировать и производить средства защиты информации, а также распространять и осуществлять

15.07.1999 ФАПСИ выдало "Демосу" две лицензии

Вчера компания "Демос объявила о получении двух лицензий ФАПСИ. Первая лицензия (э ЛФ/07-699) дает компании право на распространение, а также применение в информационных системах и телекоммуникационных комплексах криптографических и шифровальных сред
14.07.1999 Демос получила лицензии ФАПСИ на распространение и техническое обслуживание шифровальных средств

Компания Демос получила две лицензии ФАПСИ. Первая лицензия дает право распространять шифровальные средства, предназначенные для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Наличие данной лицензи
17.03.1999 АйТи получила лицензии на распространение и техническое обслуживание сертифицированных ФАПСИ средств криптозащиты

РФ. Они предоставляют "АйТи" право на распространение и техническое обслуживание сертифицированных ФАПСИ шифровальных средств, предназначенных для криптографической защиты информации, не содер

Публикаций - 244, упоминаний - 280

ФСО РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23925 40
КриптоПРО - Крипто-ПРО 360 33
Информзащита 692 19
Элвис-Плюс - Элвис+ 152 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1947 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10470 10
IBM - International Business Machines Corp 9290 10
Oracle Corporation 6444 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8263 7
HP - Hewlett-Packard 3624 7
SAP SE 5031 7
Cisco Systems 4963 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4399 7
Ростелеком - Связьинвест 1704 7
Анкад - Ancud 47 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6519 7
Oracle - Sun Microsystems 2209 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 543 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 400 6
Открытые технологии 692 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 610 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 254 6
Демос 60 6
Check Point Software Technologies 723 6
HP Inc. 5601 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 692 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 808 6
Бифит - Bifit 83 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 660 5
Aladdin Software Security R.D. 116 5
Signal-COM - Сигнал-КОМ 45 5
Relcom Data - Релком Дата 48 5
Intel Corporation 11817 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10185 5
Восход ФГБУ НИИ 610 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 4
ФОРС - Центр разработки 583 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 732 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 992 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7436 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6252 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 438 8
Газпром ПАО 1199 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1334 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 482 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 100 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 289 4
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 4
Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 4
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 73 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 606 4
Татнефть 215 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6768 3
Мосэнерго ПАО 125 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 100 3
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 3
ЮКОС НК 150 3
ГПБ - Газпромбанк 989 3
РЖД - Российские железные дороги 1715 3
Пробизнесбанк АКБ 134 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 355 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 372 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 67 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 406 2
Рапида НКО - платежные система 144 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 40 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 307 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 197 2
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 2
Русагро Группа Компаний 227 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2551 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 740 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 396 2
eBay Inc 1605 2
Альфа-Банк 1650 2
Visa International 1899 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 356 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4793 75
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2853 55
Президент Российской Федерации 3954 53
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3180 48
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3128 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9944 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3995 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5449 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 20
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 334 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2902 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2516 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4724 18
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 246 15
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1723 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 81 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2581 10
Правительство Москвы 2137 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 9
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 109 9
Федеральное казначейство России 1633 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2471 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1000 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 7
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 23 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 854 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1290 6
Конституционный суд РФ 105 5
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 145 5
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 355 5
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 72 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 4
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 24 4
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 296 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 392 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 167 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6166 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2623 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 2
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
ЛДПР 100 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 608 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
Международная академия связи - МАС 37 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 257 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 193 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56830 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42323 69
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3197 51
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11476 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21630 39
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3706 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14093 34
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2946 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27350 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18745 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9686 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15406 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26963 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10483 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23002 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8781 18
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 322 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22997 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11380 17
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1749 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17918 16
Электронный документ - Electronic document 1334 15
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12007 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9793 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10536 13
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3411 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3815 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5539 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8124 11
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7099 10
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 811 10
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6682 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6728 9
Microsoft Windows 2000 12930 45
Microsoft Windows 14859 24
КриптоПро CSP СКЗИ 180 18
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4844 17
Linux OS 8760 13
Age of Kings 3460 13
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 979 8
Microsoft Windows XP 2399 7
Microsoft Windows Server 2003 568 6
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 132 6
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 6
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Microsoft GSP - Government Security Program 13 5
Microsoft Outlook 1323 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 4
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InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 265 4
Oracle Java - язык программирования 2838 4
Microsoft SQL Server 1512 4
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 4
КриптоПро TLS 5 4
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Apple iPhone 6 6353 4
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 4
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 112 3
InfoTeCS - Домен-К - Домен-КС2 СКЗИ 7 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 3
NVision Барьер 571 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 821 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1465 3
PressPlay 47 3
Microsoft SharePoint Server 694 3
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Aladdin Knowledge Systems 44 3
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Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 40 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 2
Путин Владимир 2863 22
Рейман Леонид 1034 17
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Беззубцев Олег 7 6
Казак Максим 161 5
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Якушев Михаил 50 4
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Греф Герман 376 3
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ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 70 1
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Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 22 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 180 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 630 1
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 95 1
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