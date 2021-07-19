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ФСО РФ ГЦСС ФГУП Спецсвязь ФАПСИ РФ Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации

ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации

СОБЫТИЯ


19.07.2021 Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы

вый глава ФАПСИ На 81 году жизни скончался генерал армии Александр Старовойтов, бывший первый глава Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). Премьер-министр Михаил М
18.10.2010 Экс-главе ФАПСИ Александру Старовойтову исполнилось 70 лет

ением его в 1991 г. на должность генерального директора созданного указом президента Бориса Ельцина Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). С 1991 по 1998 гг. Старо
03.12.2003 ФАПСИ дал гендиректора для "РТКомм.РУ"

2 декабря совет директоров ОАО "РТКомм.РУ" назначил генеральным директором компании Владимира Хрупова, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора ФАПСИ. Как сообщили в пресс-службе компании, совет директоров также принял решение о прекращении полномочий гендиректора Андрея Шляпникова в связи с его назначением заместителем генерального ди
10.07.2003 "Информзащита" пополнила портфель сертификатов ФАПСИ

Компания "Информзащита" получила сертификаты ФАПСИ №№ СФ/022-0646 и СФ/022-0645 на два модернизированных продукта: средство криптографической защиты информации (СКЗИ) М-506А и СКЗИ М-507А. Оба средства являются доработанными в соответстви
27.06.2003 Спецслужбы выбрали "Мегафон"

бору сотового оператора стандарта GSM, чья сеть будет использоваться для работы федеральной системы конфиденциальной сотовой связи. Базовым оператором стал "МегаФон". Второе место конкурсная комиссия ФАПСИ отдала "ВымпелКому". Впервые о планах создания системы конфиденциальной сотовой связи бывший глава ФАПСИ Владимир Матюхин заявил в марте 2003 г. на коллегии Минсвязи. По его словам
11.03.2003 Президент упразднил ФАПСИ

Указом президента Федеральное агентство правительственной связи и информации РФ (ФАПСИ) будет упразднено. Штат и функции ФАПСИ будут распределены между Федеральной слу
11.03.2003 Президент упразднил ФАПСИ

ющий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Новый орган возглавит бывший директор упраздненного Федерального агентства правительственной связи и информации Владимир Матюхин. Функции же ФАПС
05.03.2003 "Аквариус Консалтинг" получил лицензии ФАПСИ

Компания ”Аквариус Консалтинг” получила четыре лицензии Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) на деятельность в области защиты информации. Лицензии подтверждают право компании осуществлять деятельность по следующим видам работ: проектирование средств защиты информации (ЛФ/07 - 36
05.03.2003 "Аквариус Консалтинг" получил лицензии ФАПСИ

Компания ”Аквариус Консалтинг” получила четыре лицензии Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) на деятельность в области защиты информации. Лицензии подтверждают право компании осуществлять деятельность по следующим видам работ: проектирование средств защиты информации (ЛФ/07 - 36
20.01.2003 Исходный код Windows станет гостайной РФ

дерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ГУИР ФАПСИ) на сегодняшней пресс-конференции в Москве объявили о том, что по согласованию с ФАП
14.01.2003 R-Style Softlab и "Инфотекс" вместе защищают информацию банков и их клиентов

а встроена система криптографической защиты информации (СКЗИ), созданная на базе сертифицированного Федеральным агентством правительственной связи и информации криптоядра "Домен-К". Теперь кред
23.12.2002 Электронная Россия: на защиту денег нет

нерального директора Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ), в текущем 2002 г. на работы ФАПСИ по программе "Электронная Россия" было выдел
21.11.2002 "КриптоПро CSP 2.0" сертифицирован ФАПСИ

Компания "Крипто-Про" получила сертификаты ФАПСИ на средство криптографической защиты "КриптоПро CSP 2.0", реализованное в соответствии с интерфейсом Microsoft Cryptographic Service Provider. Работать с новым продуктом стало намного удо
03.10.2002 Конференция в Сочи: ГТК, ФАПСИ и бизнес обменялись мнениями

озы и решения в сфере защиты информации; результаты работы государственных органов (Гостехкомиссии, ФАПСИ и др.); усилия бизнеса, направленные на развитие рынка. Кратко остановимся на каждой из
01.04.2002 ФАПСИ отчиталось о разработке межведомственной защищенной системы электронного документооборота органов государственной власти

В последнее время организациями-лицензиатами совместно с ФАПСИ активно проводятся работы по защите конфиденциальной информации в различных структурах. Заметитель генерального директора ФАПСИ Виктор Пярин рассказал в пятницу, 29 марта, об этапа
12.03.2002 Деятельность R-Style Softlab лицензирована ФАПСИ

ий Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ), дающих право на распространение и техническое обслуживание шифровальных средств для з
07.03.2002 ФАПСИ проверит веб-сайт Президента РФ на соответствие нормам безопасности

сти, осуществление которой возложено на Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ). Как сообщают сотрудники AYAXI, локальная версия сайта, физически размещенная на серве
21.01.2002 ФАПСИ готовится к внедрению электронного документооборота и ЭЦП

Заместитель генерального директора Федерального Агентства Правительственной Связи и Информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) Виктор Пярин объявил перечень мероприятий, осуществляемых Агентством в рамках подготовки к внедрению электронного документооборота и инструмента электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщ
25.12.2001 "Актив" получила лицензию ФАПСИ

Компания "Актив" заявила о получении лицензии ФАПСИ на право осуществлять деятельность по техническому обслуживанию и распространению шифро
01.11.2001 CompuTel получила лицензии ФАПСИ в области средств защиты информации в международных платежных системах

Компания CompuTel получилa 2 лицензии ФАПСИ на распространение и обслуживание шифровальных средств. В соответствии с первой лицензи
18.09.2001 "Бифит" получила лицензии ФАПСИ

т" право поставлять банкам решение для интернет-банкинга - систему "iBank 2" - с сертифицированными ФАПСИ-средствами криптографической защиты информации. В настоящее время завершаются работы по
27.06.2001 Средство криптографической защиты информации "Домен-К" получило сертификат ФАПСИ

26 июня компания Инфотекс объявила о получении сертификатов ФАПСИ на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) "Домен-К" пакета программ ViPNet. "Домен-К" может быть установлен на любые компьютеры (рабочие станции, сервера, маршрутизаторы) в л
19.03.2001 Средство криптозащиты "КриптоПро CSP" получило сертификат ФАПСИ СФ/114-0411

ии "КриптоПро CSP", совместно разработанное ООО "Крипто-Про" и ГУП НТЦ "Атлас", получило сертификат ФАПСИ СФ/114-0411. СКЗИ "КриптоПро CSP" реализует российские криптографические алгоритмы и ра
09.02.2001 "РусКрипто" обвиняет ФАПСИ в попытках монополизировать рынок средств шифрования

8 февраля, выступая на конференции "Информационные технологии на фондовом рынке XXI века", Президент ассоциации "РусКрипто" Алексей Волчков обвинил ФАПСИ в попытке монополизировать рынок криптографических средств. В России общий объем рынка средств защиты информации в 2000 году эксперт оценил в $1 млн., при общемировом объеме - 135 млн. до
20.10.2000 "Конфидент" получил четыре новых лицензии ФАПСИ

Компания "Конфидент"сообщила о получении четырех новых лицензий ФАПСИ. Полученные 13 октября документы дают право "Конфиденту" проектировать и производить ср
07.04.2000 Компания ФОРС получила 4 лицензии ФАПСИ

Компания ФОРС, специализирующаяся на автоматизации управления предпрятиями, получила четыре лицензии Федерального Агентства правительственной связи и информации. Эти лицензии дают компании ФОРС право проектировать и производить средства защиты информации, а также распространять и осуществлять

15.07.1999 ФАПСИ выдало "Демосу" две лицензии

Вчера компания "Демос объявила о получении двух лицензий ФАПСИ. Первая лицензия (э ЛФ/07-699) дает компании право на распространение, а также применение в информационных системах и телекоммуникационных комплексах криптографических и шифровальных сред
14.07.1999 Демос получила лицензии ФАПСИ на распространение и техническое обслуживание шифровальных средств

Компания Демос получила две лицензии ФАПСИ. Первая лицензия дает право распространять шифровальные средства, предназначенные для з
17.03.1999 АйТи получила лицензии на распространение и техническое обслуживание сертифицированных ФАПСИ средств криптозащиты

РФ. Они предоставляют "АйТи" право на распространение и техническое обслуживание сертифицированных ФАПСИ шифровальных средств, предназначенных для криптографической защиты информации, не содер

Публикаций - 264, упоминаний - 337

ФСО РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 42
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 36
Информзащита 941 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 14
Ростелеком 10948 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Oracle Corporation 7074 10
Анкад - Ancud 50 8
Aladdin Software Security R.D. 118 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
Cisco Systems 5372 7
Intel Corporation 12811 7
Check Point Software Technologies 829 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Бифит - Bifit 91 6
Открытые технологии 732 6
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 6
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 6
Демос - Демос Датаком 60 6
Baltimore Technologies 38 6
SAP SE 5601 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
HP Inc. 5883 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
ФОРС - Центр разработки 703 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
МегаФон 10742 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
Газпром ПАО 1493 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 4
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 4
Руссобанк 7 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Visa International 1993 4
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 4
Пробизнесбанк АКБ 135 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Татнефть 243 3
Мосэнерго ПАО 132 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Резонанс НПП 407 2
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 2
Международная Расчетная Палата - МРП - Межбанковская Электронная Расчетная Палата 6 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 2
Мосбизнесцентр 2 2
eBay Inc 1640 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 68
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 57
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 55
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 18
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 17
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 11
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 8
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 6
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 5
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 5
Конституционный суд РФ 112 5
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Совет Министров Республики Беларусь - Минфин РБ - Министерство финансов республики Беларусь - ИВЦ Министерства финансов Белоруссии - Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Белоруссии 8 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 4
СОИ - Союз операторов интернета 31 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
ЛДПР 116 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Международная академия информатизации 14 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 75
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 62
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 58
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 52
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 45
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 33
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 26
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 16
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 16
Электронный документ - Electronic document 1579 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 12
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 146 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 11
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
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Microsoft Windows 2000 8678 29
Microsoft Windows 16882 26
КриптоПро CSP СКЗИ 255 22
Linux OS 11533 15
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 9
Microsoft Windows XP 2431 8
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 8
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Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 6
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Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 5
Microsoft GSP - Microsoft Government Security Program 13 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Microsoft Outlook 1506 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
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Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 51 4
Бифит - iBank 59 4
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 4
КриптоПро TLS 5 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - ВЕРБА-W - ВЕРБА-OW - СКЗИ 11 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 4
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 4
Aladdin Secret Disk 91 3
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 3
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 3
UMG - Universal Music Group - PressPlay - MusicNet 66 3
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 3
Информзащита - Spacebit - X-Control 11 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Microsoft Windows NT 890 3
Путин Владимир 3454 23
Рейман Леонид 1065 18
Матюхин Владимир 61 7
Беззубцев Олег 7 6
Солдатов Алексей 104 6
Казак Максим 162 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Шалманов Сергей 202 4
Коротков Андрей 87 4
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 3
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Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
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НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского 1 1
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
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РусКрипто 26 4
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Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
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Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Венчурная ярмарка 25 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
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