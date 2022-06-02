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Aladdin Knowledge Systems ALDN
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 46, упоминаний - 66
Aladdin Knowledge Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Груздев Сергей 48 3
|Зенкин Денис 263 2
|Ксенин Алекс 311 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Ференец Вадим 29 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Власова Анна 22 1
|Гребенюк Алексей 11 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Курникова Анна 27 1
|Крячков Антон 20 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Разумов Илья 13 1
|Иванов Всеволод 7 1
|Лепихин Владимир 2 1
|Иванищак Сергей 2 1
|Цибин Валерий 1 1
|Худорожков Роман 1 1
|Кравцов Дмитирий 1 1
|Демченко Константин 1 1
|Nixon Richard - Никсон Ричард 6 1
|Берлизов Владимир 2 1
|Гермогенов Александр 4 1
|Бегишев Алексей 1 1
|Минаков Антон 1 1
|Margalit Yanki - Маргалит Янки 1 1
|Elzam Ofer - Эльзам Офер 2 1
|Agam Leedor - Агам Лидор 1 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Макаров Валентин 251 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Сульгин Сергей 47 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Санин Александр 54 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Романов Михаил 34 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Бычек Владимир 11 1
|Информзащита Учебный центр 38 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
|НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.