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Aladdin Knowledge Systems ALDN

Aladdin Knowledge Systems - ALDN

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
26.02.2015 ФТС поставила российскую систему управления токенами вместо американской 2
20.04.2010 Aladdin за 15 лет работы на российском рынке ИБ поставила свыше 1,2 млн eToken 1
30.01.2009 Aladdin и SafeNet договорились о слиянии 2
05.12.2008 Россия: на рынке ИБ крупнейшее слияние 2
06.02.2008 BCC внедрил комплекс единой авторизации в аппарате губернатора ЯНАО 2
21.12.2007 ComputerLinks будет продвигать eSafe от Aladdin в Северной Америке 1
21.12.2007 Aladdin: HASP готов к работе с Leopard 1
05.09.2007 Крупнейший онлайн-аукцион под прицелом хакеров: атака на eBay 1
31.08.2007 Aladdin представила новый eSafe: проверка SSL-трафика 1
25.06.2007 Aladdin выкупит часть своих акций на бирже 1
28.04.2007 Aladdin внедряет Microsoft Dynamics CRM 1
23.04.2007 eSafe от Aladdin отправится в Индию 2
05.04.2007 eToken защитит дилеров NISSAN 1
03.04.2007 Renault выбрала eToken от Aladdin 1
26.03.2007 Таиландский провайдер установил веб-фильтр 1
08.02.2007 Уровень веб-угроз вырос в 14 раз 1
08.02.2007 Aladdin: число атак в Сети за 2006 г. возросло на 1300% 1
01.12.2006 HASP уже готов к работе с Windows Vista 1
13.09.2006 Infosecurity Russia 2006: от продуктов к услугам и сервисам 1
02.06.2006 Основы безопасного хранения информации в ноутбуке 1
16.09.2005 Infosecurity Russia - 2005: второй блин почти не комом 1
10.11.2004 eToken интегрировали в Unified Authentication 1
26.04.2004 Athena анонсировала новое устройство чтения смарт-карт 1
01.10.2003 Aladdin представил систему защиты документов DocSeal 2
29.09.2003 Aladdin и "Физтех-софт" стали партнерами 1
03.12.2002 "Аладдин" представляет новое поколение считывателей смарт-карт 1
20.06.2002 Aladdin и "ИнтерТраст" выпустили новый продукт на базе электронного ключа eToken 1
06.06.2002 Aladdin Software провела конференцию по решению eToken Network Logon 1
23.05.2002 "Аладдин" получила статус Сертифицированного партнера Microsoft 1
18.04.2002 "Лаборатория Касперского" интегрирует AVP в решения Aladdin Knowledge Systems 1
27.03.2002 Aladdin Software Security R.D. ввела новый департамент для работы с корпоративными пользователями 2
06.03.2002 USB-ключ eToken от Aladdin получил сертификацию OPSEC 2
26.12.2001 CPM и Aladdin представили новое решение по защите информации с помощью электронного ключа eTOKEN 2
07.12.2001 Aladdin расширила партнерскую сеть 3
09.10.2001 USB-брелок eToken Pro теперь совместим с PGP версии 7.1. 2
16.08.2001 "Кварта Технологии" объявила о подписании дилерского соглашения с "Аладдин Р.Д" 2
02.08.2001 Начались продажи решения eTOKEN для защиты сетей на базе Windows 2000 1
13.07.2001 Электронные ключи HASP4 Time - теперь и для USB 2

Публикаций - 46, упоминаний - 66

Aladdin Knowledge Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin Software Security R.D. 118 25
Microsoft Corporation 25775 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Информзащита 941 8
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Oracle Corporation 7074 5
9594 4
Thales - Gemalto - SafeNet 140 4
CA Technologies - Computer Associates 392 4
Анкад - Ancud 50 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 4
Quark 23 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
Corel Corporation 341 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 3
Lattice Semiconductor 27 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 2
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Intel Corporation 12811 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 2
Adobe Systems 1597 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Trend Micro 651 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Promt - Промт 323 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 2
ДиалогНаука 271 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
WatchGuard Technologies 76 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Renault Groupe 166 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Резонанс НПП 407 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Альфа-Банк 1979 1
Visa International 1993 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Vector Capital 15 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
CIITE - Consortium for Indian Information Technology Education - Консорциум по вопросам образования в области информационных технологий в Индии 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 8
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
Infosecurity - выставка 63 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
LinuxWorld 52 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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