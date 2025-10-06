Разделы

Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor

УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 Любой пользователь может получить доступ к данным армии США. В системе боевой связи от Palantir и Anduril найдены «дыры» 1
27.10.2020 Сделка года. AMD купила самого крупного в мире производителя программируемых чипов 1
09.10.2020 AMD покупает крупнейшего в мире производителя программируемых чипов 1
21.01.2019 Создана компактная и дешевая оперативная память нового типа 3
25.09.2017 Разработчик GPU для iPhone, брошенный Apple, продается по частям за $740 млн 2
06.02.2013 Разработан более производительный аналог чипов ARM Cortex 1
25.12.2009 Altium анонсировала новые корпусы для макетной платы NanoBoard 3000 1
09.10.2009 Altium выпустила новую макетную плату NanoBoard для разработчиков электроники 1
26.06.2009 Разработан метод гомоморфного шифрования 1
20.11.2007 Предложен новый способ генерации аттосекундных импульсов 1
18.06.2003 Бумаги интернет-компаний обогнали всех 1
16.06.2003 TSMC станет первой азиатской участницей индекса производителей чипов в Филадельфии 1
16.12.2002 Энергосистема Великобритании продаст cвое телекоммуникационное подразделение 1
11.01.2002 Британская 186k полностью завершила создание национальной магистральной сети cвязи 1
11.12.2001 Agere продала подразделение по производству микросхем компании Lattice Semiconductor 2
17.09.2001 Lattice обеспечит Hutchison 3G услугами телефонной связи на больших расстояниях 1
16.08.2001 "Кварта Технологии" объявила о подписании дилерского соглашения с "Аладдин Р.Д" 1
09.06.2001 NASDAQ: Juniper Networks шокировала рынок 1
09.06.2001 NASDAQ: Juniper Networks шокировала рынок 1
17.04.2001 NASDAQ снизился из-за пессимизма аналитиков 2
17.04.2001 NASDAQ снизился из-за пессимизма аналитиков 2
26.02.2001 CPS начала продажи OEM-версии продукта компании Aladdin Software Security 1
23.02.2001 CPS начала продажи OEM-версии Secret Disk компании Aladdin 1
02.11.2000 Акции Altera упали на 20% после опубликования прогноза уровня продаж 1
12.07.2000 Lattice Semiconductor подала заявку на продажу 4 млн. акций 2
23.04.1999 Lattice Semiconductor покупает подразделение AMD за $500 млн 2

Публикаций - 26, упоминаний - 34

Lattice Semiconductor и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12471 8
AMD Xilinx 95 7
AMD - Advanced Micro Devices 4428 5
Silver Lake Partners - Altera 100 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1000 4
Cisco Systems 5201 4
IBM - International Business Machines Corp 9532 4
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 4
HPE - Juniper Networks 439 4
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 467 4
Apple Inc 12498 3
Microsoft Corporation 25134 3
8802 3
Информзащита 835 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 3
CA Technologies - Computer Associates 387 3
Анкад - Ancud 49 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 734 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 290 3
Quark 23 3
Aladdin Software Security R.D. 117 3
Huawei 4161 2
Nvidia Corp 3683 2
JDSU - JDS Uniphase 218 2
Rambus 246 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
Dell Technologies - Dell Computer 2156 2
Oracle Corporation 6839 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 563 2
Yahoo! 3706 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 2
Steel Connect - CMGI 140 2
HP 3Com 680 2
PMC-Sierra 81 2
Renesas Electronics - Altium 38 2
TI - Texas Instruments Incorporated 824 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 314 2
Ciena 207 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2755 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1963 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 479 3
eBay Inc 1629 2
Expedia Group 135 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 584 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
Merrill Lynch 453 1
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia Stock Exchange - Филадельфийская фондовая биржа 4 1
Tallwood Venture Capital 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5127 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1036 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4731 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4730 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1602 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 1
OpenCores 4 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8268 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21604 5
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 117 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4439 4
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 57 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11778 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16897 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31489 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5380 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2347 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 185 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2795 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26779 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6586 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2187 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12780 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1535 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11362 2
DDR - Double data rate 2861 1
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 74 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 379 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6543 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 910 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25290 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8058 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6876 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14866 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14497 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3070 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12788 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4352 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25323 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22604 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2317 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 890 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9565 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6637 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4065 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 3
Aladdin Secret Disk 88 3
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 3
Linux OS 10700 2
Renesas Electronics - Altium Designer 36 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 505 1
Apple iPad 3907 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7281 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Apple iPhone 8 185 1
Google Android 14536 1
Renesas Electronics - Altium NanoBoard 1 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 1
C/C++ - Язык программирования 824 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 54 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1159 1
Apple iPhone 6 4861 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Corel Micrografx 11 1
Imagination Technologies - PowerVR 43 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield AdminStudio 20 1
IBM Eclipse IDE 11 1
Edelstone Mark - Эдельстоун Марк 2 2
Lisa Su - Лиза Су 54 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 212 1
Peng Victor - Пэн Виктор 1 1
Green Peter - Грин Питер 16 1
Martin Nick - Мартин Ник 2 1
Singhai Manish - Сингхаи Маниш 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53161 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13512 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17925 3
США - Калифорния 4766 3
Россия - РФ - Российская федерация 154166 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 408 2
Европа 24551 2
Китай - Тайвань 4105 2
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
Великобритания - Лондон 2402 1
Китай - Пекин - Beijing 1033 1
Великобритания - Бирмингем 98 1
США - Западная Виргиния 43 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1770 1
Индия - Bharat 5630 1
Азия - Азиатский регион 5699 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50517 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 6
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6450 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4642 3
ISDEX интернет-индекс 250 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1530 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1605 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8852 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3719 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6761 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1638 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3161 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5805 2
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7736 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19972 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31310 1
Энергетика - Energy - Energetically 5426 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2317 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 5
CNET Networks - CNET News 1643 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
NYT - The New York Times 1082 1
DRAMeXchange 41 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
The Guardian - Британская газета 380 1
FT - Financial Times 1244 1
The Times 73 1
Phys.org 972 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Taipei Times 31 1
Internet Stock Report 994 5
S&P 500 561 5
Juniper Research 548 4
Grand View Research 20 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
Needham & Company 36 2
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

