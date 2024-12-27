Grand View Research
Grand View Research и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Lisa Su - Лиза Су 51 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Нащекин Алексей 116 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Воронин Станислав 7 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Кондратов Андрей 3 1
|Некрасова Татьяна 4 1
|Нигметзянов Марсель 14 1
|Kennedy Philip - Кеннеди Филипп 1 1
|Минниханов Рифкат 11 1
|Еременко Алексей 8 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Перекрест Андрей 10 1
|Калихов Артем 13 1
|Соколова Ольга 25 1
|Кичко Дмитрий 64 1
|Хала Илья 43 1
|Авдеев Михаил 1 1
|Хомяков Сергей 45 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Галушкин Олег 182 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
|Печенин Алексей 18 1
|Шубин Иван 7 1
|Peng Victor - Пэн Виктор 1 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 2
|NYT - The New York Times 1054 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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