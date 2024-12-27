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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Grand View Research



27.12.2024 Больше половины специалистов по кибербезопасности называют отсутствие карьерного роста основной причиной для увольнения 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
10.03.2022 5 трендов на рынке RPA от Market.CNews 1
29.12.2021 Как цифровизация меняет здравоохранение: телемедицина, ИИ, VR и другие тренды 1
24.12.2021 Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн 1
30.11.2021 ГК «Эдит про»: рынок CRM в России вырастет на 20% в 2021 году 1
CNews: ИТ-тренды 2021 1
09.07.2021 Интернет вещей пришел в аккумуляторы: что от этого получит бизнес 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
27.10.2020 Сделка года. AMD купила самого крупного в мире производителя программируемых чипов 1
09.10.2020 AMD покупает крупнейшего в мире производителя программируемых чипов 1
21.09.2020 В промышленности наступает эпоха периферийных вычислений 1
01.09.2020 Технологии хранения данных: что дальше? 1
23.07.2020 Как технологии позволяют «обнулить» HR-отдел 1
26.05.2020 Рынок аналитики растет и становится все более разнообразным 1
12.05.2020 «НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог 1
31.07.2019 Facebook разрабатывает прибор для «чтения мыслей» 1
10.09.2018 Соразработчики «Эльбрусов» выпустят в свободную продажу устройство для управления компьютером силой мысли 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Grand View Research и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 3
Alibaba Group 422 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Huawei 3933 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
KPMG 256 2
AMD Xilinx 95 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
Nvidia Corp 3487 2
Altera 95 2
Lattice Semiconductor 25 2
Крок - Croc 1777 2
Ростелеком 9701 2
Accenture plc 682 2
Yandex - Яндекс 7340 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
SAP SE 5277 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Oracle Corporation 6688 1
HTC Corporation 1499 1
McKinsey & Company Int 248 1
Adobe Systems 1549 1
Salesforce.com 427 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Мегаплан 76 1
Stafory - Стафори 16 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Spiceworks Community 11 1
Neuralink 13 1
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 1
ARM Holdings 91 1
Microsoft Corporation 24625 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Альфа-Банк 1769 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Hyundai Mobis 10 1
Сафмар - Европлан - Europlan 37 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Рекадро - российское кадровое агентство 2 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 1
Роснефть - РН-Куйбышевский НПЗ - Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод - КНПЗ 3 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Hyundai Motor Company 383 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Резонанс НПП 370 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
МВД РФ - ГИБДД - Центры безопасности дорожного движения 2 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 111 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 157 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной 77 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Statista 229 2
Depositphotos - фотобанк 422 2
Stafory - робот Вера 330 1
iSpring Learn 22 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Крок Большие данные 1 1
Microsoft Azure 1408 1
Linx Datacenter 49 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
FreePik 980 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Google Flutter 53 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 32 1
Meta - Facebook - React Native 16 1
Lisa Su - Лиза Су 51 1
Чемезов Сергей 142 1
Нащекин Алексей 116 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Воронин Станислав 7 1
Нугманов Андрей 8 1
Кондратов Андрей 3 1
Некрасова Татьяна 4 1
Нигметзянов Марсель 14 1
Kennedy Philip - Кеннеди Филипп 1 1
Минниханов Рифкат 11 1
Еременко Алексей 8 1
Самойлов Юрий 74 1
Мотовилов Олег 71 1
Аксенов Андрей 38 1
Перекрест Андрей 10 1
Калихов Артем 13 1
Соколова Ольга 25 1
Кичко Дмитрий 64 1
Хала Илья 43 1
Авдеев Михаил 1 1
Хомяков Сергей 45 1
Горпинченко Роман 13 1
Галушкин Олег 182 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
Печенин Алексей 18 1
Шубин Иван 7 1
Peng Victor - Пэн Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 4
США - Калифорния 4625 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Нидерланды 3517 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 43 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Европа 21767 1
Канада 4881 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 471 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 2
NYT - The New York Times 1054 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
Gartner - Гартнер 3556 4
IDC - International Data Corporation 4910 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 3
Markets&Markets Research 112 1
Strategy Analytics 284 1
Market Research Future 8 1
Frost & Sullivan 203 1
Reports and Data 4 1
Synergy Research Group 42 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 1
CCS Insight 22 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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