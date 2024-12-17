Басеян Тигран
|17.12.2024
|Экосистема «МТС Линк» стала полностью доступна on-premise 1
|17.12.2024
|Экосистема «МТС Линк» стала полностью доступна on-premise 1
|12.03.2018
|Waveaccess внедрила решение по интеграции CRM и IP-АТС в образовательной компании Maximum 1
Басеян Тигран и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
|WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 1
|Microsoft Dynamics 1175 1
|Microsoft Dynamics CRM 542 1
|Asterisk 77 1
|Microsoft Dynamics 365 132 1
|Фейгин Илья 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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