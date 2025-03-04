Сервис для совместной работы «Доски» от «МТС Линк» вошел в Единый реестр российского ПО

«МТС Линк», экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы, объявляет о включении сервиса «Доски» в Единый реестр российского программного обеспечения. Решение зарегистрировано в категории «Средства управления бизнес-процессами (BPM)». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Продукты, включенные в реестр, остаются доступными на российском рынке вне зависимости от внешних условий. Их использование помогает компаниям снизить зависимость от зарубежных разработчиков и минимизировать риски для бизнеса. Кроме того, согласно Налоговому кодексу России, лицензии на такие продукты не облагаются НДС. Благодаря этому компании могут экономить до 20% от стоимости программного обеспечения.

«После ухода с рынка зарубежных сервисов, в том числе самой известной онлайн-доски Miro, российские пользователи стали уделять еще больше внимания надежности программного обеспечения. Уверенность в том, что доступ к решению не закроют после внедрения очередного пакета санкций, очень важна. Включение в реестр — ключевой этап развития «МТС Линк Досок», который подтверждает соответствие сервиса требованиям самых взыскательных заказчиков. Российские пользователи могут быть уверены в сохранности своих данных и стабильности работы инструмента. Мы продолжим совершенствовать Доски, чтобы сделать совместную работу еще удобнее, безопаснее и продуктивнее», — отметил руководитель продукта «МТС Линк Доски» Тигран Басеян.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Реестр российского ПО) — это система учета программ российского происхождения. Чтобы в него попасть, программному продукту необходимо пройти тщательную проверку экспертов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Специалисты изучают происхождение ПО, его правообладателей, а также убеждаются в том, что сопровождение ПО осуществляется российским юридическим лицом, а данные хранятся на территории России.

«МТС Линк Доски» — сервис для совместной работы и творчества команд. Позволяет визуализировать идеи, структурировать информацию и управлять проектами в цифровом пространстве. С его помощью можно создавать интерактивные доски, работать с интеллект-картами и таблицами, а также взаимодействовать с коллегами в режиме реального времени. «Доски» доступны в облачной и серверной версиях. Решение является частью экосистемы «МТС Линк», в которую входят платформа для онлайн-встреч и вебинаров, корпоративный мессенджер, сервис для проведения тестов и опросов, а также платформа для создания онлайн-курсов и организации обучения. Все сервисы интегрированы между собой и доступны в едином интерфейсе, возможно подключение с помощью технологии единого входа (SSO).