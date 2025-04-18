Российский аналог Miro получил функции для крупного бизнеса

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, обновила сервис «Доски» в соответствии с требованиями крупного бизнеса. На платформе улучшилась функциональность управления командами, появились возможности включить аудит логов на уровне всей организации, экспортировать доску в PDF в высоком разрешении, а также защитить доски от нежелательных изменений. Решение для крупного бизнеса с сотнями пользователей онлайн-досок и доступно для инсталляции в облаке или на серверах заказчика.



Что нового?

В сервисе «Доски» существенно улучшилась функциональность управления командами, которая позволяет распределять пользователей по ролям: владелец, администратор, участник. Теперь компании со сложной оргструктурой могут назначать администратора не только для отдельных команд, но и для всей организации. Такой «администратор верхнего уровня» получит доступ к управлению всеми командами: редактированию списка участников и смене их ролей в составе любой команды, а также к просмотру логов всех сотрудников. Таким образом, он сможет отслеживать все основные изменения, происходящие в рабочем пространстве: создание и посещение досок, добавление сотрудников в команды и в проекты, изменение настроек доступа пользователей.

Роль администратора организации в крупном бизнесе актуальна для лиц, отвечающих за информационную безопасность. Благодаря новой функциональности компании смогут лучше контролировать передачу данных и минимизировать риск утечки корпоративной информации.

© pressmaster / Фотобанк Фотодженика В «Досках» можно проводить мозговые штурмы, планировать проекты и находить их узкие места, создавать презентации и обучающие материалы

Вторая функция для крупного бизнеса позволяет авторам досок защищать свои проекты от нежелательных изменений другими пользователями. Теперь создатель доски может установить для пользователя или для всей команды доступ «читателя с правом копирования». Ранее авторы могли выбирать только два вида доступа: «редакторам» позволялось вносить на доску любые изменения и копировать ее элементы, а «читателям» – только просматривать ее. В отличие от пользователей с правами «читателя», «читатели с правом копирования» могут переносить нужный им контент на свои доски. При этом отсутствует риск, что исходная доска будет испорчена: никто не сможет удалить с нее элементы или нарушить ее структуру.

Для архивации проектов, а также создания презентаций и отчетов, разработчики добавили функцию экспорта в PDF в высоком разрешении. Выгрузка файла производится в два клика, PDF-версия доски сохранится в загрузках. Ее можно увеличивать без потери четкости – все детали будут видны.

Кроме того, интерфейс сервиса «Доски» был изменен в соответствии с запросами крупных заказчиков. Все самые востребованные функции и шаблоны для быстрого старта работы стали заметнее на основной панели инструментов, что значительно улучшает пользовательский опыт.

«Сценариев использования нашего сервиса в крупных компаниях очень много. Например, в «Досках» можно проводить мозговые штурмы, планировать проекты и находить их узкие места, создавать презентации и обучающие материалы. В новой версии для крупного бизнеса мы учли пожелания корпоративных заказчиков, чтобы совместная работа распределенных команд стала еще удобнее, эффективнее и безопаснее. Мы продолжим развивать продукт, чтобы он мог приносить пользу организациям любого масштаба: от индивидуальных предпринимателей до Enterprise-сегмента, госструктур и университетов», — отмечает руководитель продукта «Доски» от «МТС Линк» Тигран Басеян.

Ранее в «Досках» от «МТС Линк» появилась возможность полного импорта проектов из зарубежного сервиса Miro: сегодня функциональность последнего для российских пользователей ограничена. Доски включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Заказчикам доступны серверная и облачная версия решения, все данные пользователей хранятся на территории РФ в соответствии с ФЗ-152.